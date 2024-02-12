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Польские фермеры высыпали украинское зерно на границе
Польские фермеры высыпали украинское зерно в пункте пропуска Дорохуск на границе с Украиной
Польские фермеры в качестве акции протеста высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск, сообщил один из организаторов протестов фермеров Рафал Меклер.
«В Дорохуске фермеры высыпали из грузовиков зерно. Грузовики возвращаются на Украину", – написал Меклер в своем микроблоге, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на фотографиях, которые он разместил, видно, что кучи зерна рассыпаны прямо на дороге.
Одну из куч накрыли флагом Европейского союза, а сверху посадили куклу с лицом, напоминающим заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михала Колодзейчака.
В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной.
Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
Ранее сообщалось, что изображающие пешеходов польские фермеры заблокировали пункт пропуска с Украиной – они без перерыва переходят дорогу перед пунктом пропуска, что не запрещено законом.