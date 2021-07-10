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В ХДС призвали критичней относиться к «Северному потоку – 2»
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Газопровод «Северный поток – 2» не является экономическим проектом, нужно относиться к нему более критично, заявил представитель германского Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер.
«Северный поток – 2» преимущественно является геополитическим проектом», – заявил Кизеветтер в своей статье, передает ТАСС со ссылкой на Spiegel.
Он добавил, что Россия якобы хочет исключить Украину «из газового транзита».
Политик отметил, что останавливать проект уже слишком поздно, особенно с учетом необходимости выплачивать компенсации в этом случае. Кизеветтер пояснил, что лучше ввести мораторий и при стечении благоприятных обстоятельств достроить газопровод потом.
Также он предложил связать использование «Северного потока – 2» «с энергобезопасностью восточноевропейских стран и достоверными гарантиями» от России по сохранению транзита газа через Украину.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
Премьер Украины: «Северный поток – 2» не будет завершен
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Газопровод «Северный поток – 2» достроен не будет, заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе.
«Слышны утверждения, что проект «Северный поток – 2» будет завершен. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет», – цитирует ТАСС Шмыгаля.
Он подчеркнул, что проект газопровода является «неэкономическим», и Украина пострадает из-за снижения объемов транзита газа. При этом Шмыгаль добавил, что с проектом вырастет влияние России в Европе.
Несмотря на то, что, по мнению премьера, газопровод достроен не будет, он призвал Литву «присоединиться к нашим усилиям по противодействию «Северному потоку – 2» и противиться такой возможности». «Очень многое зависит от наших партнеров в ЕС», – сказал Шмыгаль.
В свою очередь премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс готов поддержать Киев. «Литва вместе с другими единомышленниками приложит все усилия к тому, чтобы негативное воздействие этого проекта, если он будет завершен, было снижено до минимума», – сказала она.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
СМИ: Разногласия ФРГ и США по «Северному потоку – 2» могут быть улажены компенсацией Киеву
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Германия может предложить Украине миллиарды на ремонт разрушенной газовой сети страны, чтобы уладить существующие между Берлином и Вашингтоном разногласия по поводу «Северного потока – 2», пишет немецкий журнал Spiegel.
«Одним из выходов может быть предложение Украине компенсации за то, что она теряет значение как транзитная страна для российского газа», – говорится в материале издания, передает РИА «Новости».
Отмечается, что среди прочего обсуждается вариант, при котором Германия может «предложить правительству Киева сотрудничество в производстве водорода». Кроме того, ведутся обсуждения о возможном «обещании» немецкой стороны выделить миллиарды на ремонт «полностью разрушенной» газовой сети Украины.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с Зеленским тему «Северного потока – 2».
Тем временем глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе заявил, что газопровод «Северный поток – 2» якобы достроен не будет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
В ЕК ответили на возмущение польского депутата из-за тайных переговоров России и Нидерландов
Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель ответил польскому евродепутату Косме Злотовскому, возмутившемуся тайному сотрудничеству Нидерландов и России по строительству газопровода «Северный поток – 2».
Злотовский, ссылаясь на некое журналистское расследование, заявил, что представители правительства Нидерландов проводили «тайные встречи» с российской стороной по поводу строительства «Северного потока – 2». Однако, по словам депутата, в отчетах голландских властей не было информации об этом, передает RT.
Политик убежден, что «сокрытие» факта сотрудничества с Москвой по вопросу строительства газопровода является «очередным примером нарушения Нидерландами принципов Евросоюза». В связи с этим Злотовский поинтересовался, считает ли ЕК нарушением антироссийских санкций вышеупомянутые «тайные встречи» и как поступит Еврокомиссия, чтобы помешать Нидерландам в будущем вести политику, «несовместимую с европейской солидарностью».
Боррель, в свою очередь, ответил, что решение нидерландских властей о сотрудничестве с Россией является внутриполитическим делом страны, которое ЕК не может комментировать. Кроме того, Евросоюз не запрещает встречи с российской стороной. «Встречи с представителями Российской Федерации и российских компаний не запрещены ни одним санкционным режимом ЕС», – заявил он.
Он также подчеркнул, что санкции в отношении России нацелены на отдельные секторы экономики страны, к которым не относится строительство трубопроводов для экспорта энергоресурсов.
Тем временем глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе заявил, что газопровод «Северный поток – 2» якобы достроен не будет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
На Украине предсказали сроки «нападения» со стороны России
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Украинский генерал-лейтенант, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россия якобы обостряет конфликт вокруг Украины и может на нее «напасть» в конце лета или в начале осени.
По его словам, беспокойство вызывает ситуация на любой из сторон: на юге Москва параллельно с учениями НАТО совершает собственные маневры, якобы устраивая провокации, а на севере стало потенциально опасно из-за действий президента Белоруссии Александра Лукашенко, который распорядился закрыть границу с Украиной, передает издание «Телеграф».
«Осуществляется постоянное военно-политическое давление с востока. И продолжается процесс паспортизации. Тем самым готовится вариант, когда при необходимости Россия сможет «защищать своих граждан» на этой территории», – заявил Романенко.
Он предположил, что Россия вряд ли станет нападать на Украину в июле, поскольку ожидаются встречи Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом, после которых могут принять решение о встрече с Владимиром Путиным.
Также Романенко отметил, что именно переговоры между украинским и российским лидером или их отсутствие могут стать причиной эскалации конфликта вплоть до уровня локальной войны. По его мнению, Россия может напасть на Украину в конце лета или в начале осени на фоне совместных учений с Белоруссией, «под видом которых Россия может нарастить силы дополнительно».
Ранее экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян призвал не обманывать украинский народ заявлениями о способности Украины противостоять России в случае войны.
Тем временем генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил, что Киеву в случае вооруженного конфликта с Россией не стоит ждать военной помощи от Североатлантического альянса.
Киев выдвинул ультиматум для продолжения переговоров по Донбассу
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Переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу будут продолжены только без представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майи Пироговой, заявил член украинской делегации Денис Казанский.
«Ее (Пирогову) приводят ради провокаций. Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить», – приводит слова Казанского РИА «Новости».
Накануне в ЛНР заявили о резком ухудшении ситуации в Донбассе.
Напомним, в апреле Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу. Тогда глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить представителя ДНР Пирогову из политической подгруппы. В России указали, что каждая из сторон контактной группы сама определяет состав своей делегации.
В конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
В начале декабря 2020 года из результатов опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», стало известно, что большинство жителей Украины поддерживают Минские соглашения и прямые переговоры с ДНР и ЛНР.
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В Киеве рассказали об «истерике» Зеленского из-за НАТО
Регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
«Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Зеленский, потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно теплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты», – заявил Мураев в эфире телеканала «Наш».
Как напомнил Мураев, жители Нидерландов на «консультативном» референдуме по ассоциации между ЕС и Украиной выступили против договора, а Венгрия блокирует евроатлантические стремления Киева из-за нарушения прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье.
Экс-депутат выразил уверенность, что Зеленский сделал все, чтобы Германия и Франция не уважали Украину как страну. При канцлере Ангеле Меркель украинский лидер обращался к кандидатам на должность канцлера, напомнил Мураев. Такие действия подчеркивают политическую незрелость киевского руководства и непонимание им геополитических процессов.
Ранее спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время.
На Украине захотели получить от России и Германии «репарации»
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Более половины жителей Украины выступают за требование от Германии и России «репараций», свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Согласно результатам опроса, 61% опрошенных (34,5% полностью и 26,6% частично) поддержали требование компенсаций от Германии за преступления нацистов во время Великой Отечественной войны, при этом 31,5% респондентов выступили против подобной инициативы, передает РИА «Новости».
Кроме того, 55,3% опрошенных жителей Украины (36,2% полностью и 19,1% частично) одобрили идею потребовать «репарации» от России за депортацию крымских татар и украинцев в сталинские времена. Больше всего сторонников этой идеи оказалось в западных областях Украины (66,7%). Не поддержали инициавтиву 35,7% опрошенных.
Опрос проводился в мае-июне методом телефонного интервью, в исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов.
Напомним, в конце мая посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от России выплаты «репараций». В ответ сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за переданные русские земли – Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области.
В июне прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» от русского народа».
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НАТО разъяснило Украине процесс вступления в альянс
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Технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО, заявил спецпредставитель генсека альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины.
В ответ на предложение предоставить Киеву определенный список критериев для членства в НАТО, как в свое время – для безвизового режима с ЕС, Аппатурай пояснил, что «это так не работает». Он подчеркнул, что «нет четкого перечня критериев», после которого страна получает План действий по членству в альянсе или само членство.
Аппатурай указал, что речь идет о «политических решениях», а не о выполнении «сугубо технических критериев». «Я не говорю, что нету связи между реформами и политическим решением – конечно, они связаны. Но выполнения перечня условий самого по себе недостаточно», – приводит его слова «Европейская правда».
Аппатурай заявил, что и сам альянс должен быть готов к расширению, а соответствующее решение принимают страны-члены, «но без участия третьих сторон, в данном случае России».
В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время.
На учениях НАТО на Украине уничтожили «квазиреспублику»
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В рамках учений Sea Breeze–2021 в Одесской области Украины украинские военные, военные стран НАТО и их союзников отработали «операцию по стабилизации кризисного региона», сообщают ВМС Украины.
В соответствии с «легендой учений», «незаконные вооруженные формирования захватили госорганы и обустроили ряд лагерей, блокпостов», чтобы установить контроль над транспортными путями, аэродромами и объектами инфраструктуры «для создания квазиреспублики», сообщается на странице ВМС в Facebook.
Для противодействия им произвели высадку морского и воздушного десантов, украинские силы действовали четырьмя тактическими группами и группой огневого поражения, передает ТАСС.
Первая группа, поддержанная спецназом СБУ, взяла под контроль порт и объекты инфраструктуры, удерживая их до прибытия нацгвардии, после чего «выдвинулась на определенный участок государственной границы». Во второй группе действовали украинские морские пехотинцы и пограничники, а также военные Грузии и Молдавии. Они высадились с вертолетов, захватив аэродром. Третья группа использовалась сначала для деблокирования подразделений, которые попадали в засады, а затем выдвинулась в сторону границы.
Кроме того, проводилась отработка взаимодействия украинской и американских рот морских пехотинцев, которые совместно вели рейдовые операции. Украинские и американские военные высадились на двух участках побережья, атаковав противника. Они «обнаружили лагерь террористов», который позднее «уничтожили».
«Учения были спланированы с учетом опыта боевых действий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», – пояснили в пресс-службе ВМС.
Напомним, украинские и американские военные провели тактические тренировки в рамках учений Sea Breeze 2021, которые состоялись на полигоне Олешковские пески вблизи Крыма.
Британия внезапно отказалась оснащать украинские катера
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Британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Киеву комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр» за пять дней до поставки, заявил бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Бирюков сообщил в Facebook, что ситуация с постройкой «Кентавров» «начинает походить на закрученный детектив».
«Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения», – заявил экс-советник.
Кроме того, по его словам, два построенных «Кентавра» не могут принять на вооружение в течение двух последних лет, так как за это время командование не может подписать приказ о создании комиссии по приемке.
«У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?», – задался вопросом Бирюков.
Катера «Кентавр» производились во времена президентства Порошенко на заводе «Кузница на Рыбальском», передает РИА «Новости».
В начале июля бывший замминистра обороны Украины и глава правления «Кузницы на Рыбальском» стали подозреваемыми по делу поставок для украинской армии техники ненадлежащего качества. Речь идет, в частности, о закупках военных автомобилей, малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М» и «Кентавр».
Ранее военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины не оправдали возложенных на них ожиданий и стали «тяжелой и несбалансированной» техникой.
В Госдуме сочли маразмом прогноз Киева по развалу России
Киевские власти своим прогнозом по «развалу России» упражняются в маразме, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет.
«Киевские политики продолжают упражняться в маразме. Им невдомек, что сила России именно в ее многонациональности, уважении между народами и способности сплотиться в любую трудную минуту и перед любыми вызовами», – сказал РИА «Новости» Шеремета.
По его словам, националистическое руководство Украины «выжигает любое разнообразие и богатство культур», в связи с этим государство продолжает слабеть и деградировать.
«Сплав национальностей, культур, языков делают Россию жизнеспособной, сильной и самобытной. Именно это и позволило Крыму вернуться на свою историческую родину», – подчеркнул депутат.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что многонациональная Россия не сможет сохраниться в нынешнем виде – «она развалится», поскольку «все народы должны жить отдельно друг от друга».
Украине предрекли сокращение населения из-за «зернового проклятия»
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Открытие рынка земли и «зерновое проклятие» приведут к дальнейшему сокращению населения на Украине, заявил политолог, директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.
По его словам, в случае сохранения тренда, который был на Украине в последние годы, население страны будет уменьшаться, так как оно будет «просто не нужно», приводит РИА «Новости».
«Если мы деиндустриализируемся, то нам не нужны заводы большие, самолетостроение, авиастроение. Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно. Значит уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 млн», – отметил Карасев в эфире телеканала «Наш».
Он также обратил внимание, что из-за реформы образования на Украине сокращается количество вузов, в результате чего возникает недостаток специалистов.
«Дальше мы берем сельскохозяйственное производство, это же понятно, что закон о земле (об открытии рынка земли) – это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйство. Зерновое проклятие Украины, что главное тут – зерно, и [возможность] поставлять его на рынок», – заявил Карасев.
Как отметил политолог, этим будут заниматься крупные предприятия с развитыми технологиями и высокой автоматизацией, из-за чего граждане продолжат уезжать из страны. «Если такие тенденции будут продолжаться и дальше, и мы не получим людей с системным, глобальным пониманием того, что такое Украина и какое ее место в мире, оно конечно будет идти по тренду деградации, а нам нужен тренд модернизации», – заключил он.
В прошлую пятницу бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил жителей страны о риске начала голода из-за передачи сельскохозяйственных земель иностранным собственникам.
Напомним, 1 июля на Украине открылся рынок сельхозземель, который Рада приняла 31 марта 2020 года, а президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 апреля 2020 года Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита.
В марте российский сенатор Алексей Пушков предрек Украине демографический кризис, который может оказаться даже более серьезным, чем в странах Прибалтики.
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Зеленский назначил нового пресс-секретаря
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Украинский президент Владимир Зеленский выбрал своим пресс-секретарем телеведущего Сергея Никифорова.
«Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины», – говорится в опубликованном на сайте офиса президента Украины указе.
Никифорову 35 лет, он работал ведущим на телеканале «Украина 24», до этого – в Euronews.
Об увольнении Мендель СМИ сообщали еще в конце апреля. До этого в прессе говорили, что Мендель писала заявление об увольнении уже в третий раз, два из них ей не подписали.
Мендель стала пресс-секретарем украинского лидера после его победы на выборах, при этом у журналистского сообщества были к ней претензии.
Журналист программы «Схемы» Михаил Ткач отмечал, что Мендель мешала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос президенту, она якобы толкала журналиста локтями. Мендель поясняла, что пыталась остановить сотрудника СМИ, нарушавшего «личное пространство» Зеленского. Национальный союз журналистов Украины просил офис президента пересмотреть отношение к сотрудникам СМИ после этого.
Украина купит у Британии подержанный ледокол
Украина намерена приобрести у Великобритании подержанный ледокол, который планируется использовать для экспедиций к Антарктиде, сообщил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
Украинский кабмин 7 июля объявил о выделении средств на закупку ледокола для антарктических экспедиций и исследований Мирового океана. Речь идет о бывшем флагмане британской антарктической службы «Джеймс Кларк Росс». Лондон согласился продать его Киеву за 5 млн долларов при начальной цене 10 миллионов. Теперь соответствующее решение должно быть утверждено Верховной радой и окончательно принято правительством страны.
Судно эксплуатируется уже более 30 лет, его спуск на воду состоялся в 1990 году. Однако, как отмечает Дикий, ледокол может прослужить еще пару десятков лет. «По оценке экспертов Николаевского морского технического университета, судно пригодно к эксплуатации в течение следующих 20-25 лет. Этого хватит для целого поколения украинских ученых. … Корабль сможет отправиться в Антарктиду уже до конца этого года», – заявил Дикий.
Между тем издание Defense Express отмечает, что цена в 5 млн долларов – лишь «вершина айсберга». «Кроме собственно небольшой выплаты, которая составляет фактическую стоимость судна, также необходимы средства на его доставку на Украину, дооснащение научным оборудованием и, вероятно, ремонт», – указывает издание.
Премьер Украины назвал сроки вступления страны в ЕС и НАТО
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Украина может стать членом Евросоюза и НАТО в течение ближайших 5-10 лет, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью литовскому радио LRT.
«Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшее время. Надеемся на членство [в этих структурах] через пять-десять лет», – цитирует ТАСС Шмыгаля.
По его словам, Украина проводит все необходимые для этого реформы, однако вступление в ЕС зависит не только от Киева, но и от 27 стран – членов сообщества. При этом Шмыгаль отметил, что усилия Украины в процессе реформ по достоинству оценены ЕС.
«Украина на пути реформ демонстрирует очевидный прогресс, что зафиксировано в ежегодном отчете ЕС о реализации нашей страной соглашения об ассоциации с сообществом», – заявил премьер.
Также глава кабмина добавил, что очередной целью Киева является получение доступа на внутренний рынок ЕС, а также либерализация торговали с сообществом и обновление части договора об ассоциации, посвященной торговле.
Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского.
До этого спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время.