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18 мая, четверг | Последнее обновление — 04:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посол Антонов осудил кампанию спецслужб США против России
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Посол Антонов осудил кампанию спецслужб США против России
Посол Антонов назвал частью гибридной войны против России попытки ЦРУ вербовать ее граждан
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ЦРУ, предпринимая попытки вербовать россиян через пропагандистские видеоролики, участвует в гибридной войне против России, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что спецслужбы США и раньше предпринимали «наглые провокации» – так, в посольстве при использовании YouTube «всплывает так называемая таргетированная реклама в виде вербовочных видеороликов от имени ФБР», «указываются телефоны, по которым можно позвонить и стать предателем». По словам Антонова, это началось еще в 2022 году. Он заявил, что против России ведется «скоординированная кампания в рамках гибридной войны», передает ТАСС.
Как заявил посол, противники России «со времен поражения Наполеона осознали непоколебимость нашей страны перед атаками извне». После провала «санкционного блицкрига», осознания того, что военное поражение России нанести не удастся, на Западе захотели «посеять смуту в российском обществе». Он выразил уверенность, что «горе-креативщики» из Вашингтона не добьются успеха.
Центральное разведывательное управление США сообщило, что «впервые создало канал в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным сотрудничать с ЦРУ». Ведомство интересует информация об «экономике или высшем руководстве» России.
Кроме того, посольство России выразило в Telegram возмущение «заявлением представителей Госдепа США о якобы неосведомленности по поводу высказываний руководства украинской военной разведки о причастности киевского режима к убийствам и покушениям на российских журналистов».
Как заявило посольство, США «предпочитают «не замечать», что Киев, заручившись американской всесторонней поддержкой, уже не скрывает своих террористических действий». При этом в США рассуждают о возможности объявить Россию «страной – спонсором терроризма».
Посольство обвинило Вашингтон в «исключительном лицемерии» и подчеркнуло, что для «режима Зеленского» жизни людей ничего не стоят, причем речь идет как об украинцах, так и о гражданах других стран.
Напомним, глава ГУР украинского минобороны Кирилл Буданов признал причастность Украины к терактам в России.
В США признали попадание в систему ПВО Patriot на Украине в результате удара ВС России
Одна из установленных на территории Украины систем противовоздушной обороны Patriot получила повреждения после ракетного удара, нанесенного ВС России, сообщает телеканал CNN.
Удар был нанесен в понедельник вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.
CNN заявляет, что система ПВО получила повреждения, но не была полностью уничтожена. Сейчас США оценивают урон, чтобы понять, необходимо ли полностью выводить ее из эксплуатации или можно отремонтировать.
Местонахождение поврежденной системы ПВО не называлось.
Ранее Минобороны России сообщало о нанесении высокоточных ударов по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также по местам хранения боеприпасов, вооружения и техники. Сообщалось, что все цели были поражены.
В Киеве позже отказались комментировать сообщения об уничтожении комплекса Patriot.
Экс-сотрудника посольства США арестовали во Владивостоке
Источник: Экс-сотрудника посольства США арестовали во Владивостоке
Бывшего сотрудника американского посольства в Москве Роберта Шонова заподозрили в сотрудничестве с иностранным государством, его арестовали, сообщил источник в правоохранительных органах.
Шонова задержали при поддержке ФСБ во Владивостоке, после допроса ему предъявили обвинение по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», сказал собеседник ТАСС.
Экс-сотрудника посольства арестовали. Фабула дела не сообщается.
В апреле журналист газеты Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге, а затем арестован по подозрению в шпионаже. Он не признает вину.
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых «Кинжалах»
Шойгу опроверг утверждения Киева о якобы сбитых ПВО Украины гиперзвуковых ракетах «Кинжал»
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Утверждения Киева о том, что украинской ПВО во вторник якобы удалось сбить шесть российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», не соответствуют действительности, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Шойгу указал, что российская сторона «столько «не запускала Кинжалов», сколько» украинские войска «якобы сбивают своими заявлениями». По словам Шойгу, число «украинских перехватов», о которых заявляет Киев, «в три раза больше, чем мы пускаем». При этом он задался вопросом о том, «кто там действительно управляет американскими комплексами», которые должны осуществлять эти перехваты. «Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, о первом якобы сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету. После этого Пентагон также заявил о якобы сбитой Украиной с помощью Patriot ракете «Кинжал». Высокопоставленный источник в российском Минобороны указал, что скорость полета «Кинжала» выше предельных боевых режимов ЗРК, которые западные страны поставляют на Украину.
Тем временем в ходе массированного ракетного удара по Киеву «Кинжалом» был уничтожен ЗРК Patriot. На одном из видео, которое сняли очевидцы в Киеве, было видно, как «Кинжал» преодолевает огонь батареи ЗРК Patriot и поражает комплекс ПВО. В США признали, что ЗРК Patriot получил повреждения после российского ракетного удара.
В Киеве комментировать сообщение о поражении американского ЗРК отказались, но утром главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские средства ПВО сбили ночью, в том числе, все шесть выпущенных в сторону Киева «Кинжалов».
Politico: Июль назван последним месяцем финансирования Украины из бюджета США
Военная помощь Киеву может закончиться в июле, из выделенных Конгрессом США 48 млрд долларов осталось лишь 6 млрд, пишет издание Politico.
По словам старшего советника американского Центра стратегических и международных исследований Марка Канчиана, решением может стать запрос Белого дома на помощь Киеву в рамках экстренного бюджетного пакета, пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание.
Высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена заявил, что Белый дом обсуждает перспективы очередной помощи Украине, но из-за внутренних проблем они «пока туманны».
Еще одной проблемой может стать то, что Конгресс будет решать проблему с госдолгом, потолок которого могут поднять, чтобы американское правительство могло обеспечивать свои обязательства. Одним из условий, на котором настаивают правые законодатели для поднятия потолка, – возвращение Пентагона к финансированию уровня 2022 года.
США оценили вероятность введения G7 всеобъемлющего запрета на экспорт в Россию
Помощник президента США Салливан счел маловероятным введение G7 всеобъемлющего запрета на экспорт в Россию
На саммите в Японии страны G7 вряд ли договорятся о введении всеобъемлющего запрета на экспорт товаров в Россию, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан заявил, что «не ожидает» решения о всеобъемлющем запрете. По его словам, в центре внимания будет функционирование санкций и контроль за их соблюдением. Кроме того, G7 должна «высказаться» о замороженных российских активах, передает ТАСС.
Напомним, СМИ сообщали, что G7 может перейти к санкционному режиму, при котором весь экспорт по умолчанию запрещается и составляются списки исключений. Однако, как сообщала пресса, Япония и ЕС выступили против этой идеи США.
Американский полковник: Россия знает места скопления бронетехники НАТО на Украине
Полковник Макгрегор похвалил действия российской разведки на Украине
Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов могут свидетельствовать о том, что Россия уничтожила важные цели ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, уничтожение целей под Киевом может говорить о том, что российская разведка работает отлично. ВС России знают о местах скопления бронетехники из Германии, США и Британии, передает РИА «Новости».
Макгрегор уточнил, что основные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения StormShadow и Patriot. Полковник заявил, что, поражая ЗРК, Москва хочет ослабить противовоздушную оборону Украины для более интенсивной работы авиации.
Ранее сообщалось, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила в Киеве РЛС комплекса Patriot.
Москва обвинила США в провокации из-за предложения «прогнать русских» из Армении
Глава МИД Лавров обвинил США в провокации из-за предложения «прогнать русских» из Армении
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В Москве предложения Соединенных Штатов «прогнать русских» из Армении сочли откровенной провокацией, заявил глава МИД Сергей Лавров.
На сайте ведомства указано, что в Москве знают о том, что армянам предлагается «прогнать русских со своей территории вместе с пограничниками», а также убрать военную базу, а Вашингтон якобы будет помогать обеспечивать безопасность.
Также Лавров добавил, что Армения получила бы более стабильную ситуацию, если бы позволила развернуть миссию наблюдателей ОДКБ, документ о развертывании которой был подготовлен еще осенью 2022 года, однако так и не был подписан.
В заключение министр подчеркнул, что тот документ был согласован на уровне глав МИД других стран, однако Армения сама в последний момент попросила отложить его принятие.
Ранее глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что Армения и Россия имеют тесные экономические связи, но Ереван не помогает Москве обойти западные санкции, чтобы не навредить себе.
США раскрыли число развернутых ядерных боезарядов на 1 марта 2023 года
Госдеп: США по состоянию на 1 марта 2023 года располагали 1419 развернутыми ядерными боезарядами
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Вашингтон по состоянию на 1 марта 2023 года располагал 1419 развернутыми ядерными боезарядами, такие данные приводятся в опубликованных пресс-службой Госдепартамента США справочных материалах.
В соответствии с документом о выполнении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, в США известен как новый ДСНВ), на вооружении США сейчас находится 662 оперативно развернутых носителя ядерных боезарядов. В их число входят межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), тяжелые бомбардировщики (ТБ) и баллистические ракеты на подводных лодках (БРПЛ). Кроме того, в целом развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ в США насчитывается 800, передает ТАСС.
В заявлении американского внешнеполитического ведомства говорится, что несмотря на предполагаемую приостановку участия России в новом ДСНВ, США добровольно опубликовали совокупные показатели количества американских стратегических наступательных вооружений.
В документе отмечается, что США считают прозрачность в вопросах, касающихся ядерного оружия, чрезвычайно важной для снижения вероятности неверного восприятия, просчетов и дорогостоящих гонок вооружений. В Госдепартаменте отметили, что Вашингтон призывает Москву вернуться к полному выполнению нового ДСНВ и всех предусмотренных им мер по поддержанию стабильности, прозрачности и верификации.
По версии американской стороны, Россия якобы не выполнила свои обязательства по предоставлению обновленных данных в марте 2023 года и не выполняет другие ключевые положения ДСНВ. В заявлении утверждается, что в качестве правомерной ответной меры США в марте не предоставили России обновленные данные. В Госдепартаменте пояснили, что теперь указанные сведения опубликованы в интересах прозрачности и из-за приверженности США ответственному подходу к ядерной сфере.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ без выхода из соглашения. При этом в Минобороны сообщили о сохранении ограничений СНВ-3 на количество носителей ЯО.
CNN: ЗРК Patriot не получил серьезных повреждений после российского удара
Американский ЗРК Patriot, поставленный киевскому режиму, все еще можно использовать после нанесенного российской стороной удара, сообщили CNN источники в администрации США.
Комплекс готов к работе, его радар, который является одним из самых ключевых компонентов, не поврежден, сообщили собеседники CNN, передает ТАСС.
Сейчас нет информации о том, какой именно элемент ЗРК поврежден, но ряд собеседников полагает, что Patriot не придется вывозить из зоны боевых действий для ремонта.
Россия нанесла массированный удар по украинской столице во вторник. Минобороны указало, что был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
ЦРУ попыталось вербовать россиян через Telegram
ЦРУ вновь попыталось открыто вербовать россиян через Telegram
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало канал в Telegram в попытке вновь открыто завербовать россиян в интернете.
В частности, спецслужба сообщила, что «впервые создала канал в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным сотрудничать с ЦРУ». Сообщается, что ЦРУ интересует информация об «экономике или высшем руководстве» России, передает РИА «Новости».
По данным CNN, причастные к созданию канала сотрудники американской спецслужбы надеются таким образом получить от россиян информацию, в которой нуждается Вашингтон.
В прошлом году газета Wall Street Journal со ссылкой на замдиректора ЦРУ Дэвида Марлоу сообщала, что ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных специальной военной операцией.
До этого ФБР также разместило в Facebook* рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
Премьер Польши связал замеченный в стране аэростат с похожим инцидентом в США
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил об инциденте с аэростатом в США после того, как в Польше заметили похожий объект.
На брифинге министр напомнил, что аэростат в небе над США был замечен два с половиной месяца назад, в начале февраля, передает ТАСС.
Ранее Минобороны республики сообщило, что центр воздушных операций зафиксировал в польском воздушном пространстве прилетевший со стороны Белоруссии объект. В ведомстве предположили, что это мог быть разведывательный аэростат. Он, вероятно, упал, и его не могут найти уже третий день.
Китайский аэростат в США зафиксировали в январе, а 4 февраля этот шар был сбит ракетой с истребителя над Атлантикой. В Пекине произошедшее назвали фарсом Вашингтона.
Вашингтон захотел заставить ОАЭ выбирать между Россией и США
Wall Street Journal рассказала о недовольстве США отношениями президента ОАЭ с Москвой и Пекином
Чиновники США предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, что развитие отношений с Москвой и Пекином может угрожать отношениям с Вашингтоном, заявили в Белом доме.
Чиновник высокого ранга в Белом доме заявил, что шейха предостерегли от чересчур «тесного сотрудничества» с Россией и Китаем «в военных вопросах и вопросах разведки». Отмечается, что шейх в последнее время наладил отношения с Россией и Китаем, при этом отношения с США также улучшаются, президент ОАЭ советуется с американцами по поводу Москвы и Пекина. Должностные лица в ОАЭ говорят, что шейх не рассматривает близость с США как препятствие для укрепления связей с Россией и Китаем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Напомним, в мае ОАЭ получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества.
Блинкен не стал исключать объявления России спонсором терроризма
Блинкен не согласился с заявлением, что Госдеп никогда не объявит Россию спонсором терроризма
Госсекретарь США Энтони Блинкен не согласился с заявлением американского сенатора Линдси Грэма о том, что Госдеп никогда не признает Россию «страной – спонсором терроризма».
Грэм на слушаниях в комитете Сената США по ассигнованиям спросил Блинкена: «Но вы же никогда не включите Россию в список стран – спонсоров терроризма?». На это Блинкен ответил: «Никогда не говорите никогда», – передает ТАСС.
Напомним, летом Палата представителей США требовала от Блинкена включить Россию в список стран – спонсоров терроризма. Блинкен ответил, что практический эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций. Белый дом сообщил, что США отказались от этой идеи. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что «сама постановка вопроса чудовищна».
В США призвали остерегаться укрепления отношений России и Ирана
Белый дом должен остерегаться укрепляющихся отношений России и Ирана, выразили мнение обозреватели издания 19FortyFive Джеймс Филлипс и Питер Брукс.
В статье отмечается, что Вашингтону и его единомышленникам необходимо в срочном порядке предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси, передает RT.
Авторы материала заверили, что Россия и Иран компенсируют углубляющуюся международную изоляцию активизацией собственного двустороннего военного, внешнеполитического и экономического сотрудничества, поэтому американским властям срочно нужно вмешаться.
Кроме того, Иран и Египет начали переговоры по восстановлению дипотношений – страны, которых уже более 40 лет нет дипломатических отношений после разрыва в 1979 году.
В Пентагоне подтвердили доставку в Германию танков Abrams для обучения ВСУ
В Германию прибыл 31 танк Abrams для обучения украинских военных, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
По словам Райдера, украинские военные приступят к обучению, по оценкам Минобороны США, в течение «пары следующих недель», передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали о доставке первых танков Abrams в Германию для обучения солдат ВСУ. Отмечалось, что для подготовки понадобится около 10 недель.
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