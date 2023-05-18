Посол Антонов осудил кампанию спецслужб США против России

Посол Антонов назвал частью гибридной войны против России попытки ЦРУ вербовать ее граждан

ЦРУ, предпринимая попытки вербовать россиян через пропагандистские видеоролики, участвует в гибридной войне против России, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Антонов заявил, что спецслужбы США и раньше предпринимали «наглые провокации» – так, в посольстве при использовании YouTube «всплывает так называемая таргетированная реклама в виде вербовочных видеороликов от имени ФБР», «указываются телефоны, по которым можно позвонить и стать предателем». По словам Антонова, это началось еще в 2022 году. Он заявил, что против России ведется «скоординированная кампания в рамках гибридной войны», передает ТАСС.

Как заявил посол, противники России «со времен поражения Наполеона осознали непоколебимость нашей страны перед атаками извне». После провала «санкционного блицкрига», осознания того, что военное поражение России нанести не удастся, на Западе захотели «посеять смуту в российском обществе». Он выразил уверенность, что «горе-креативщики» из Вашингтона не добьются успеха.

Центральное разведывательное управление США сообщило, что «впервые создало канал в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным сотрудничать с ЦРУ». Ведомство интересует информация об «экономике или высшем руководстве» России.

Кроме того, посольство России выразило в Telegram возмущение «заявлением представителей Госдепа США о якобы неосведомленности по поводу высказываний руководства украинской военной разведки о причастности киевского режима к убийствам и покушениям на российских журналистов».

Как заявило посольство, США «предпочитают «не замечать», что Киев, заручившись американской всесторонней поддержкой, уже не скрывает своих террористических действий». При этом в США рассуждают о возможности объявить Россию «страной – спонсором терроризма».

Посольство обвинило Вашингтон в «исключительном лицемерии» и подчеркнуло, что для «режима Зеленского» жизни людей ничего не стоят, причем речь идет как об украинцах, так и о гражданах других стран.

Напомним, глава ГУР украинского минобороны Кирилл Буданов признал причастность Украины к терактам в России.

