Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.2 комментария
Изображающие пешеходов польские фермеры заблокировали пункт пропуска с Украиной
Вышедшие на протесты фермеры Польши, изображая пешеходов, заблокировали подъезд к пункту пропуска «Медыка-Шегини» на границе с Украиной, сообщил очевидец.
По его словам, на перекрытие требуется особое разрешение, но переходить дорогу никто не запрещает.
«Сейчас несколько десятков участников протеста без перерыва туда-сюда переходят дорогу перед пунктом пропуска», – передает РИА «Новости» слова местного жителя.
Полиция лишь наблюдает за их действиями, так как формально участники дорожного движения ничего не нарушают. Сейчас перед пунктом пропуска скопилась большая очередь грузовиков.
Напомним, в пятницу стартовала акция протеста польских фермеров, которые требуют прекратить импорт сельхозпродукции с Украины.