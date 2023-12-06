  • Новость часаПутин: Ничто не может помешать дружбе России и Саудовской Аравии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    СК опубликовал видео работы криминалистов на месте убийства экс-депутата Рады Кивы (ВИДЕО)
    Байден высказал мнение о действиях России после победы в СВО
    Луговой защитил сериал «Слово пацана» от нападок
    В повестку заседания Совфеда внесли вопрос о дате проведения выборов президента
    Путин пригласил наследного принца Саудовской Аравии в Москву
    Финляндия назвала дату открытия КПП на границе с Россией
    СК назвал способ убийства бывшего украинского депутата Кивы в Подмосковье
    Глава Минюста назвал иностранцев-заключенных «большой проблемой»
    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин «Слово пацана» – это про меня

    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

    32 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Персидский залив ведут глобальную игру

    Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему идеологию нельзя придумать

    Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.

    17 комментариев
    6 декабря 2023, 23:00

    Перейти «красную линию» на Украине послали подозрительного немца

    Перейти «красную линию» на Украине послали подозрительного немца
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В страхе перед военным поражением Украины некоторые немецкие политики додумались до того, чтобы отправлять на родину осевших в ФРГ мужчин-украинцев, ведь их накопилось «на 20 дивизий». Проблема не только в том, что у таких политиков, как Родерих Кизеветтер, отшибло историческую память. Проблема,как всегда, в США.

    Если бы весь германский опыт, вся немецкая история, все воспарившие и падшие предки могли сформулировать потомкам один непреложный завет, идеально бы подошел такой – никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах не посылайте танки на Украину против русской армии.  

    Никаких «но» или «если». Это аксиома – нельзя, и все! Если вдруг это будет неочевидно, просто поверьте, а поймете потом.

    Об этом, по сути, предупреждал еще объединитель Германии Отто фон Бисмарк, служивший в России послом и заклинавший никогда не искать с ней конфликта. Дважды немцы не вняли – и дважды отправка танков на Украину заканчивалась для них катастрофой, да такой, какая должна напрочь отбивать охоту к подобным экспериментам. Однако отбила, увы, не у всех.

    Родерих Кизеветтер – видный депутат Бундестага от Христианско-демократического союза, который раньше возглавляла Ангела Меркель – ностальгирует по другой практике позорных для Германии времен: формировать из беглых украинцев дивизии – и отправлять их на Восточный фронт.

    По информации Кизеветтера, в ЕС уже более 600 тыс. украинских мужчин, которые уклоняются от военной службы, хотя могли бы принести огромную пользу и на передовой, и в тылу. А в Германии таковых порядка 220 тыс., то есть 10 дивизий.

    «Мы, немцы, должны обратиться с призывом к молодым людям, способным к военной службе. Европейский союз тоже должен это сделать», – волновался депутат в эфире телеканала Welt.

    А говорили, будто немцы «уже не те». Оказалось, все те же, по крайней мере, их фантазии и методы очень похоже на прежние. Если, конечно, Кизеветтера можно считать в полной мере немцем.

    То есть по рождению, по культуре, по паспорту он безоговорочный немец, более того, полковник германской армии в отставке. Но ведет он себе странно – не как немецкий политик. Скорее, как американский, у которых не было ни Бисмарка, ни опыта мировой войны против России.

    Украинские мужчины, которых Кизеветтер предпочитает сточить о российскую военную машину ради навязчивой идеи наказать Москву, могут попробовать войти в положение немецкого депутата. Ему победа ВСУ нужна едва ли не больше, чем им самим. Сами они предпочли просто жить в Германии (и некоторые прямо признают, что спецоперация стала удобным поводом для переезда в Европу), а Кизеветтер поставил на победу Украины слишком многое.

    Поражение ВСУ будет стоить ему остатков репутации, а может и привести к разоблачению: присмотреться к этому странному типу стоило уже давно.

    Принято считать, что до 2022 года немецкие элиты в большинстве своем ценили сотрудничество с Россией, а русофобы польско-британского типа концентрировались в партии «Зеленых», чей сопредседатель – глава МИД ФРГ Анналена Бербок – зарекомендовала себя как концентрированное недоразумение, к которому нельзя относиться серьезно.

    Однако русофоб Кизеветтер принадлежал к ХДС и регулярно вступал в клинч с однопартийцами по российскому вопросу. Например, называл «Северный поток – 2» «политическим проектом» и призывал относиться к нему «максимально критически». В 2021 году такие взгляды в Германии были, мягко говоря, не модными, а по меркам партии Меркель даже вызывающими. Скорее, это типично вашингтонский подход с лоббизмом в пользу американских поставщиков СПГ.

    Но его голос был слышен, поскольку Кизеветтер специализируется на вопросах внешней политики и обороны, а когда очень надо – и энергетики, то есть на наиболее конфликтных, горячих и широко освещаемых. Будучи не по-германски ярым противником сотрудничества с РФ, он как будто с цепи сорвался после начала СВО, перескочив за все «красные линии» одним махом.

    Например, он призывал расследовать деятельность прошлых правительств (включая и кабинеты Меркель) на предмет «умышленного формирования энергетической зависимости от России». А в какой-то момент договорился до того, что сравнил действия российских войск на Украине с действиями немецких, призвав «научить Россию проигрывать, как проиграла Германия в 1945 году».

    О том, что Россия, в отличие от Германии в 1945 году, является ядерной державой, Кизеветтер забыл. Для старшего офицера это очень опасная забывчивость.

    Впрочем, дело было в ноябре 2022 года. Тогда на Западе многие забылись, считая, будто Россию можно победить военным путем. А Кизеветтер в интервью немецкому телеканалу NTV бесчестно делал вид, будто немецкая армия на Украине в 1940-х и российская сейчас – это почти одно и то же.

    «Нет никакой разумной причины отказывать Украине в западных боевых танках», – заклинал он. Две мировые войны у него за разумную причину не считаются.

    Нет нужды в каких-то дополнительных иллюстрациях того, что Кизеветтер максимально неприятный, бесстыжий и попросту опасный персонаж, который ни «красных линий», ни любых других краев не видит. Но очень важно удержаться от соблазнительной мысли, что в Германии «все такие», потому что отставной полковник выделяется на общем фоне: его высказывания раз от разу провоцируют перепалки в рядах ХДС.  

    Кстати, основная служба Кизеветтера прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, так что полковник он тоже специфический: больше натовский, чем германский, а это почти синоним американского.

    Чтобы считать Кизеветтера агентом Вашингтона, некоторым достаточно уже того, что он учился в США, точнее, в государственном Техасском университете Остина. Но в реальности это так себе улика: многие враги США тоже учились в США. Даже грант от Джорджа Сороса (у Кизеветтера его не было, но пусть бы и был) не всегда тянет на приговор: у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который зачистил от структур Сороса их общую венгерскую родину, тоже был такой грант.

    Важнее, что Кизеветтер связан с множеством глобалистских организаций, среди которых британских даже больше, чем американских (например, с Немецко-британского обществом и аналитическим центром European Leadership Network). Но самое подозрительное в этом немце (помимо того, что он несет) – его поведение при громком скандале между властями Германии и Агентством национальной безопасности США, которое прослушивало немецкую элиту, включая канцлера Меркель.

    Как профильный по вопросам внешних дел, безопасности и трансатлантического сотрудничества депутат, Кизеветтер входил в парламентскую группу, расследовавшую шпионаж со стороны АНБ. Но внезапно вышел из нее под неубедительным предлогом занятости по другим делам, как будто прослушка главы государства, а по совместительству партийного лидера Кизеветтера – это не самое важное.

    Полезные специалисты по национальной безопасности так себя не ведут. Так себя ведут люди, имеющие конфликт интересов. Конфликт интересов двух разных работодателей в том числе.

    Интерес Америки в отношении Германии в 2015 году был исчерпывающе сформулирован директором частного разведывательного агентства Stratfor (так называемого теневого ЦРУ) Джорджем Фридманом в рамках лекции, которую он прочел в Чикагском совете по глобальным делам.

    «Для США было всегда исконным, главным страхом, что немецкий капитал и немецкие технологии соединятся с российскими природными ресурсами и рабочей силой в непобедимую комбинацию… Исконные интересы США на протяжении столетий, во время Первой, Второй и холодной мировых войн, всегда концентрировались на отношениях между Россией и Германией. Потому что они, объединившись, являются единственной силой, представляющей для США жизненно важную угрозу. И наша главная задача была в том, чтобы не допустить их союза».

    Кизеветтер всегда выглядел человеком, который добивается реализации именно этой стратегии, которая, как очевидно теперь уже всем, пошла на пользу США и во вред Германии.

    Если в Бундестаге сидит депутат, который выглядит, как цэрэушник, ведет себя, как цэрэушник, и говорит то, что должен говорить цэрэушник, то он цэрэушник и есть. Незачем множить сущности, даже если в реальности Кизеветтер не американский агент, а, например, британский, а ЦРУ как конкретная контора (не просто символ американского влияния) не имеет к Кизеветтеру никакого отношения.

    У американской разведки нет немецкого опыта двух мировых войн против России, но мозги имеются. Таким необучаемым провокатором, как Кизеветтер, там могли и побрезговать.

    Главное
    Россия и Саудовская Аравия могут создать совместную компанию по удобрениям
    Нетаньяху заявил об окружении дома лидера ХАМАС
    ГУР Украины взяло ответственность за смерть экс-депутата Рады Кивы
    ЕС поставил Украине вдвое меньше снарядов, чем обещал
    Экс-депутат ЛНР Попов скончался после подрыва машины в Луганске
    США пообещали профинансировать строительство евроколеи на Украине
    Шеф-повар назвал нежелательные для новогоднего стола блюда

    Чем обернется для Болгарии выдавливание российской нефти

    Болгария хочет добровольно лишить себя российской нефти. Это делает бизнес российской компании «Лукойл» по производству топлива на местном НПЗ бессмысленным. Поэтому она готова продать активы в Болгарии, пока власти не забрали завод силой. Как болгары целенаправленно выдавливают российский бизнес и чем это обернется для них самих? Подробности

    Перейти в раздел

    Драма в Сенате США оставила Украину без денег

    В ходе обсуждения вопроса выделения средств Украине и Израилю в Сенате США произошел скандал между республиканцами и демократами. Стороны давно не могут договориться об объемах финансирования. Даже высшее руководство страны не способно повлиять на позиции противоборствующих партий. В чем подоплека кризиса и как он отразится на судьбе Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Новая армия станет внешнеполитическим козырем России

    Президент России подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ. Данное решение принято на фоне международной нестабильности и появления новых угроз для Москвы. Однако эксперты уверены, что исполнение документа не только обезопасит страну, но и параллельно решит ряд важнейших задач. О каких конкретно изменениях идет речь и как это отразится на экономике и внешней политике России? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ищет способ поставить украинский конфликт на паузу

    С Запада поступают сигналы о готовности принудить Украину к заключению перемирия или замораживанию конфликта. На первый взгляд это выглядит как уступка требованиям России. Кому нужна передышка в конфликте с Россией и почему у Москвы нет оснований откликаться на подобные инициативы? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем президент России прилетел к арабам

      Президента России Владимира Путина приняли в ОАЭ, куда он прилетел с визитом, «по-царски». Вплоть до того, что истребители раскрасили небо в цвета флага РФ. Это резко контрастирует с тем, как встречают на Ближнем Востоке, например, президента ФРГ. Но важен этот визит другим: в большой политике грядут два больших события.

    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

    • Возвращение британской фурии

      Чтобы переубедить консерваторов в Конгрессе США, которые отказываются выделять средства на Украину, в Вашингтон отправилась внушительная делегация британцев с бывшим премьером Лиз Трасс во главе. Ранее эта русофобка не сдюжила противостояния с Россией. Сможет ли навредить нам теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............