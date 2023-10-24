ВСУ теряют позиции в Авдеевке по мариупольскому сценарию

Эксперты объяснили значимость взятия российскими войсками Авдеевского террикона

Tекст: Евгений Поздняков

Российские войска взяли Авдеевский террикон, расположенный в районе коксохимического завода (АКХЗ). В настоящий момент на этой территории установлены флаг РФ и знамя 114-й мотострелковой бригады. В Telegram-канале RT опубликованы кадры штурма стратегически важной местности.

Террикон является золоотвалом и имеет необычную форму: российские военные проводили операцию на продолговатой горе, которая раскинулась на половину территории промзоны АКХЗ. При этом ранее особенности местности позволили ВСУ построить на терриконе с десяток опорных пунктов.

Занятый ВС РФ Авдеевский террикон является крайне важным объектом. В связи с тем, что данная местность представляет собой возвышенность, ее взятие позволяет военным в большей степени контролировать передвижение украинских войск, а также обстреливать все пути сообщения противника.

Однако обеспечить присутствие на контрольных высотах – достаточно сложная задача. Об этом в своем Telegram-канале пишут авторы аналитического проекта «Ватфор». «Единственная автодорога на него ведет с юго-запада и простреливается противником, а с северной – нашей – стороны только разбитый проселок, по которому в такую погоду, скорее всего, реально подняться только пешком», – отмечают они.

По их мнению, выбить ВСУ с этой территории гораздо важнее, чем закрепиться на ней самим. «Господствующий над местностью террикон не давал развивать наше наступление через железную дорогу, именно поэтому за него велись ожесточенные бои начиная с 10 октября, первого дня операции», – подчеркивают эксперты.

На информацию об успехах российских военных отреагировали и украинские медиа. «Утрата контроля над важной высотой является проблемой для обороняющихся украинских войск – аналогичные события в Бахмуте (Артемовск – прим. ВЗГЛЯД) привели к значительному усложнению логистики ВСУ в городе и на его подступах», – напоминает в своем Telegram-канале украинское издание «Страна».

В экспертном сообществе отмечают, что взятие террикона дает ВС России существенные стратегические преимущества, поскольку сам факт ухода ВСУ со столь значимых позиций может облегчить ВС РФ дальнейший ход на данном направлении. В этом особенно заинтересованы жители Донецка – ведь именно из Авдеевки ВСУ чаще всего наносят удары по городу.

«Взятие террикона помогает продвижению российских войск на севере Авдеевского направления. Мы постепенно берем огневые точки противника и отрезаем пути снабжения ВСУ. Сейчас они могут поставлять необходимые припасы только через Орловку. Приблизившись к ней, ВС РФ смогут наносить очень большой урон противнику», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Кроме того, теперь шансы украинских военных на сдерживание нашего натиска значительно снижаются. Однако закрепиться на терриконе российским войскам будет достаточно тяжело, так как противник будет наносить по нему регулярные, непрекращающиеся удары», – отмечает собеседник.

«В целом наша задача заключается в том, чтобы обеспечить ВСУ наиболее капиталоемкие потери.

Дело в том, что штурмовать Авдеевку в лоб очень сложно. За последние девять лет противник выстроил в данном населенном пункте очень серьезный укрепрайон. В этой связи обеспечить максимально некомфортное пребывание украинских военных на занятых территориях будет наиболее логичным решением», – подчеркивает эксперт.

«ВСУ все время пытаются снабжать авдеевскую группировку войск припасами. По мере того, как мы сжимаем кольцо окружения и затягиваем «Авдеевскую петлю», доставка боеприпасов будет все сложней, а потери ВСУ все больше. С помощью такой тактики мы наносим противнику в укрепрайоне максимальный ущерб. Таким образом, создаются условия, в которых удерживание населенного пункта становится невыгодным», – считает он.

«Складывается ситуация, в чем-то похожая на события в Мариуполе и Артемовске. Тогда мы также попытались сыграть вдолгую – и это сработало. Нам не нужен мощный штурм. Мы действуем умнее. Рано или поздно ВСУ будут вынуждены уйти с этих позиций, поскольку каждый день обороны несет им больше стратегических потерь, чем выгод», – уточняет Онуфриенко.

Взятие любой господствующей высоты позволяет контролировать окружающую территорию,

напоминает военный эксперт Алексей Леонков. «Теперь мы сможем корректировать огонь по авдеевскому укрепрайону. В случае, если на терриконе будут размещены наши средства наблюдения, российские военные смогут эффективнее поражать силы противника и наносить им большие потери», – сказал он.

«Также взятие террикона очень важно для дальнейших боев. В Мариуполе после взятия аналогичной высоты огонь по противнику, закрепившемуся в промзоне, стал более результативным. О дальнейшем ходе боев за Авдеевку говорить пока рано, но контроль над этим объектом поможет ослабить противника в населенном пункте», – резюмировал Леонков.