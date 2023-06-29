Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

Российская военная разведка показала свою эффективность ударом по совещанию комсостава ВСУ в Краматорске

Минобороны России сообщило о результатах ракетного удара по Краматорску 27 июня. Целью стало штабное совещание. В результате были уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВСУ и два десятка иностранных наемников. Опыт СВО показал, что проведение крупных штабных совещаний сопряжено с серьезными рисками. Как ВС РФ удалось вычислить место встречи и почему ВСУ решились собрать в одном месте такой внушительный командный состав?

«В результате высокоточного удара 27 июня в городе Краматорске Донецкой народной республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наемников и военных советников», – сообщило в четверг Минобороны России.

И это стало первым официальным подтверждением громкого события, которое активно обсуждается в соцсетях. Как отмечает Telegram-канал «Рыбарь», удар пришелся в район ресторана RIA Lounge. «В районе прилета находились наемники, среди которых удалось опознать Алекса Галланта, Арно Дедекера и Ника Дукворта, а также трех колумбийских граждан. На одном из видео также можно заметить, что у одного из раненых на руке татуировка 3-го батальона 75-го полка рейнджеров ВС США», – добавляют аналитики.

В свою очередь автору еще одного канала с экзотическим названием «Секс, картели, Фрида Кало» удалось опознать тех самых колумбийцев, среди которых член парламента Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад, а также журналистка Каталина Гомес. Первый из них – бывший вице-премьер и основатель организации Aguanta Ucrania, которая распространяет проукраинские нарративы в Латинской Америке, особенно в культурной среде.

Но вернемся к военным. «Еще на одном видео присутствует мужчина в форме с эмблемой 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США. Среди ликвидированных есть и украинские военные. Например, 22-летний член «Азова» (запрещен в РФ) Артем Суховей. На одном из видео с последствиями ударов голос за кадром говорит, что под руинами одни солдаты», – добавляет военкор «Комсомолки», член СПЧ Александр Коц.

В то же время военный эксперт Борис Рожин отметил, что пиццерия в Краматорске «оказалась жирной», и это, по всей видимости, было «одно из самых результативных попаданий Минобороны России по скоплению иностранных наемников за последний месяц», «работе разведки – мое почтение».

К сожалению, удар по объекту в Краматорске не обошелся без жертв среди мирных жителей. Однако «сопутствующие разрушения и жертвы как обычно связаны с тем, что украинские террористы используют инфраструктуру городов и проживающих там мирных жителей как живой щит». «Это решение принято шайкой Зеленского с первых дней войны, поэтому вся ответственность за сопутствующие жертвы и разрушения лежат на нем», – полагает Рожин.

«Удар был эффективный, наша разведка сработала отлично, наводка произошла точно. Можно похвалить наших специалистов, которые сумели выявить этот объект, навести на него ракету и уничтожить», – считает Владимир Гундаров, военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе.

По его словам, уничтоженные в результате удара два генерала были связующей нитью с американским командованием в Европе. А с учетом значения города для ВСУ, было принято провести совещание с большим количеством высокопоставленных военных, даже вопреки тому, что подобные встречи, как показал опыт СВО, несут в себе большие риски.

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«Краматорск – это логистический и командный узел, из которого осуществляется управление войсками непосредственно на передовых позициях. На этом совещании надо было определиться, что дальше делать с «контрнаступом», куда дальше наступать им. Это рабочий момент. Отказаться от таких совещаний невозможно. До наших позиций оттуда несколько десятков километров – и ВСУ рискнули провести такое совещание. Кто не рискует – тот не попадает под российские ракеты», – отметил собеседник.

«Военный конфликт – это учитель, но у любого учителя есть как отличники, так и двоечники. То, что мы увидели в Краматорске – это называется беспечностью, за которую платят жизнями», – добавляет Владислав Шурыгин, военный эксперт.

По его оценке, удар российских военных «достиг своей цели и под него попало украинское командование и иностранные наемники». «Это могут быть как боевые генералы, так и тыловики, наемники. Учитывая некоторые кадры оттуда, под раздачу также попал кто-то из американских высокопоставленных инструкторов», – считает Шурыгин.

Гундаров назвал одну из вероятных причин, почему штабное совещание проходило в пиццерии при гостинице – в месте большого скопления гражданских лиц. «Краматорск – это прифронтовой город, по военным объектам которого постоянно наносятся ракетные и артиллерийские удары. Там военных как блох на собаках. У ВСУ есть большие ограничения в выборе места. Поэтому где была возможность, там они и расположились. Они там едят, ночуют и работают», – заключил собеседник.