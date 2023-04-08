ФБР занялось вербовкой россиян в соцсетях

Fox News: ФБР пытается вербовать россиян через рекламу в соцсетях

Разведка США через социальные сети пытается вербовать россиян для сбора разведданных, сообщают американские СМИ.

По данным телеканала Fox News, ФБР занимается этим с февраля.

Агитационное видео, как сообщается, можно встретить в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) и Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). В ролике показаны сцены из столицы США и российского посольства. Голос по-русски сообщает, что «ФБР может изменить их будущее, если они предоставят США разведданные». Рассказчик говорит, что ФБР нужны шпионы, эмигранты и все, кто располагает информацией о противодействии Кремлю, передает РИА «Новости».

Бывший офицер разведки Управления военной разведки по российской доктрине и стратегии Ребекка Коффлер в комментарии Fox News раскритиковала качество ролика, заявив, что эта реклама только подрывает авторитет ФБР.

Коффлер считает, что ФБР вынужденно прибегает к такому методу вербовки. По ее словам, завербовать российских агентов «крайне сложно». Россия в этом плане, как отметила эксперт, – «сверхтяжелая среда», ведь российские контрразведывательные службы – одни из «самых эффективных и жестких» в мире.

Сейчас молодые люди постоянно находятся в социальных сетях, и ФБР пытается реагировать на современность, добавила Коффлер. Бюро, считает она, «пытается закинуть широкую сеть и получить большую отдачу, привлекая больше потенциальных кандидатов для шпионажа в пользу США». При этом эксперт в успех задумки не верит.

В марте 2020 года ФБР разместило в том же Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.