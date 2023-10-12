Первая страна ЕС отворачивается от Украины

В Словакии формируется правительство из «пророссийских» политиков

Tекст: Кирилл Аверьянов

Спустя неделю с небольшим после парламентских выборов в Словакии стали проявляться контуры новой словацкой власти. Соглашение о создании правительственной коалиции заключили две социал-демократические партии: «Курс – социальная демократия» (Smer-SD) и «Голос – социальная демократия» (Hlas-SD), а также правая Словацкая национальная партия (SNS). Smer-SD сможет назначить премьер-министра и шесть министров (с высокой долей вероятности правительство возглавит лидер партии Роберт Фицо), Hlas-SD – спикера парламента (им, скорее всего, станет бывший соратник Фицо – Петер Пеллегрини) и семь министров, SNS – трех министров.

Пожалуй, ни в одной другой европейской стране социал-демократы не стали бы вступать в коалицию с правыми. Однако у Роберта Фицо особый взгляд на социал-демократическую доктрину – левые убеждения в экономике сочетаются у него с приверженностью консервативным ценностям в социальной сфере.

Лидер Smer-SD не боится поднимать традиционные для правой повестки вопросы, в частности о борьбе с нелегальной иммиграцией из инокультурных стран, об интеграции в словацкое общество цыганского меньшинства и об ограничении в публичном пространстве темы ЛГБТ. По этой причине союз словацких социал-демократов с националистами выглядит органично. На брифинге после подписания меморандума о коалиции было заявлено, что одним из главных приоритетов нового кабинета министров будет как раз борьба с нелегальной иммиграцией.

Европейские коллеги Фицо по социалистическому лагерю давно не считают его своим. В 2006 году Партия европейских социалистов (PES), представленная в Европарламенте, приостановила на два года членство Smer-SD в своих рядах, причиной тому стала коалиция партии Фицо со все той же SNS. После победы на прошедших в конце сентября выборах евросоциалисты снова пригрозили Smer-SD исключением, на сей раз из-за отказа словацких социал-демократов поддерживать Украину.

В ответ Фицо заявил о недопустимости шантажа, дав понять, что поступаться принципами он не намерен.

«Это действительно красиво и демократично. Либо мы говорим то, чего хотят США, либо они нас выгонят. Председатель PES неукоснительно придерживается философии, согласно которой тот, кто за мир, является поджигателем войны, а тот, кто выступает за войну и убийства, является борцом за мир...

Шантажировать независимого политика неправильно. Если исключение из Партии европейских социалистов станет ценой за реализацию истинно левой повестки дня в Словакии и выражение суверенных мнений, мы готовы заплатить такую цену», – сказал лидер Smer-SD.

В ходе предвыборной кампании Фицо обещал больше не поставлять Украине «ни одного патрона» и наложить вето на вступление Киева в НАТО.

Также он выступил в поддержку эмбарго на поставку в Словакию украинской сельскохозяйственной продукции, назвав иск Киева из-за зерна во Всемирную торговую организацию «верхом наглости и очередным подтверждением того, каким несерьезным партнером является в действительности Украина».

Предположения о том, что, вернувшись в премьерское кресло, Роберт Фицо изменит или смягчит свою позицию по Украине, имели под собой некоторые основания. Занимая пост премьер-министра с 2012 по 2018 годы, он действительно делал шаги навстречу Киеву. Так, в сентябре 2014-го Фицо участвовал в открытии реверсных поставок газа из Словакии на Украину.

Но, во-первых, тогда накал российско-украинского противостояния не был таким острым, как сейчас, и у третьих стран была возможность усидеть на двух стульях. А во-вторых, партия Smer-SD выиграла парламентские выборы во многом благодаря антиукраинским лозунгам.

В такой ситуации заискивание перед Киевом будет означать плевок в лицо собственным избирателям. Столь опытный политик, как Фицо, не может этого не понимать, поэтому на ближайшее время Киев точно может забыть о Братиславе как о своем союзнике.





Биографии коллег Фицо по правительственной коалиции выдают в них, возможно, еще больших друзей Москвы, чем сам будущий премьер-министр. По крайней мере у западной прессы точно есть повод называть их «пророссийскими».

Нынешний лидер Hlas-SD Петер Пеллегрини в 2019 году, будучи главой словацкого правительства, встречался в Москве со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым и произнес тогда весьма красноречивые слова:

«Российская Федерация – один из самых важных экономических, торговых партнеров для Словакии, и мы видим большой потенциал наших экономических и торговых отношений».

Словацкую национальную партию возглавляет Андрей Данко, в 2019 году он был председателем Национального совета (словацкого парламента) и тоже приезжал в Москву – для участия в Параде Победы 9 мая. На встрече с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным Данко заявил: «Я всегда буду бороться за то, чтобы европейские народы имели контакты с РФ. Я всегда буду говорить, что существующие санкции – это большая глупость. Надеюсь, что отношения Европы и России улучшатся в ближайшем будущем».

Отношения, правда, с тех пор только ухудшились. И все же все ключевые фигуры в будущем правительстве Словакии видят интерес своей страны в сотрудничестве с Россией. В текущих условиях это автоматически означает их отказ от взаимодействия с киевскими властями.

Можно было бы предположить, что действующий президент Словакии Зузана Чапутова будет вставлять палки в колеса новому кабмину, однако она недвусмысленно дала понять, что делать этого не собирается. После победы на выборах Smer-SD Чапутова не утвердила очередной пакет военной помощи Украине, предложенный уходящим правительством. Таким образом президент Словакии показала, что уважает результаты демократических выборов. По ее мнению, игнорирование позиции Smer-SD по украинскому вопросу «создало бы досадный прецедент на будущее».