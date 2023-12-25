Зеленский решил сохранить украинский народ только в пробирках

Tекст: Дмитрий Бавырин

Подписав закон о создании криобанков, в которых бойцы ВСУ смогут бесплатно хранить свои репродуктивные клетки, президент Украины Владимир Зеленский как будто отменил старую казацкую традицию, по которой единственного сына в семье в армию не брали, чтоб не прервался род.

Поэтому, кстати, в ухо и вешали серьгу, чтоб не забрали по ошибке. В XXI веке другая мода: сдавать сперму перед отправкой на фронт, откуда с высокой долей вероятности не вернешься. Когда боевые действия ведутся с упором на артиллерию и дроны, немного возможностей даже сдаться в плен.

Примечательно, что в мотивировочной части законопроекта о криобанках его задачи обозначены менее мрачно. Речь там не о смерти, а только о теоретическом ранении, которое лишает возможности воспроизводства.

Как бы там ни было, предполагается, что старое казацкое условие будет выполнено: семейная линия бойца не прервется. Если, конечно, его репродуктивные клетки кем-либо будут востребованы, ведь на практике люди предпочитают размножаться от живых и более традиционным способом.

Для украинцев с мистическим сознанием и примитивно-гитлеровским подходом к понятию нации – через кровь, такие нововведения, должно быть, действительно важны. Представляется, однако, что добровольцы в ВСУ закончились не потому, что хранение семени в спермобанке оставалось платным. Таким образом, то, что Зеленский теперь платит за всех (точнее, платят за это американские и европейские налогоплательщики, но формально деньги пойдут из бюджета Украины), вряд ли что-либо изменит, по сути.

О том, что добровольцы на Украине закончились, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко рассказал в интервью Deutsche Welle. Он признался, что даже не представляет, где и как можно набрать в войска 500 тыс. человек. Такая цифра предусмотрена планом по мобилизации, реализация которого, по подсчетам Киева, займет не менее года.

Полмиллиона – это якобы необходимый минимум для продолжения интенсивного конфликта с Россией. Ранее в американских СМИ появлялись намеки на то, что дальнейшая поддержка Украины странами Запада – деньгами или оружием – поставлена в прямую зависимость от возможности Зеленского «поставить под ружье» полмиллиона человек.

Основные надежды возлагают на тех, кто успел уехать за рубеж, в первую очередь в страны Евросоюза, в частности в Германию. В ФРГ существуют свои лоббисты высылки уклонистов на родину, но пока что власти стран ЕС, когда их об этом спрашивают, категорически отметают саму возможность депортации граждан Украины по требованию украинских военкомов.

Это расходится с видениями Киева на сотрудничество с Европой. Как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в ЕС должны лишать мужчин-уклонистов вида на жительство.

Со своей стороны украинские власти планируют применить к беглецам меры по максимальному поражению в правах и усложнению жизни за кордоном. Как заявил член оборонного комитета Верховной рады Вадим Ивченко, уклонистам откажут в консульских услугах (например, по замене документов) и в возможности продавать имущество по доверенностям.

«Могут отключиться даже банковские карты», – предупредил он.

Иными словами, против украинцев будут введены санкции, некоторые из которых ранее опробовали на россиянах.

Точнее, против украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, но возрастную планку могут понизить еще раз: последнее понижение с 27 до 25 лет, скорее всего, временная мера.

Законопроект о мобилизации, который рассматривают сейчас в Раде, вводит электронный учет и ликвидирует многие возможности избежать призыва в войска, а уклонистам грозит режимом наименьшего благоприятствования при дальнейшем распределении – типа куда захотим, туда и отправим, тогда как ответственных и законопослушных, попавших под обновленные критерии годности, обещают распределять в тылу.

Впрочем, могут ведь и наврать, как врали весь последний год о скором выходе украинской армии к Азовскому морю. Это может быть ложь как ненамеренная (никто на самом деле не знает, где будет проходить линия фронта в будущем и как скоро тыл превратится в передовую), так и намеренная, когда возьмут сперму, выдадут автомат и отправят выиграть для Верховного командования еще немного времени на раздумья за счет собственной жизни.

После обрушения мифа о неизбежной и скорой «перемоге», которое ярко проиллюстрировано бегством украинских пропагандистов от мобилизации, создание спермобанка – лишь одна из многих мер, с помощью которых украинских мужчин будут загонять в мясорубку. По-хорошему, с уговорами и посулами, или по-плохому, с санкциями, но в одну и ту же мясорубку.

На общем фоне эта мера довольно комична, но отсылает к по-настоящему страшным практикам прошлого, когда целые народы гнали на самопожертвование, обещав им возрождение из пепла. Тогда в обоснование этого клали религию и мистику, теперь как будто бы кладут науку – сохранение генетического материала в криокапсулах.

В реальности украинцы рискуют стать не нацией, которая восстанет из пробирки, а нацией, которая только в пробирках и сохранится.

И то только до тех пор, пока в криобанках не отключат электричество.