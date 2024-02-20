Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.9 комментариев
Польские фермеры перекрыли дороги по всей стране и высыпают украинское зерно из вагонов
Масштабную акцию протеста по всей территории Польши проводят местные фермеры, сообщила радиостанция RMF24.
Протестующие блокируют движение на республиканских и местных автодорогах, а также вблизи погранпереходов с Украиной и в центрах городов, передают «Известия».
Фермеры критикуют решение Еврокомиссии о продлении беспошлинной торговли с Украиной и зеленую политику ЕС. Аграрии передвигаются на тракторах, при себе у них польские флаги и транспаранты. В некоторых районах ряды протестующих пополнились охотниками.
На пограничном переходе «Медыка – Шегини» митингующие перекрыли железную дорогу и высыпали украинское зерно из товарного вагона. Посол Украины в Варшаве Василий Зварич раскритиковал действия протестующих и призвал правоохранителей разобраться.
Ранее акция протеста польских фермеров привела к блокировке грузовиков с военной техникой для Украины на границе.