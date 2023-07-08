Зеленский предчувствует потерю новых территорий

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8 июля, суббота  |  Последнее обновление — 13:04  |  vz.ru
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Россию провоцируют запретить транзит газа через Украину

Газпром предупредил Европу о риске остановки украинского транзита Максим Блинов/РИА Новости
Несмотря на почти полтора года СВО и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Заинтересованы в этом, на самом деле, все три участника. Однако ситуация может измениться в любой момент. Газпром открыто предупреждает, что «Нафтогаз» напрашивается на введение санкций против него. Почему транзит до сих пор идет и кто заинтересован в его прекращении? Подробности...
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США готовы обречь на страдания несколько поколений украинцев

Передача Украине кассетных боеприпасов обернется массовой гибелью мирного населения U.S. Navy/REUTERS
В США обсуждают поставки Украине «наименее опасных» кассетных боеприпасов. Несмотря на попытки Вашингтона «сгладить углы», мировое сообщество возмущено готовностью Пентагона отправить в зону конфликта негуманное оружие. Почему в США задумались о передаче кассетных боеприпасов ВСУ и какие выводы из этого следуют? Подробности...
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Для борьбы с беспилотниками создаются зенитные комплексы будущего

Так выглядит образец новой зенитной установки на базе БТР-82А t.me/bmpd_cast
Российские беспилотники – особенно барражирующие боеприпасы – стали одним из самых мощных средств поражения бронетехники ВСУ в небе спецоперации. Однако такие же аппараты, причем нового поколения, активно создаются на Западе. Эта угроза, похоже, вполне осознана, и в стране создаются специальные зенитные комплексы для борьбы с ними. Как они выглядят и как их можно сделать еще лучше? Подробности...
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Воровство у России стало символом краха украинского авиапрома

Последний авиапроект Украины – Ан-178. Тоже мертворожденный Zuma/ТАСС
Из страны, способной к изобретению и созданию, Украина окончательно превратилась в страну, способную только к воровству. По крайней мере, именно на такие мысли наводит сюжет вокруг ареста на Украине российского самолета – как и собственно всей судьбы независимого украинского авиапрома. Впрочем, шанс на его возрождение остается, но зависит это опять-таки от России. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Как Украина использует спецназ для террористических атак на Россию

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Исходя из концепции гибридной войны, разработанной стратегами НАТО, урон противнику наносится в разных областях и самыми разными силами и средствами, но с единой целью. Подробности...

Зачем праздновать победу над Японией

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Англосаксы применили к Японии иную, чем к другим зависимым странам, тактику: опасаясь растущей мощи царской России, они стали превращать Японию в таран против нашей страны. И уже потом сами японцы английскую теорию «бремени белых» перекроили в теорию «бремени желтых». Подробности...
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Удар по Макеевке – часть кровавого шоу Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Контрнаступление проваливается, самолеты не дают, премьер Румынии паникует. Что делать ЗЕ-команде? Она идет по привычному пути – пытается исказить реальность в информационном поле. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Кассетные боеприпасы для «нациков» Украины

Зачем Зеленский позорит Запад

Взрыв в Киеве как история всей Украины

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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
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    Эксперт пояснил смысл гарантий безопасности Украине от США «по типу Израиля»

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    военные акустики


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    Максим Соколов: Франция качается, но может и утонуть

    искажение реальности


    Сергей Миркин: Удар по Макеевке – часть кровавого шоу Зеленского

    таран против России


    Дмитрий Орехов: Зачем праздновать победу над Японией

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    Украина и США готовятся вместе взорвать атомную электростанцию

    Зеленский предчувствует потерю новых территорий

    		   
    8 июля 2023, 12:45
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент Украины Владимир Зеленский отметился рядом парадоксальных заявлений, которые настраивают против него руководство США, спецслужбы НАТО и население тех территорий, которые он планирует «освободить» в ходе «контрнаступления ВСУ». В реальности «контрнаступ» грозит завершиться очередным сокращением Украины, и Зеленский как будто предчувствует это.

    Если присмотреться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он в последнее время несколько изменился. С одной стороны, еще больше обнаглел, хотя, казалось бы, куда уж больше. С другой стороны, несмотря на залихватский тон заявлений, как будто бы не верит в свои силы, точнее - в вооруженные силы Украины.

    Новая наглость проявляется в том, что Зеленский откровенно клевещет на своих западных партнеров, и прежде всего - на США. Более того, открыто унижает страны, к которым украинская экономика и армия подключены, как к системе жизнеобеспечения.

    Для Запада было бы еще терпимо, если бы он поступал так только для внутренней аудитории, которой продают образ мужественного и мудрого верховного «главнокомандувача». Пример такого поведения - недавняя встреча с украинскими журналистами, которым Зеленский похвастался умением выклянчивать «вундервафли» у стран НАТО. По его словам, он ставит своих визави перед фактом - знаю, мол, чего и сколько лежит на ваших военных складах.

    Понятно, что такие данные у него от разведки. И подобными публичными заявлениями он унижает контрразвездку и вообще спецслужбы помогающих ему стран. А смысл у этого один - покрасоваться.

    НАТО (и США в том числе) «своим сукиным сынам» прощают и не такое, а популярность Зеленского среди украинцев - это в том числе из собственный ресурс. В общем, стерпели бы.

    Однако президент Украины идет дальше и прямо перекладывает ответственность за провал т.н. «контрнаступления ВСУ» на своих спонсоров. При этом делает это в интервью CNN - главному проправительственному (в плане - либеральному) телеканалу США. Якобы страны НАТО не смогли исполнить свои обязательства вовремя, хотя Зеленский их предупреждал, что это замедлит и усложнит задачу украинской армии.

    Это ложь (подробнее газета ВЗГЛЯД разбирала вопрос здесь). И это легко опровергаемая ложь, поскольку американские чиновники отчитались об исполнении своих обязательств еще в апреле. Но Зеленский, глазом не моргнув, назначает их крайними.

    Почему он это делает, можно долго гадать. Скорее всего, по совокупности причин, начиная от особенностей национального характера (в соседней Польше такое называют «гонором»), заканчивая объективной серьезностью стоящих перед ним проблем. «Контрнаступ» был главной ставкой Запада, но пошел не по плану, и Зеленский оказался зажат между двух огней с завышенными ожиданиями - украинцами и американцами. Сейчас он слишком уязвим, чтоб брать на себя вину за общее разочарование.

    Мог бы, конечно, и правду сказать: причина провала ВСУ - хорошая работа российской армии и российской разведки. Но признавать это ему тоже невыгодно.   

    Вообще, Зеленский прекрасно понимает, как добиться нужного эффекта с помощью слов. Да, он вопиюще необразован в историческом плане, но это не отменяет того, что он актер разговорного жанра и всегда умел понравиться людям. Кроме того, и он, и его команда отлично разбираются в пиаре и вовсю пользуются комплементарным отношением к себя западных СМИ.

    Наверняка вопросы CNN были присланы ему заранее. То есть Зеленский заранее знал, что скажет, и подготовил эффектную подачу. Это важно учитывать применительно к другому его заявлению, сделанному в ходе интервью - о судьбе бывших соотечественников с российских территорий, которые Киев в ходе «контрнаступа» рассчитывал вернуть себе.

    «Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры», - рубанул президент чеканной фразой, подчеркнув, что ответственность должны нести и те, кто «вынужденно» выступал против ВСУ.  

    «Никто тебя не простит, и ты не сможешь этого объяснить», - пообещал Зеленский бывшим соотечественникам. Надеемся, им и не придется ничего объяснять, а темпы «контрнаступа» в духе «до Пятихаток и обратно» говорят в пользу этого. Но «заготовка» Зеленского действительно требует пояснений.

    Дело в том, что заявление специалиста по пиару идет вразрез с азами военной пропаганды. А эти азы в наших палестинах известны со школы, где рассказывали о фашистских листовках с текстами типа «советские солдаты - сдавайтесь». Далее обычно следовало, что немцы никого не обидят и дадут хлеба с маслом - слово фюрера.

    Это понятная игра. Нелояльность населения на захватываемых территориях и его страх за свою судьбу дорого стоят наступающей армии. Поэтому пропагандисты пытаются людей успокоить и обещают безопасность в обмен на лояльность.

    Зеленский поступает ровно наоборот - мотивирует жителей Запорожья, Херсонщины, ДНР, ЛНР и Крыма сопротивляться до последнего. В самом буквальном, а не в обобщенно-переносном смысле бороться за свою свободу.

    Политическая и военная логика присутствуют в его словах только в том случае, если они обращены к жителям не контролируемых Россией территорий, а тех земель Украины, которые пока еще управляются из Киева, но могут поменять свой статус. Например, тогда, когда контрнаступление ВСУ окончательно выдохнется, а ВС РФ, не дожидаясь, пока НАТО подготовит Украине «вторую попытку», покажут свой вариант «контрнаступа».

    С юридической токи зрения рано или поздно - должны. По нашим законам Украиной оккупировано немало городов от Славянска до Херсона (а по совести - как минимум до Киева). И людям, которые в них живут, украинское правительство должно внушать «сопротивление до конца» (а иначе, мол, не простим, не поймем, репрессируем).

    Сам Зеленский явно убежден, что до Киева ВС РФ все-таки не дойдут, иначе - на фоне всех последних событий - проявлял бы признаки истерики, как в феврале-апреле 2022 года, а не выглядел бы самодовольным котом, который всех мышей в доме съел.

    Но он нервничает.

    Потому и ерзает, перебрасывает вину на покровителей, угрожает пока еще «своим». Развитие этого характера мы увидим скоро - на саммите НАТО в Вильнюсе, куда Зеленский приедет лично, хотя грозился устроить бойкот, поскольку официального приглашения в альянс Украина все-таки не получит.

    Если кто-нибудь расскажет ее президенту о том, что в контрразведках стран НАТО зачастую работают весьма мстительные люди, а он их сильно обидел, к нервозности может вернуться тот комичный эффект, которым Зеленский был славен раньше. До тех пор, пока не превратился в циничного и жестокого политика, чья деятельность грозит закончиться катастрофой для десятков миллионов человек.     

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