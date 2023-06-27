Россия заявила о попытках США вербовать ее дипломатов при ООН

Зампостпреда Заболоцкая сообщила о попытках спецслужб США вербовать российских дипломатов при ООН

Спецслужбы США «подходят на улице и в аэропорту к сотрудникам» постпредства России при ООН и пытаются вербовать российских дипломатов, заявила зампостпреда России при организации Мария Заболоцкая.

Заболоцкая считает эти «вербовочные подходы» «психологическим давлением» и попыткой снизить эффективность российского взаимодействия с ООН. Также, по ее словам, используется контекстная реклама в интернете с призывами сотрудничать с ФБР, у постпредства и по маршрутам следования дипломатов расклеивают соответствующие листовки.

Как подчеркнула Заболоцкая, США нарушают Соглашение о Центральных учреждениях ООН и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, чтобы создать «максимально неблагоприятные условия для постпредства», передает РИА «Новости».

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что в Штатах неоднократно нарушали свои обязательства как страны, принимающей штаб-квартиру ООН. Однако, как подчеркивал Небензя, в самом Белом доме никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, а в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой двух третей стран-членов организации.