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    6 октября 2023, 13:44

    Европа выкручивает руки «пророссийскому» победителю выборов в Словакии

    Европа выкручивает руки «пророссийскому» победителю выборов в Словакии
    @ REUTERS/Radovan Stoklasa

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Страны ЕС очнулись после первого шока, вызванного победой на выборах в Словакии Роберта Фицо – человека, который считается одним из самых пророссийских европейских политиков. Словакия немедленно столкнулась с целым рядом ограничений, введенных ее соседями. О чем идет речь и почему в этом контексте в ЕС все время упоминают Россию?

    30 сентября в Словакии произошла ожидаемая сенсация – победа на парламентских выборах партии «Курс – социальная демократия» (Smer) экс-премьера Роберта Фицо. Самостоятельно мыслящий, деятельный и, главное, не скрывающий своей антипатии к общей «заукраинской» евролинии, Фицо всегда был enfant terrible европейской политики. Неудивительно, что одним из первых с победой его поздравил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, также категорически не вписывающийся в общую картину.

    Также неудивительна и реакция тех, для кого победа Фицо стала острым ножом. В издании «Politico» озаглавили свой материал «Почему выборы в Словакии не имеют значения» и заявили, что «Брюссель найдет, как выкрутить руки дерзким властям Братиславы». Правда, до того, чтобы пойти по «белорусскому» пути, то есть объявить результаты выборов сфальсифицированными, а Фицо – нелегитимным победителем, никто пока не додумался.

    Зато нашелся другой, не менее красноречивый путь. С 4 октября сразу три страны ЕС – Польша, Чехия и Австрия – объявили о введении контроля на своих границах со Словакией.

    Серьезнее всех подошла к вопросу Польша. Она еще 26 сентября ввела процедуру точечных проверок машин, которые следуют из Словакии.

    Министр национальной обороны Мариуш Блащак отметил: «Войско польское будет поддерживать пограничную охрану на границе со Словакией. Солдаты получат такие же права, что и погранохрана. Они смогут осуществлять контроль. На границу отправлены как военнослужащие оперативных войск, так и территориальной обороны и инженерных войск». Введение меры якобы необходимо «в связи с усилившимся миграционным давлением на балканском пути через Словакию».

    В Чехии о новой мере заявил премьер-министр Петер Фиала. «С полуночи мы вводим выборочные проверки на границе со Словакией, – написал он. – Введение этой меры мы координируем с Польшей, которая также их принимает».

    Чехи также мотивируют свое решение увеличением миграционного потока из Сирии.

    Наконец, третьей страной, которая присоединилась к мере, стала Австрия. Министр внутренних дел Герхард Карнер заявил: «Мы делаем это, потому что знаем из прошлого опыта, что после таких проверок нелегальные перевозчики очень быстро реагируют и меняют маршруты».

    В Словакии это решение вызвало недоуменную реакцию. Уходящий премьер-министр Людовит Отор заявил, что «если государство – член ЕС усилит защиту своей внутренней границы, это вызовет эффект домино. Это стоит всем нам денег, и совершенно неясно, принесет ли это какую-либо пользу». Интересно, что эффект домино начал работать уже 5 октября, когда сама Словакия ввела временный контроль на границе с Венгрией.

    Почему такая мера была введена именно сейчас и именно в отношении Словакии? Ведь миграционный кризис, о котором так дружно вспомнили политики трех стран, существует перманентно, и если уж и блокировать границы с кем-либо, так это с Италией, через которую в Европу идет самый большой поток мигрантов. Тем более что пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер ранее даже заявлял об этом публично.

    Однако границу с Италией перекрывать никто не думает. Вместо этого «взялись» за Словакию – как раз сразу же после победы Роберта Фицо, которого в Европе считают «пророссийским». Откуда же дует ветер?

    Ответ можно найти в комментарии депутата Бундестага, лидера фракции СДПГ Рольфа Мютцениха, который в недавнем комментарии Augsburger Allgemeine вновь обвинил именно Россию в резком росте числа заявлений о предоставлении убежища в ФРГ. «Мы являемся свидетелями эпизода гибридной войны со стороны России, когда беженцев целенаправленно доставляют и переправляют непосредственно из Сирии и других кризисных зон с целью дестабилизации Европы, – заявил Мютцених. – Конечно, эти люди бегут от войны и угнетения, но Россия беззастенчиво пользуется этой ситуацией».

    Казалось бы, какое отношение Россия имеет к усугубившейся ситуации с беженцами в Европе? Однако так считают не только немецкие, но и польские официальные лица.

    Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик недавно высказал убеждение в том, что именно Россия «имеет интерес» в наплыве беженцев в Европу: «Кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки и Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом».

    Логика та же: за всем видна рука Москвы. А «пророссийский» Фицо теперь, видимо, будет служить проводником кремлевских идей в Европе, так что перекрытие границ – лишь первая стадия выкручивания рук чересчур нестандартному лидеру Словакии.

    Ситуацию с беженцами Мютцених использует как политический капитал в борьбе на стороне действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца перед крайне важными для него земельными выборами в Гессене и Баварии (на которых Шольцу уже предрекли грандиозный крах). Однако Мютцених метит своим высказыванием и в Польшу, активно торгующую в последнее время своими шенгенскими визами. Скандал, связанный с этим, вышел на поверхность и активно используется сейчас теми силами, которые заинтересованы в падении партии «Право и справедливость» и деэскалации отношений Польши и Германии.

    Таким образом, введение пограничного контроля со Словакией сразу тремя государствами ЕС нельзя объяснить иначе как влиянием трех факторов: давлением со стороны Германии, желанием встряхнуть общественность очередным обвинением России во всех грехах и общеевропейской тревогой на фоне победы Роберта Фицо. Впрочем, стоит помнить, что в соответствии с правилами Шенгенской зоны продлевать пограничный контроль можно несколько раз, но на срок не более 20 дней, а общий период такого контроля не может превышать двух месяцев подряд.

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