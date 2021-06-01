Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита газа

Договор о транзите газа в Европу через Украину будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться и украинский транзит может быть востребован», – цитирует его РИА «Новости».

Также он отметил, что «Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы».

По словам Пескова, президент Владимир Путин знает о заявлениях из Вашингтона об отказе от введения санкций против «Северного потока».

«Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует», – ответил Песков на вопрос о реакции Путина на сообщения о том, что США отказались от введения санкций против «Северного потока-2».

В прошлую субботу компания «Нафтогаз Украины» обратилась к властям с призывом выступить с инициативой по сохранению санкций США против «Северного потока – 2». Власти Украины пообещали бороться с «Северным потоком – 2», пока по газопроводу не пойдет газ.

Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов.