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    Зеленского хотят устранить свои
    В США назвали причины потери ВСУ больших территорий
    Немцы потребовали госрегулирования цен на донер-кебаб
    Агроном рассказал о работающих дачных суевериях и приметах
    Названа дата встреч кандидата на пост премьера с фракциями Госдумы
    Путин определил национальные цели развития России
    Первые встречи после инаугурации Путин провел с Рошалем и со своей учительницей
    Названо число переданных в кремлевский гараж мотоциклов Aurus Merlon
    Тарасова поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что делать с диаспорами

    В России не стихает дискуссия на тему того, что делать с диаспорами и какую роль они должны играть в общении с властями и должны ли существовать вообще. Мнения разнятся полярно.

    3 комментария
    Александр Носович Александр Носович Молдавия при Санду косплеит Прибалтику

    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Дугин объяснил саморазрушение Запада

    Главный вопрос Такера Карлсона Александру Дугину был сформулирован предельно четко: почему западная цивилизация вдруг ополчилась на саму себя и занялась саморазрушением? Ответ Дугина был столь же предельно четким.

    2 комментария
    8 мая 2024, 08:53 • Новости дня

    ЕС отказался от санкций против российского СПГ и ядерного топлива

    EUobserver: Страны ЕС намерены согласовать 14-й пакет санкций против России до июля

    ЕС отказался от санкций против российского СПГ и ядерного топлива
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны ЕС планируют согласовать 14-й пакет санкций против России до июля, сообщает EUobserver.

    В него не войдут ограничения на поставки российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия, а также на свободу передвижения российских дипломатов на территории Евросоюза, передает ТАСС информацию портала.

    В то же время, в санкционный список попадут 52 российские и иностранные компании, которых ЕС подозревает в поставках в Россию запрещенной продукции, в частности, компонентов беспилотников.

    Напомним, страны ЕС стали крупнейшими импортерами российского СПГ в апреле.

    Ранее сообщалось, что новый пакет ограничений предусматривает введение запрета на экспорт в Россию марганцевой руды и оксида алюминия.

    7 мая 2024, 21:11 • Новости дня
    Французский политик рассказал об униженном Си Цзиньпином Макроне

    Филиппо: Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече в Париже

    Французский политик рассказал об униженном Си Цзиньпином Макроне
    @ Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в унизительном положении в ходе трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Си Цзиньпин игнорировал французского президента, отдавая предпочтение общению с фон дер Ляйен, написал Филиппо на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает «Московский комсомолец».

    Макрон «продемонстрировал свое подчиненное положение», пригласив главу ЕК на встречу, и этот «дух подчинения» наносит ущерб интересам Парижа, считает политик.

    Ранее китаист Алексей Маслов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил итоги визита Си Цзиньпина к Макрону.

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    7 мая 2024, 21:02 • Новости дня
    В США назвали причины потери ВСУ больших территорий

    В США рассказали, почему ВСУ теряют много территорий

    В США назвали причины потери ВСУ больших территорий
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие ВСУ часто убегают с поля боя или сдаются в плен ВС России, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

    Также он сообщил, что в рядах ВСУ много раненых, которые не могут покинуть поле боя. В таком случае, по мнению Макгрегора, им приходится сдаваться в плен, чтобы получить медицинскую помощь, пишет «Московский комсомолец».

    Макгрегор предположил, что в дальнейшем пленных будет еще больше.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как после удара по своим позициям его приняли за мертвого.

    Коментарии (10)
    7 мая 2024, 15:48 • Новости дня
    В МИД назвали условие ответного удара по военным объектам Британии

    Захарова: Россия может ударить по военным объектам Британии в случае реализации угроз Лондона

    В МИД назвали условие ответного удара по военным объектам Британии
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в случае реализации угроз Лондона об ударах Киева британским оружием по территории России оставляет за собой право на удар по британским объектам на Украине и за ее пределами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова объяснила, что Россия оставляет за собой право отвечать соответствующим образом, то есть использовать в качестве цели британские объекты, как на Украине, так и на другой территории, передает ТАСС.

    Она назвала слова об ударах по России министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона «чем-то абсолютно безумным», и алогичным, поскольку Британия заявляла до этого абсолютно противоположное.

    Ранее в МИД России предупредили посла Великобритании в Москве Найджела Кейси, что ответом на удары Киева британским оружием по России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами.

    Во время посещения Киева Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России.

    Россия начала подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. Решение принято на фоне риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, остудит ли это пыл западных политиков.

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    7 мая 2024, 12:02 • Новости дня
    Политолог оценил итоги визита Си Цзиньпина к Макрону

    Китаист Маслов: Макрон не смог убедить лидера Китая надавить на Россию

    Политолог оценил итоги визита Си Цзиньпина к Макрону
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Визит главы КНР Си Цзиньпина в Париж может привести к расширению экономического сотрудничества Китая и Франции. Однако Пекин негативно относится к попыткам партнеров диктовать ему условия, поэтому отрицательно воспринял попытку использовать его для давления на Москву, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в Париже.

    «Во время визита во Францию Си Цзиньпин подтвердил, что точка зрения Китая на украинский конфликт не меняется. Страна убеждена, что переговоры должны вестись между заинтересованными сторонами. Кроме того, КНР поддерживает идею диалога без предварительных условий», – сказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова.

    «Кроме того, следует понимать, что Китай очень негативно относится к попыткам диктовать, каких партнеров ему выбирать. Это касается применимо не только в контексте партнерства с Россией, но и в вопросе других регионов, например, Ближнего Востока или Юго-Восточной Азии», – подчеркивает собеседник.

    «Устойчивую позицию Китая в отношении России можно объяснить и рядом других причин. Несмотря на то, что КНР выигрывает экономически от сотрудничества с Европой, он заметно проиграет в политической устойчивости в случае разрыва с нашей страной, так как Москва является для Пекина важным партнером. У двух государств единое видение по решению ряда глобальных проблем, а также общее стремление к многополярному миру», – отмечает он.

    «Точка зрения Китая на происходящие в мире процессы отражается и на его позиции в отношении Палестины. КНР экономически невыгоден конфликт на Ближнем Востоке. В Пекине считают, что создание самостоятельного государства является единственным способом урегулирования ситуации, так как подобное решение облегчит заключение соглашений между противоборствующими сторонами», – акцентирует эксперт.

    «Данная позиция противоречит точке зрения США, которые заинтересованы в сохранении напряженности на Ближнем Востоке. Однако Макрон пытается сделать из Франции один из центров европейской силы. Поэтому он старается вести самостоятельную политику, в том числе и делать заявления о Палестине, идущие вразрез позиции Вашингтона. В Пекине это чувствуют. Поэтому Си Цзиньпин посетил именно Париж», – поясняет он.

    «Если Франция будет вести самостоятельную политику, то данная встреча может привести к улучшению отношений с Китаем. Мы пока не знаем точные результаты переговоров, однако обе стороны заинтересованы в улучшении экономических отношений. Париж хочет развивать технологическое сотрудничество с Пекином, заменив США и Германию. КНР, в свою очередь, рассматривает республику в качестве «входных ворот» на европейский рынок», – заключил Маслов.

    Ранее газета The New York Times (NYT) писала, что стремление французского президента Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина «надавить» на Россию по украинскому вопросу не привело к ощутимым результатам.

    В издании отмечают, что Си Цзиньпин твердо выступил против критики КНР за дружеские отношения с Россией. Председатель подчеркнул, что он выступает против перекладывания ответственности за украинский кризис на третьи страны. Кроме того, китайский лидер отметил, что Пекин не стоял у истоков конфликта и не является одной из его сторон, что в издании трактовали, как «сердитое замечание» США.

    The NYT пишет, что хоть в ходе переговоров в Париже лидеры Франции и Китая поддержали призыв к олимпийскому перемирию, однако никакого конкретного прогресса по вопросу оказания давления на Россию со стороны Пекина не последовало.

    Также Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает проведение конференции по урегулированию кризиса на Украине, в которой примут участие и Россия, и Украина. Это, по его мнению, необходимо, чтобы обеспечить справедливое обсуждение всех мирных инициатив.

    Кроме того, на встрече Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон сделали заявление, в котором призвали к созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года. Пекин и Париж отметили необходимость возобновления политического диалога на основании плана «два государства для двух народов». Также Китай выступил за полноценное членство Палестины в ООН.

    Китайский и французский лидеры также высказались за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы с помощью дипломатии и политических мер. Они заверили, что будут прилагать усилия к дальнейшему дипломатическому разрешению ситуации.

    Также Си Цзиньпин заявил, что Евросоюз и Китай должны продвигать здоровое и стабильное развитие отношений и углублять сотрудничество. Он призвал ЕС к партнерству, углублению стратегического взаимодействия и продвижению взаимного доверия с Китаем.

    Коментарии (6)
    7 мая 2024, 19:18 • Новости дня
    Названа дата встреч кандидата на пост премьера с фракциями Госдумы

    В Госдуме анонсировали встречи парламентских фракций с кандидатом на пост премьера

    Названа дата встреч кандидата на пост премьера с фракциями Госдумы
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Думские фракции встретятся с кандидатом на пост премьер-министра России 10 мая.

    С кандидатом встретятся депутаты всех фракций, встречу уже подтвердили «Справедливая Россия – за правду», «Новые люди», КПРФ, передает ТАСС.

    Напомним, правительство России сложило полномочия в день инаугурации президента.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин может внести в Госдуму кандидатуру нового председателя российского правительства уже во вторник, 7 мая.

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    7 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Эксперты оценили данные о срыве покушения на Зеленского

    Украинский политолог Скачко раскритиковал версию СБУ о покушении на Зеленского

    Эксперты оценили данные о срыве покушения на Зеленского
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявление СБУ о том, что ФСБ якобы планировала покушение на Владимира Зеленского, выглядит сомнительным. Речь идет скорее о спонтанном шаге украинских офицеров, которые хотят спасти страну, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СБУ разоблачила на Украине «сеть агентов ФСБ», а также задержала двух полковников управления госохраны, которых обвиняют в попытке покушения на Зеленского.

    «В окружении Зеленского поняли, что пока он у власти, никакого перемирия и спасения Украины от депопуляции не будет. Это в духе заговоров против Гитлера в последний период его правления», – считает украинский политолог Владимир Скачко. По его словам, действия украинских офицеров могли быть спонтанным шагом.

    Эксперт не исключил пиар-акции, рассчитанной на то, чтобы «поднять акции Зеленского внутри Украины». «Возможно, подконтрольные Банковой СМИ попытаются снять с офиса Зеленского обвинения в терроризме и перебросить их на Россию, мол, Москва нарушает собственное обещание, данное еще бывшему премьер-министру Израиля Нафтали Беннету не трогать Зеленского», – добавляет Скачко.

    «В целом Зеленского охраняет не только собственная охрана, но и представители британской разведки MI6, поэтому вопрос с его безопасностью не стоит так резко. Если только, конечно, эти офицеры не были смертниками», – добавляет Дмитрий Офицеров-Бельский, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, в украинском обществе накапливается понимание того, что «мы боремся за что-то не то». Все большее неприятие вызывают уличные облавы на людей с целью отправки в горнило боевых действий. «Окружение Зеленского – тоже часть украинского общества. Страна уже находится в состоянии катастрофы, экономика отсутствует», – подчеркивает спикер.

    Во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины. Они якобы готовили покушение на Зеленского. По данным украинских СМИ, среди задержанных оказался начальник департамента управления госохраны Андрей Гук, которого обвиняют в сборе данных по охраняемым лицам.

    Как пишет украинское издание «Страна», Гука задержали в Конча-Заспе, «где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров». «При обыске нашли оружие, которое якобы пропало в УГО еще 24 февраля 2022 года. Также нашли доказательства работы со спецслужбами РФ. Кроме этого, были изъяты взрывные устройства. Второго полковника (имя не указывается) Деркача задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху», – говорится в публикации.

    По версии СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками, в том числе главой спецслужбы Василием Малюком и руководителем Главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Фигурантам предъявлены обвинения в госизмене и подготовке теракта. Им грозит пожизненное лишение свободы.

    При этом в украинской экспертной среде сомневаются в том, что за попытками покушения на Зеленского стоит ФСБ и другие российские спецслужбы. Как пишет политолог Константин Бондаренко, «иногда лидер государства перестает соответствовать интересам общества». Он привел в пример ситуацию в фашистской Германии и заговоры высшего военного руководства против Адольфа Гитлера.

      «Клаус фон Штауфенберг в 1944-м не был агентом НКВД и не работал на Россию – как и Людвиг Бек, Вильгельм Канарис и прочие посвященные в заговор. Просто они считали политику руководства Германии тупиковой и действовали как патриоты», – напомнил политолог.

      «Ни на что не намекаю, но считаю, что каждое неудавшееся покушение – это повод для несостоявшейся жертвы задуматься: а не стоит ли пересмотреть свои прежние позиции? Ведь хуже всего – это когда лидер достал свой собственный народ», – пишет Бондаренко в своем Telegram-канале.

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    7 мая 2024, 10:50 • Новости дня
    Немецкая Uniper увидела риск изъятия активов в России

    Немецкая Uniper увидела угрозу для своих активов из-за решения российского суда

    Немецкая Uniper увидела риск изъятия активов в России
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германский концерн Uniper обеспокоен решением российского суда, которое может позволить «Газпром экспорту» взыскать с Uniper 14,3 млрд евро и изъять его активы в России и за рубежом, говорится в отчете компании.

    «Uniper считает решение суда нарушением международного права и принципа справедливого судебного разбирательства и подала апелляцию на это решение в России», – передает ТАСС содержание документа.

    Суд запретил Uniper продолжать арбитражное разбирательство с «Газпром экспортом» по спору о поставках газа. В случае нарушения запрета Uniper должен будет выплатить «Газпром экспорту» миллиардный штраф.

    Uniper опасается, что «Газпром экспорт» может использовать это решение суда, чтобы добиться изъятия его активов в России, а возможно, и за ее пределами.

    В то же время германская компания пока не считает этот риск для себя серьезным.

    Ранее концерн Uniper сообщил, что направил России уведомление о проведении переговоров по спору в связи с передачей акций «Юнипро» под временное управление Росимуществом. В случае отсутствия решения концерн готов обратиться в суд.

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    7 мая 2024, 17:29 • Новости дня
    Производитель рассказал об электромотоцикле Aurus Merlon
    Производитель рассказал об электромотоцикле Aurus Merlon
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Появившийся на инаугурации президента Владимира Путина электромотоцикл Aurus Merlon может ехать со скоростью до 240 километров в час, имеет большой запас хода и может эксплуатироваться при температуре до минус 25 градусов, заявляют его разработчики.

    Разработка Aurus Merlon началась в 2019 году по поручению Минпромторга, основное назначение модели – круглогодичное сопровождение кортежа первых лиц государств и дипломатических миссий, говорится на сайте разработчика мотоцикла – научного инжинирингового  центра НАМИ.

    Пиковая мощность мотоцикла составляет 140 кВт, максимальный крутящий момент – 350 Нм. Он может разгоняться более чем до 240 км/ч, время разгона до 100 километров в час составляет 4 секунды. Имеет запас хода 200 км, емкость батареи – 21 кВт. ч.

    Ехать без подзарядки машина может до 200 километров. Эта модель может эксплуатироваться при температурах до минус 25 градусов, способна ездить по скользкой поверхности с высокой скоростью и может использоваться с боковым прицепом – коляской.

    Помимо подогрева рукояток руля и сидения, многофункциональной сенсорной приборной панели, системы обеспечения безопасного движения (ABS), функции быстрой зарядки, энергоемкой подвески с возможностью регулировки, мотоцикл оснащен светодиодной оптикой, бесключевым доступом, электроприводом ветрового стекла, возможностью движения задним ходом, беспроблемной ременной передачей, интегрированными в корпус дугами безопасности.

    Aurus Merlon спроектировали в государственном научном центре НАМИ, там же производится большая часть деталей и компонентов мотоцикла. Прототип электромотоцикла представили широкой публике на международной промышленной выставки «Иннопром-2022». А впервые эти электромотоциклы были использованы в кортеже президента в ходе инаугурации Владимира Путина. Сам глава государства отправился на мероприятие на обновленном Aurus.

    Сейчас рассматривается и прорабатывается возможность коммерческой версии момоциклов Aurus Merlon.

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    7 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Пашинян пригрозил заблокировать российские телеканалы
    Пашинян пригрозил заблокировать российские телеканалы
    @ Stepan Poghosyan/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские телеканалы будут отключены, если Москва не выполнит «требования» армянских властей.

    Пашинян на пресс-конференции в Ереване заявил, что армянская сторона не требует от российских каналов «сверхъестественного». Договор, по его словам, предусматривает «уважение к Армении и ее интересам», передает РИА «Новости».

    Власти республики, подчеркнул он, «готовы просить семь раз, потом семь потребовать», однако после этого телеканалы должны быть отключены. При этом Пашинян не уточнил, о выполнении каких именно требований к российским телеканалам идет речь.

    В середине апреля министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян заявил, что целью властей является не запрет, а пересмотр межправительственного соглашения с Россией о вещании телеканалов.

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    7 мая 2024, 13:43 • Новости дня
    Пашинян объяснил нежелание ехать на парад Победы в Москву

    Пашинян заявил, что не считает нужным ехать на парад Победы в Москву каждый год

    Пашинян объяснил нежелание ехать на парад Победы в Москву
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает необходимым каждый год присутствовать на параде Победы в Москве.

    В Telegram-канале «Sputnik Армения» указано, что Пашинян принял участие в мероприятиях 9 мая в Москве в прошлом году.

    «Не думаю, что должен делать это каждый год. Я не помню такой практики, чтобы какой-либо из руководителей Армении каждый год участвовал в параде Победы», – отметил он.

    Ранее стало известно, что парад Победы 9 мая в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

    Коментарии (14)
    7 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    ФСБ: Главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей

    В ФСБ заявили, что главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей

    ФСБ: Главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Основной организатор теракта в «Крокус Сити Холле» находится за границей, заявил и. о. директора ФСБ Александр Бортников.

    По его словам, в данный момент устанавливается заказчик теракта, есть и основной организатор, который находится за границей, передает «Интерфакс».

    Бортников отметил, что в ходе следствия идут необходимые процедуры, службе нужно делать все, чтобы «дотянуться» до заказчика.

    Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

    По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен радикальными исламистами. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта шло через многочисленные финансовые организации с использованием криптовалюты.

    Коментарии (5)
    7 мая 2024, 20:35 • Новости дня
    Немцы потребовали госрегулирования цен на донер-кебаб
    Немцы потребовали госрегулирования цен на донер-кебаб
    @ Arnulf Hettrich/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Жители Германии, обеспокоенные ростом цен на один из самых любимых популярных продуктов питания, призывают власти просубсидировать бизнес по приготовлению кебабов.

    Подорожание донеров стало настолько актуальной темой, что канцлер Олаф Шольц даже разместил в социальных сетях объяснение причин этого явления. По его словам, рост цен связан с увеличением зарплат и затрат на электроэнергию, пишет The Guardian.

    В сети уже появился термин «донерфляция», отражающий обеспокоенность людей ростом цен на кебаб. После этого крайне левая партия Die Linke выступила с инициативой ограничения максимальной цены на донер. В их документе предлагается установить цену на уровне 4,9 евро для всех и 2,9 евро для молодых людей из малообеспеченных семей.

    Сторонники этой меры утверждают, что она поможет людям с низким доходом справиться с ростом цен. Противники же опасаются, что введение субсидий может привести к росту инфляции.

    Ожидается, что тема донерфляции станет одной из главных в предстоящей предвыборной кампании в Германии.


    Коментарии (22)
    8 мая 2024, 00:14 • Новости дня
    Тарасова поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине

    Тарасова призвала «забыть про свои мелкие обиды» и поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине

    Тарасова поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила за «олимпийское перемирие» в украинском конфликте.

    Оценивая предложение объявить перемирие на время Олимпиады, Тарасова заявила, что на это надо идти всегда. По ее словам, когда происходят «такие крупные события, как Олимпийские игры», следует «забыть про свои мелкие обиды», пишет «Московский комсомолец».

    Тарасова подчеркнула, что выступает не только за «олимпийское перемирие» на Украине, но и за то, чтобы все жили в любви. Она признала, что «многие посчитают это перемирие лицемерием». « Но я – не многие », – сказала Тарасова.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон захотел предложить России объявить режим прекращения огня на Украине на время ОИ. Посол России во Франции Алексей Мешков сообщил, что Москва и Париж не обсуждают эту идею.

    Отметим, что в январе 2023 года российская сторона объявила рождественское прекращение огня, но ВСУ продолжили обстрелы. Тогда глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель говорил, что перемирие является попыткой России выиграть время на перегруппировку сил.

    Коментарии (78)
    7 мая 2024, 12:46 • Новости дня
    Электромотоциклы Aurus Merlon впервые показали на инаугурации Путина
    Электромотоциклы Aurus Merlon впервые показали на инаугурации Путина
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Электрические мотоциклы Aurus Merlon впервые показаны широкой публике на инаугурации президента России. Они использовались в кортеже главы государства.

    Испытания Aurus Merlon начались в 2022 году. Пиковая мощность прототипа – 140 кВт, максимальная скорость на уровне 200 км/ч, передает ТАСС. От 0 до 100 км/ч он разгоняется 3,7 секунды, запас хода 200 км, а одной из особенностей является возможность использования транспортного средства при температурах до минус 25 градусов Цельсия. Название мотоцикла выбрано неслучайно: мерлон – это зубец Кремлевской стены.

    Ранее Владимир Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus.

    Коментарии (15)
    7 мая 2024, 15:54 • Новости дня
    Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией
    Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Картина, на которую по пути на церемонию инаугурации обратил внимание президент Владимир Путин, называется «Музыкальный натюрморт» студентки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Дарьи Веселовой, сообщили в пресс-службе академии.

    Полотно находится в коридорах Кремля с 2016 года, картина выставлялась как часть выставки работ учеников академии, передает РИА «Новости».

    В академии уточнили, что экспозиция планировалась как временная, однако «она как-то там прижилась». Веселова уже выпустилась из академии, сейчас художница работает преподавателем в мастерской витража и художественной обработки стекла.

    Напомним, 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента на шесть лет. Правительство России ушло в отставку.

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