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Киев призвал коллективно сохранить санкции США против «Северного потока – 2»
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Компания «Нафтогаз Украины» обратилась к властям и общественным деятелям с призывом выступить с публичной инициативой по сохранению американских санкций против «Северного потока – 2».
«Нафтогаз» утверждает, что сохраняется «высокая вероятность возникновения новых угроз». В связи с этим компания обращается к «государственной власти, к общественным деятелям и экспертному сообществу», чтобы «немедленно выступить с публичной инициативой». «Нафтогаз» просит «призвать стратегических партнеров и все заинтересованные стороны не допустить снятия санкций США с проекта Nord Stream 2», передает РИА «Новости».
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Белоруссия прекратила поставлять на Украину бензин А-95
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Белоруссия приостановила поставку на Украину бензина А-95, сообщил директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
«Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации – закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну», – написал он в Facebook.
По данным директора «Консалтинговой группы «А-95», переговоры по поставкам продолжаются. «Но задача стоит нестандартная – найти 50 тысяч тонн «пятого». Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем», – сообщил Куюн.
Тем временем украинское правительство на внеочередном заседании в пятницу одобрило запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство страны с 00.00 (совпадает с мск) 29 мая.
Ранее Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Министр энергетики США назвала российский газ «самым грязным» на Земле
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Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе слушаний в комитете Палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям заявила, что получаемый в России природный газ якобы является «самым грязным» на Земле.
Отвечая на вопрос о санкциях в отношении «Северного потока – 2», Грэнхолм заявила, что российский газопровод якобы «транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана», передает РИА «Новости».
«Это плохо для нашего климата», – заявила американская чиновница. Глава Минэнерго США заявила, что Соединенные Штаты считают газопровод «Северный поток – 2» «очень опасным» и выступают против этого проекта.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Напомним, в мае 2019 года сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». В Совфеде высмеяли сравнение американского СПГ с «молекулами свободы».
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Минск ввел индивидуальное лицензирование для товаров с Украины
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Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту, сообщил замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.
«По оперативной информации Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, ДСП и ДВП, обои, туалетную бумагу и упаковку, кирпич, керамическую плитку, стеклянные ампулы, посевную технику, стиральные машины и мебель. Это решение одобрено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая», – написал Качка в Facebook, указав, что решение вступит в силу через десять дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев.
Он назвал такие действия Минска «неоправданными и дискриминационными». «Правительство проводит консультации с производителями для ликвидации негативных последствий дискриминационных действий правительства Белоруссии», – добавил он.
В то же время, комментируя более ранние сообщения о приостановке Белоруссий поставок бензина А-95, Качка выразил мнение, что эти меры «не будут иметь долгосрочных последствий». «Будет усилена политика диверсификации поставок. Но панике пока поддаваться не стоит. Конечно, появление таких новостей в один день способствует появлению теорий заговора, но в этот раз стоит придерживаться рационального объяснения ситуации», – добавил он.
Ранее Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Эксперт сказал, какая страна производит «самый грязный на Земле» газ
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«На добычу и доставку американского СПГ тратится гораздо больше энергии, вследствие чего увеличивается уровень углеродного следа. Так что это не Россия, а США доставляют самый грязный газ в Европу», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, в котором она назвала российский газ «самым грязным на Земле».
«На самом деле все ровно наоборот. Именно американский СПГ, который экспортируется в другие страны, является чемпионом по выбросам парниковых газов. Потягаться с ним в этом вопросе может только австралийский сжиженный газ», – отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
Собеседник объяснил, что американцы добывают газ на сланцевых месторождениях и основным способом добычи топлива является гидроразрыв пласта, что провоцирует большой выброс парниковых газов. «Затем они его транспортируют на побережье в Мексиканский залив, что тоже связано с выбросом парниковых газов, потому что на это тратится энергия. Далее газ сжижают, затем переправляют через океан, разжижают, то есть переводят в газообразное состояние, и только после этого доставляют потребителям. И на каждом этапе данной цепочки также тратится энергия, что повышает уровень углеродного следа. Так что это не Россия, а США доставляют самый грязный газ в Европу», – рассказал эксперт.
«У Газпрома, напротив, добыча газа довольно эффективная. Компания прокачивает топливо по газопроводам, не делая дополнительных манипуляций. Поэтому согласно международной классификации, российский газ является наиболее конкурентным топливом», – пояснил Юшков.
В четверг министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе слушаний в комитете Палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям заявила, что российский газопровод якобы «транспортирует самый «грязный» на Земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана».
«Это плохо для нашего климата», – заявила американская чиновница. Глава Минэнерго США заявила, что Соединенные Штаты считают газопровод «Северный поток – 2» «очень опасным» и выступают против этого проекта.
В ответ вице-премьер России Александр Новак заявил, что «российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт·ч, чем газ, поставляемый в Европу из США».
«В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов. В свою очередь, Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией», – подчеркнул он.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Напомним, в мае 2019 года сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». В Совфеде высмеяли сравнение американского СПГ с «молекулами свободы».
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В Египте утонул экс-глава Службы внешней разведки Украины
Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, занимавший пост в 2014-2016 годах, погиб в Египте во время занятия дайвингом, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
«По имеющейся информации, 28 мая во время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо», – приводит «Интерфакс-Украина» сообщение пресс-службы.
Отмечается, что спасатели подняли тело Гвоздя на поверхность воды без признаков жизни. До приезда скорой ему делали интенсивные реанимационные меры, однако медики констатировали смерть экс-главы СВР.
В министерстве уточнили, что украинское посольство находистя в контакте с египетской стороной для выяснения причины смерти, а также поддерживает связь с родными. По данным СМИ, мужчина занимался подводным плаванием на глубине в несколько десятков метров, после чего слишком быстро вынырнул.
Гвоздь был назначен главой Службы внешней разведки Украины после государственного переворота в феврале 2014 года. Его уволили в апреле 2016 года указом президента.
Новак ответил на заявление министра США о «самом грязном на Земле» российском газе
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Российский газ, поставляемый в Европу по «Северному потоку», имеет углеродный след, который в четыре раза меньше, чем американский, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Сейчас много хайпа на тему экологичности того или иного товара. Однако, если подходить к этому вопросу серьезно и оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей. Российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт·ч, чем газ, поставляемый в Европу из США», – передает РИА «Новости» слова Новака.
«В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов. В свою очередь, Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией», – подчеркнул он.
Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в Конгрессе заявила, что она не принимала участие в решении администрации президента Джо Байдена вывести из-под санкций компанию-оператора трубопровода «Северный поток – 2», и раскритиковала российский газ как «неэкологичный». Она отметила, что одной из причин опасности трубопровода является то, что он транспортирует «самый грязный» на Земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана».
Напомним, в мае 2019 года сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». В Совфеде высмеяли сравнение американского СПГ с «молекулами свободы».
ФСБ обвинила США в неуважении территориальной целостности России
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Соединенные Штаты необоснованно стремятся поставить под сомнение территориальную целостность России, не признавая мотивированную позицию Москвы по статусу залива Петра Великого в Приморье, заявил первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
Он напомнил, что в соответствии с российским законодательством и международными нормами государственная граница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод, расстояние которых, как правило, составляет 12 морских миль от берега. А исключительная экономическая зона является районом, находящимся за пределами территориальных вод, и не превышает 200 морских миль, передает РИА «Новости».
Однако данные правила, как напомнил Кулешов, не распространяются на так называемые исторические заливы. Залив Петра Великого признан таковым согласно постановлению Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года на основании своих географических условий и оборонного значения, а также исторической принадлежности вод залива Российской империи и впоследствии Советскому Союзу, правопреемником которого стала Россия, отметил он.
«Вместе с тем претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» является нарушением государственной границы Российской Федерации», – подчеркнул Кулишов.
Напомним, в ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России».
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
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Пушков высмеял слова главы минэнерго США о «грязном» российском газе
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что российский природный газ якобы «самый грязный» на Земле, и предложил объявить поставляемый в Европу американский газ «молекулами свободы».
«Эта дама, выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из «молекул свободы». Иначе в ее оценках как министра энергетики США чего-то не хватает. Но уверен, что она так и считает. Просто сказать забыла», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Напомним, в мае 2019 года сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». В Совфеде высмеяли сравнение американского СПГ с «молекулами свободы».
Белоруссия назвала условия возвращения режима свободной торговли с Украиной
Белоруссия вернет режим свободной торговли с Украиной, когда Киев пересмотрит свои меры в отношении белорусских товаров, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.
«Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей», – заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, передает ТАСС.
Он также добавил, что Украина в последнее время систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в договоре о зоне свободной торговли стран СНГ, и белорусская сторона уже продолжительное время анализирует все меры, которые Украина принимала в отношении республики.
Ранее Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту.
Напомним, что Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Газпром попросил суд Польши приостановить дело о штрафе из-за «Северного потока – 2»
Газпром обратился в польский суд с ходатайством приостановить рассмотрение антимонополного штрафа в размере 50 млн евро на российский холдинг по делу о «Северном потоке – 2», следует из отчета компании по МСФО за первый квартал 2021 года.
«19 мая 2021 года «Газпром» подал в компетентный суд Польши ходатайство о приостановлении рассмотрения дела о наложении указанного штрафа на «Газпром» до вынесения судом решения по делу об обжаловании решения антимонопольного органа Польши о предполагаемой концентрации Газпром и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта «Северный поток – 2», – говорится в отчете, передает ТАСС.
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) в июле 2020 года уведомил российский холдинг о наложении такого штрафа «за непредоставление ранее запрошенной антимонопольным органом Польши информации в рамках указанного антимонопольного расследования». В августе Газпром обжаловал это решение в компетентном суде Польши. В отчете поясняется, что штраф не будет подлежать взысканию до момента вступления в силу соответствующего решения суда.
Напомним, в июне 2020 года Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро. В августе UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по «Северному потоку – 2».
После этого Газпром подавал в польский суд апелляционные жалобы на действия управления защиты конкуренции и потребителей Польши из-за ограничения доступа к доказательствам, собранным в рамках расследования по «Северному потоку – 2».
Кроме того, один из европейских партнеров Газпрома по строительству газопровода «Северный поток – 2» Shell также подала апелляцию на решение польского регулятора UOKiK, обвинившего Газпром и европейские компании в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта.
Москва назвала решение США не возвращаться в ДОН политической ошибкой
Решение США отказаться от возвращения в Договор по открытому небу (ДОН) является очередной политической ошибкой Вашингтона, это разочаровывает Москву, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«США совершили очередную политическую ошибку, нанесли новый удар по системе европейской безопасности. Мы предоставили им хороший шанс, которым они не воспользовались. Они продолжают тиражировать измышления о неких нарушениях Россией этого договора, что совершенно абсурдно. И бессмысленно повторять нашу позицию, желающие могут ее найти, что называется, на раз, но просто таких желающих нет в Вашингтоне», – заявил дипломат, передает ТАСС.
Рябков добавил, что Россия разочарована решением США. «Решение было ожидаемо, оно нас, разумеется, не радует, разочаровывает», – сказал он, передает РИА «Новости».
При этом дипломат не исключил, что процесс денонсации ДОН закончится до саммита Россия – США. «Возможно все. Я повторяю: это зависит уже давно не от позиции МИДа, это зависит сейчас от Федерального собрания, в данном случае от Совета Федерации, потому что Государственная дума свое решение приняла. И, разумеется, все зависит от президента», – сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в МИД подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу.
Депутаты Государственной думы 19 мая единогласно поддержали внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Россия выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
Украинское правительства на внеочередном заседании в пятницу одобрило запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство страны с 00.00 (совпадает с мск) 29 мая.
«Поручили установить с 00.00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах Республики Белоруссия», – сообщил агентству РБК-Украина источник в правительстве.
По его словам, кабмин дал соответствующее протокольное поручение министерству инфраструктуры и «Украэроруху». Это значит, что белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.
Кабинет министров также поручил минифраструктуры, МИД и «Украэроруху» сообщить о своем решении Минску.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Украинских чиновников заподозрили во вмешательстве в выборы в США
Прокуроры в США начали расследование о вмешательстве бывших и действующих украинских чиновников в американские выборы в 2020 году, пишет газета New York Times со ссылкой на информированные источники.
По данным газеты, федеральные прокуроры в Бруклине вместе с ФБР расследуют попытку нескольких бывших и действующих украинских чиновников повлиять на американские выборы, распространяя «необоснованные обвинения» в коррупции в отношении президента США Джо Байдена, в том числе через бывшего адвоката экс-главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, передает РИА «Новости».
В ходе расследования изучалась поездка Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда тот встречался с несколькими украинцами. При этом по меньшей мере один из тех людей, с которым встречался Джулиани – внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач – находится в центре расследования.
Пока не ясно, приведет ли расследование к выдвижению обвинений против граждан Украины, пишет газета.
В апреле сообщалось, что Соединенные Штаты намерены ввести против России санкции в связи с якобы имевшим место вмешательством в американские президентские выборы и подозрениями в причастности к взлому программного обеспечения компании SolarWinds.
МИД выразил протест временному поверенному в делах Украины
Министерство иностранных дел России выразило решительный протест временному поверенному в делах Украины Василию Покотило в связи с провокациями украинских националистов у российского посольства в Киеве.
«26 мая у здания посольства (России в Киеве) представителями украинских организаций радикального националистического толка был устроен некий «перформанс», в ходе которого оказался заблокированным центральный вход в посольство, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
В связи с этим в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в России Василий Покотило, которому выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве. Также посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с инцидентом.
«Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Потребовали от украинской стороны принять, наконец, меры по недопущению впредь подобных акций и обеспечить условия для нормальной работы российского дипломатического представительства, его безопасности и неприкосновенности», – указали в МИД.
Эксперт назвал закон о коренных народах на Украине «унижением русских»
Закон о коренных народах Украины, который президент Владимир Зеленский внес в парламент с пометкой «неотложный», по сути еще больше унизит русских, считает политолог Богдан Безпалько.
Закон фактически разделяет граждан страны, представляющих различные этносы, на три категории – так называемая титульная нация, коренные народы, которым обещаны привилегии, и все остальные. К ним отнесены не только русские, которые составляют 37% населения страны, но и евреи, венгры, армяне, поляки и цыгане.
«Сейчас на Украине ввели в действие закон о функционировании государственного языка. Естественно, что закон о коренных народах еще больше унизит русских. Лишит их возможности для культурного или любого другого развития на Украине. Всех, кто считает себя русским, вне зависимости от своего этнического происхождения. Это те люди, которые предпочитают русский язык, культуру и ориентацию на дружбу Украины с Россией. По крайней мере, если среди коренных народов на Украине не упоминаются русские, это крайне оскорбительно и сравнимо с сегрегацией», – передает слова эксперта «Рен ТВ».
«Ну, это не Зеленскому потребовалось. Понятно, что это жестко продавливает и Запад, то есть Украина выстраивается, как страна, враждебная России, на антагонистичности России, которая будет постоянно генерировать вызов для России. Понятно, что закон о коренных народах, принятый сейчас, это, скажем так, в копилку Байдена перед переговорами с Путиным. Это попытка опять наиграть ему козыри, чтобы Байден потом мог выстраивать свою позицию с Путиным максимально жестко», – подчеркнул политолог Кирилл Коктыш.
Напомним, Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских.
В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.