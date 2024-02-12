Польские фермеры высыпали украинское зерно на границе

Польские фермеры высыпали украинское зерно в пункте пропуска Дорохуск на границе с Украиной

Tекст: Денис Тельманов

«В Дорохуске фермеры высыпали из грузовиков зерно. Грузовики возвращаются на Украину", – написал Меклер в своем микроблоге, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на фотографиях, которые он разместил, видно, что кучи зерна рассыпаны прямо на дороге.

Одну из куч накрыли флагом Европейского союза, а сверху посадили куклу с лицом, напоминающим заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михала Колодзейчака.

В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной.

Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

Ранее сообщалось, что изображающие пешеходов польские фермеры заблокировали пункт пропуска с Украиной – они без перерыва переходят дорогу перед пунктом пропуска, что не запрещено законом.