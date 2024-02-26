Насколько Горбачев был наивен в реальности? Или настолько, как показано в сериале? Сериал «ГДР» – это многослойное произведение, манифест нового поколения: «как мы видим из 2024 года исторический распад социалистической послевоенной системы, грядущий распад СССР».6 комментариев
Протестующие польские фермеры заблокировали движение на границе с Германией
Польские аграрии в рамках всеобщей акции протеста заблокировали проезд грузовиков на трассе A2 в населенном пункте Свецко вблизи границы с Германией, сообщила радиостанция RMF24.
По ее данным, протестующие вывели на обе стороны проезжей части сельхозтехнику, создав коридор, через который может проехать только легковой автотранспорт, передает ТАСС.
Фермеры требуют приезда премьер-министра Дональда Туска на переговоры и выступают против политики Евросоюза, предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов сельхозпроизводителями. Отмечается, что блокада границы должна продлиться до 13.00 по местному времени (15.00 по Москве).
Ранее польские фермеры перекрыли дороги по всей стране и высыпали украинское зерно из вагонов. До этого акция протеста польских фермеров привела к блокировке грузовиков с военной техникой для Украины на границе.