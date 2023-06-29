Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

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29 июня, четверг  |  Последнее обновление — 20:37  |  vz.ru
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Банк России готовится к жестким действиям

Банк России видит риски ускорения инфляции и готов действовать на опережение Мария Девахина/РИА Новости
Российский Центробанк предупредил о повышении ключевой ставки за месяц до ближайшего заседания. Ставка не повышалась уже девять месяцев подряд – с сентября прошлого года. Обычно регулятор настолько заранее не дает таких четких сигналов. Зачем он так делает сейчас и как это может отразиться на рубле, кредитах и вкладах? Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Как России организовать партизанское движение на Украине

Партизанские отряды можно создать на основе украинских подразделений в составе Российской армии РИА Новости
В четверг в России отмечается День партизан и подпольщиков. В годы Великой Отечественной войны в тылу врага сражалось более 1,1 млн партизан. Ими были уничтожены или захвачены в плен более миллиона гитлеровских солдат и офицеров, тысячи единиц различной техники. Надо ли возвращаться к практике партизанского движения в ходе СВО? И если да, то как правильно организовать такую форму борьбы с противником?  Подробности...
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Зачем США усилили ПРО и ПВО Польши

США одобрили закупку Польшей ПВО и ПРО стоимостью 15 млрд долларов U.S. Navy
США одобрили продажу Варшаве систем ПВО и ПРО. Этот вопрос – давний камень преткновения между Вашингтоном и Москвой, однако в дни, когда из Польши пытаются сделать основной форпост НАТО в Европе, реализация подобных планов становится экзистенциальной угрозой для России. Для чего американцам наращивание систем ПРО и ПВО в Польше и как России следует реагировать на эти действия? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Удар ВСУ стоит ждать в первой декаде июля

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
11–12 июля саммит НАТО, где желательно показать весомый результат. Потому эта «Воронья слободка» обречена заполыхать. Подробности...
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Как венгерский премьер заставил думать германских бюргеров

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Орбан – один из редчайших политиков Европы, которые действуют в интересах своей собственной страны и своего собственного народа. В чьих интересах действуют его, немецкие, власти – пусть думает немецкий бюргер. Подробности...

Когда начнутся настоящие российско-украинские переговоры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киевский режим и западные СМИ говорят о скором начале переговорного процесса по Украине. Однако для начала настоящих переговоров, а не бессмысленного обмена заявлениями, нужно возникновение трех предпосылок. Подробности...
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Зеленский узаконит язык своих хозяев

Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала

    Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

    Российская военная разведка показала свою эффективность ударом по совещанию комсостава ВСУ в Краматорске
    Проведение военных совещаний в местах массового скопления гражданских лиц стало тактикой ВСУ
    		  
    29 июня 2023, 20:20
    Фото: Narciso Contreras/Hans Lucas/Reuters
    Текст: Олег Исайченко

    Минобороны России сообщило о результатах ракетного удара по Краматорску 27 июня. Целью стало штабное совещание. В результате были уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВСУ и два десятка иностранных наемников. Опыт СВО показал, что проведение крупных штабных совещаний сопряжено с серьезными рисками. Как ВС РФ удалось вычислить место встречи и почему ВСУ решились собрать в одном месте такой внушительный командный состав?

    «В результате высокоточного удара 27 июня в городе Краматорске Донецкой народной республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров ВСУ, а также до 20 иностранных наемников и военных советников», – сообщило в четверг Минобороны России.

    И это стало первым официальным подтверждением громкого события, которое активно обсуждается в соцсетях. Как отмечает Telegram-канал «Рыбарь», удар пришелся в район ресторана RIA Lounge. «В районе прилета находились наемники, среди которых удалось опознать Алекса Галланта, Арно Дедекера и Ника Дукворта, а также трех колумбийских граждан. На одном из видео также можно заметить, что у одного из раненых на руке татуировка 3-го батальона 75-го полка рейнджеров ВС США», – добавляют аналитики.

    В свою очередь автору еще одного канала с экзотическим названием «Секс, картели, Фрида Кало» удалось опознать тех самых колумбийцев, среди которых член парламента Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад, а также журналистка Каталина Гомес. Первый из них – бывший вице-премьер и основатель организации Aguanta Ucrania, которая распространяет проукраинские нарративы в Латинской Америке, особенно в культурной среде.

    Но вернемся к военным. «Еще на одном видео присутствует мужчина в форме с эмблемой 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США. Среди ликвидированных есть и украинские военные. Например, 22-летний член «Азова» (запрещен в РФ) Артем Суховей. На одном из видео с последствиями ударов голос за кадром говорит, что под руинами одни солдаты», – добавляет военкор «Комсомолки», член СПЧ Александр Коц.

    В то же время военный эксперт Борис Рожин отметил, что пиццерия в Краматорске «оказалась жирной», и это, по всей видимости, было «одно из самых результативных попаданий Минобороны России по скоплению иностранных наемников за последний месяц», «работе разведки – мое почтение».

    К сожалению, удар по объекту в Краматорске не обошелся без жертв среди мирных жителей. Однако «сопутствующие разрушения и жертвы как обычно связаны с тем, что украинские террористы используют инфраструктуру городов и проживающих там мирных жителей как живой щит». «Это решение принято шайкой Зеленского с первых дней войны, поэтому вся ответственность за сопутствующие жертвы и разрушения лежат на нем», – полагает Рожин.

    «Удар был эффективный, наша разведка сработала отлично, наводка произошла точно. Можно похвалить наших специалистов, которые сумели выявить этот объект, навести на него ракету и уничтожить», – считает Владимир Гундаров, военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе.

    По его словам, уничтоженные в результате удара два генерала были связующей нитью с американским командованием в Европе. А с учетом значения города для ВСУ, было принято провести совещание с большим количеством высокопоставленных военных, даже вопреки тому, что подобные встречи, как показал опыт СВО, несут в себе большие риски.

    «Краматорск – это логистический и командный узел, из которого осуществляется управление войсками непосредственно на передовых позициях. На этом совещании надо было определиться, что дальше делать с «контрнаступом», куда дальше наступать им. Это рабочий момент. Отказаться от таких совещаний невозможно. До наших позиций оттуда несколько десятков километров – и ВСУ рискнули провести такое совещание. Кто не рискует – тот не попадает под российские ракеты», – отметил собеседник.

    «Военный конфликт – это учитель, но у любого учителя есть как отличники, так и двоечники. То, что мы увидели в Краматорске – это называется беспечностью, за которую платят жизнями», – добавляет Владислав Шурыгин, военный эксперт.

    По его оценке, удар российских военных «достиг своей цели и под него попало украинское командование и иностранные наемники». «Это могут быть как боевые генералы, так и тыловики, наемники. Учитывая некоторые кадры оттуда, под раздачу также попал кто-то из американских высокопоставленных инструкторов», – считает Шурыгин.

    Гундаров назвал одну из вероятных причин, почему штабное совещание проходило в пиццерии при гостинице – в месте большого скопления гражданских лиц. «Краматорск – это прифронтовой город, по военным объектам которого постоянно наносятся ракетные и артиллерийские удары. Там военных как блох на собаках. У ВСУ есть большие ограничения в выборе места. Поэтому где была возможность, там они и расположились. Они там едят, ночуют и работают», – заключил собеседник.
     
     
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