Tекст: Дмитрий Бавырин

Если бы весь германский опыт, вся немецкая история, все воспарившие и падшие предки могли сформулировать потомкам один непреложный завет, идеально бы подошел такой – никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах не посылайте танки на Украину против русской армии.

Никаких «но» или «если». Это аксиома – нельзя, и все! Если вдруг это будет неочевидно, просто поверьте, а поймете потом.

Об этом, по сути, предупреждал еще объединитель Германии Отто фон Бисмарк, служивший в России послом и заклинавший никогда не искать с ней конфликта. Дважды немцы не вняли – и дважды отправка танков на Украину заканчивалась для них катастрофой, да такой, какая должна напрочь отбивать охоту к подобным экспериментам. Однако отбила, увы, не у всех.

Родерих Кизеветтер – видный депутат Бундестага от Христианско-демократического союза, который раньше возглавляла Ангела Меркель – ностальгирует по другой практике позорных для Германии времен: формировать из беглых украинцев дивизии – и отправлять их на Восточный фронт.

По информации Кизеветтера, в ЕС уже более 600 тыс. украинских мужчин, которые уклоняются от военной службы, хотя могли бы принести огромную пользу и на передовой, и в тылу. А в Германии таковых порядка 220 тыс., то есть 10 дивизий.

«Мы, немцы, должны обратиться с призывом к молодым людям, способным к военной службе. Европейский союз тоже должен это сделать», – волновался депутат в эфире телеканала Welt.

А говорили, будто немцы «уже не те». Оказалось, все те же, по крайней мере, их фантазии и методы очень похоже на прежние. Если, конечно, Кизеветтера можно считать в полной мере немцем.

То есть по рождению, по культуре, по паспорту он безоговорочный немец, более того, полковник германской армии в отставке. Но ведет он себе странно – не как немецкий политик. Скорее, как американский, у которых не было ни Бисмарка, ни опыта мировой войны против России.

Украинские мужчины, которых Кизеветтер предпочитает сточить о российскую военную машину ради навязчивой идеи наказать Москву, могут попробовать войти в положение немецкого депутата. Ему победа ВСУ нужна едва ли не больше, чем им самим. Сами они предпочли просто жить в Германии (и некоторые прямо признают, что спецоперация стала удобным поводом для переезда в Европу), а Кизеветтер поставил на победу Украины слишком многое.

Поражение ВСУ будет стоить ему остатков репутации, а может и привести к разоблачению: присмотреться к этому странному типу стоило уже давно.

Принято считать, что до 2022 года немецкие элиты в большинстве своем ценили сотрудничество с Россией, а русофобы польско-британского типа концентрировались в партии «Зеленых», чей сопредседатель – глава МИД ФРГ Анналена Бербок – зарекомендовала себя как концентрированное недоразумение, к которому нельзя относиться серьезно.

Однако русофоб Кизеветтер принадлежал к ХДС и регулярно вступал в клинч с однопартийцами по российскому вопросу. Например, называл «Северный поток – 2» «политическим проектом» и призывал относиться к нему «максимально критически». В 2021 году такие взгляды в Германии были, мягко говоря, не модными, а по меркам партии Меркель даже вызывающими. Скорее, это типично вашингтонский подход с лоббизмом в пользу американских поставщиков СПГ.

Но его голос был слышен, поскольку Кизеветтер специализируется на вопросах внешней политики и обороны, а когда очень надо – и энергетики, то есть на наиболее конфликтных, горячих и широко освещаемых. Будучи не по-германски ярым противником сотрудничества с РФ, он как будто с цепи сорвался после начала СВО, перескочив за все «красные линии» одним махом.

Например, он призывал расследовать деятельность прошлых правительств (включая и кабинеты Меркель) на предмет «умышленного формирования энергетической зависимости от России». А в какой-то момент договорился до того, что сравнил действия российских войск на Украине с действиями немецких, призвав «научить Россию проигрывать, как проиграла Германия в 1945 году».

О том, что Россия, в отличие от Германии в 1945 году, является ядерной державой, Кизеветтер забыл. Для старшего офицера это очень опасная забывчивость.

Впрочем, дело было в ноябре 2022 года. Тогда на Западе многие забылись, считая, будто Россию можно победить военным путем. А Кизеветтер в интервью немецкому телеканалу NTV бесчестно делал вид, будто немецкая армия на Украине в 1940-х и российская сейчас – это почти одно и то же.

«Нет никакой разумной причины отказывать Украине в западных боевых танках», – заклинал он. Две мировые войны у него за разумную причину не считаются.

Нет нужды в каких-то дополнительных иллюстрациях того, что Кизеветтер максимально неприятный, бесстыжий и попросту опасный персонаж, который ни «красных линий», ни любых других краев не видит. Но очень важно удержаться от соблазнительной мысли, что в Германии «все такие», потому что отставной полковник выделяется на общем фоне: его высказывания раз от разу провоцируют перепалки в рядах ХДС.

Кстати, основная служба Кизеветтера прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, так что полковник он тоже специфический: больше натовский, чем германский, а это почти синоним американского.

Чтобы считать Кизеветтера агентом Вашингтона, некоторым достаточно уже того, что он учился в США, точнее, в государственном Техасском университете Остина. Но в реальности это так себе улика: многие враги США тоже учились в США. Даже грант от Джорджа Сороса (у Кизеветтера его не было, но пусть бы и был) не всегда тянет на приговор: у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который зачистил от структур Сороса их общую венгерскую родину, тоже был такой грант.

Важнее, что Кизеветтер связан с множеством глобалистских организаций, среди которых британских даже больше, чем американских (например, с Немецко-британского обществом и аналитическим центром European Leadership Network). Но самое подозрительное в этом немце (помимо того, что он несет) – его поведение при громком скандале между властями Германии и Агентством национальной безопасности США, которое прослушивало немецкую элиту, включая канцлера Меркель.

Как профильный по вопросам внешних дел, безопасности и трансатлантического сотрудничества депутат, Кизеветтер входил в парламентскую группу, расследовавшую шпионаж со стороны АНБ. Но внезапно вышел из нее под неубедительным предлогом занятости по другим делам, как будто прослушка главы государства, а по совместительству партийного лидера Кизеветтера – это не самое важное.

Полезные специалисты по национальной безопасности так себя не ведут. Так себя ведут люди, имеющие конфликт интересов. Конфликт интересов двух разных работодателей в том числе.

Интерес Америки в отношении Германии в 2015 году был исчерпывающе сформулирован директором частного разведывательного агентства Stratfor (так называемого теневого ЦРУ) Джорджем Фридманом в рамках лекции, которую он прочел в Чикагском совете по глобальным делам.

«Для США было всегда исконным, главным страхом, что немецкий капитал и немецкие технологии соединятся с российскими природными ресурсами и рабочей силой в непобедимую комбинацию… Исконные интересы США на протяжении столетий, во время Первой, Второй и холодной мировых войн, всегда концентрировались на отношениях между Россией и Германией. Потому что они, объединившись, являются единственной силой, представляющей для США жизненно важную угрозу. И наша главная задача была в том, чтобы не допустить их союза».

Кизеветтер всегда выглядел человеком, который добивается реализации именно этой стратегии, которая, как очевидно теперь уже всем, пошла на пользу США и во вред Германии.

Если в Бундестаге сидит депутат, который выглядит, как цэрэушник, ведет себя, как цэрэушник, и говорит то, что должен говорить цэрэушник, то он цэрэушник и есть. Незачем множить сущности, даже если в реальности Кизеветтер не американский агент, а, например, британский, а ЦРУ как конкретная контора (не просто символ американского влияния) не имеет к Кизеветтеру никакого отношения.

У американской разведки нет немецкого опыта двух мировых войн против России, но мозги имеются. Таким необучаемым провокатором, как Кизеветтер, там могли и побрезговать.