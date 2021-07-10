В ХДС призвали критичней относиться к «Северному потоку – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» не является экономическим проектом, нужно относиться к нему более критично, заявил представитель германского Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер.

«Северный поток – 2» преимущественно является геополитическим проектом», – заявил Кизеветтер в своей статье, передает ТАСС со ссылкой на Spiegel.

Он добавил, что Россия якобы хочет исключить Украину «из газового транзита».

Политик отметил, что останавливать проект уже слишком поздно, особенно с учетом необходимости выплачивать компенсации в этом случае. Кизеветтер пояснил, что лучше ввести мораторий и при стечении благоприятных обстоятельств достроить газопровод потом.

Также он предложил связать использование «Северного потока – 2» «с энергобезопасностью восточноевропейских стран и достоверными гарантиями» от России по сохранению транзита газа через Украину.

В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.