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    Если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Российские деньги потянулись на Родину

    Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.

    5 комментариев
    12 октября 2023, 13:14

    Первая страна ЕС отворачивается от Украины

    В Словакии формируется правительство из «пророссийских» политиков

    Первая страна ЕС отворачивается от Украины
    @ REUTERS/David W. Cerny

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Словакия стала первой страной Европы и НАТО, правительство которой займет открыто антиукраинскую позицию. А значит, в какой-то мере и пророссийскую. Это стало окончательно ясно по результатам формирования правительственной коалиции. Какие люди станут руководителями Словакии и что они говорили о сотрудничестве с Россией?

    Спустя неделю с небольшим после парламентских выборов в Словакии стали проявляться контуры новой словацкой власти. Соглашение о создании правительственной коалиции заключили две социал-демократические партии: «Курс – социальная демократия» (Smer-SD) и «Голос – социальная демократия» (Hlas-SD), а также правая Словацкая национальная партия (SNS). Smer-SD сможет назначить премьер-министра и шесть министров (с высокой долей вероятности правительство возглавит лидер партии Роберт Фицо), Hlas-SD – спикера парламента (им, скорее всего, станет бывший соратник Фицо – Петер Пеллегрини) и семь министров, SNS – трех министров.

    Пожалуй, ни в одной другой европейской стране социал-демократы не стали бы вступать в коалицию с правыми. Однако у Роберта Фицо особый взгляд на социал-демократическую доктрину – левые убеждения в экономике сочетаются у него с приверженностью консервативным ценностям в социальной сфере.

    Лидер Smer-SD не боится поднимать традиционные для правой повестки вопросы, в частности о борьбе с нелегальной иммиграцией из инокультурных стран, об интеграции в словацкое общество цыганского меньшинства и об ограничении в публичном пространстве темы ЛГБТ. По этой причине союз словацких социал-демократов с националистами выглядит органично. На брифинге после подписания меморандума о коалиции было заявлено, что одним из главных приоритетов нового кабинета министров будет как раз борьба с нелегальной иммиграцией.

    Европейские коллеги Фицо по социалистическому лагерю давно не считают его своим. В 2006 году Партия европейских социалистов (PES), представленная в Европарламенте, приостановила на два года членство Smer-SD в своих рядах, причиной тому стала коалиция партии Фицо со все той же SNS. После победы на прошедших в конце сентября выборах евросоциалисты снова пригрозили Smer-SD исключением, на сей раз из-за отказа словацких социал-демократов поддерживать Украину.

    В ответ Фицо заявил о недопустимости шантажа, дав понять, что поступаться принципами он не намерен.

    «Это действительно красиво и демократично. Либо мы говорим то, чего хотят США, либо они нас выгонят. Председатель PES неукоснительно придерживается философии, согласно которой тот, кто за мир, является поджигателем войны, а тот, кто выступает за войну и убийства, является борцом за мир...

    Шантажировать независимого политика неправильно. Если исключение из Партии европейских социалистов станет ценой за реализацию истинно левой повестки дня в Словакии и выражение суверенных мнений, мы готовы заплатить такую цену», – сказал лидер Smer-SD.

    В ходе предвыборной кампании Фицо обещал больше не поставлять Украине «ни одного патрона» и наложить вето на вступление Киева в НАТО.

    Также он выступил в поддержку эмбарго на поставку в Словакию украинской сельскохозяйственной продукции, назвав иск Киева из-за зерна во Всемирную торговую организацию «верхом наглости и очередным подтверждением того, каким несерьезным партнером является в действительности Украина».

    Предположения о том, что, вернувшись в премьерское кресло, Роберт Фицо изменит или смягчит свою позицию по Украине, имели под собой некоторые основания. Занимая пост премьер-министра с 2012 по 2018 годы, он действительно делал шаги навстречу Киеву. Так, в сентябре 2014-го Фицо участвовал в открытии реверсных поставок газа из Словакии на Украину.

    Но, во-первых, тогда накал российско-украинского противостояния не был таким острым, как сейчас, и у третьих стран была возможность усидеть на двух стульях. А во-вторых, партия Smer-SD выиграла парламентские выборы во многом благодаря антиукраинским лозунгам.

    В такой ситуации заискивание перед Киевом будет означать плевок в лицо собственным избирателям. Столь опытный политик, как Фицо, не может этого не понимать, поэтому на ближайшее время Киев точно может забыть о Братиславе как о своем союзнике.


    Биографии коллег Фицо по правительственной коалиции выдают в них, возможно, еще больших друзей Москвы, чем сам будущий премьер-министр. По крайней мере у западной прессы точно есть повод называть их «пророссийскими».

    Нынешний лидер Hlas-SD Петер Пеллегрини в 2019 году, будучи главой словацкого правительства, встречался в Москве со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым и произнес тогда весьма красноречивые слова:

    «Российская Федерация – один из самых важных экономических, торговых партнеров для Словакии, и мы видим большой потенциал наших экономических и торговых отношений».

    Словацкую национальную партию возглавляет Андрей Данко, в 2019 году он был председателем Национального совета (словацкого парламента) и тоже приезжал в Москву – для участия в Параде Победы 9 мая. На встрече с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным Данко заявил: «Я всегда буду бороться за то, чтобы европейские народы имели контакты с РФ. Я всегда буду говорить, что существующие санкции – это большая глупость. Надеюсь, что отношения Европы и России улучшатся в ближайшем будущем».

    Отношения, правда, с тех пор только ухудшились. И все же все ключевые фигуры в будущем правительстве Словакии видят интерес своей страны в сотрудничестве с Россией. В текущих условиях это автоматически означает их отказ от взаимодействия с киевскими властями.

    Можно было бы предположить, что действующий президент Словакии Зузана Чапутова будет вставлять палки в колеса новому кабмину, однако она недвусмысленно дала понять, что делать этого не собирается. После победы на выборах Smer-SD Чапутова не утвердила очередной пакет военной помощи Украине, предложенный уходящим правительством. Таким образом президент Словакии показала, что уважает результаты демократических выборов. По ее мнению, игнорирование позиции Smer-SD по украинскому вопросу «создало бы досадный прецедент на будущее».

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