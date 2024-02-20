Польские фермеры перекрыли дороги по всей стране и высыпают украинское зерно из вагонов

Tекст: Елизавета Шишкова

Протестующие блокируют движение на республиканских и местных автодорогах, а также вблизи погранпереходов с Украиной и в центрах городов, передают «Известия».

Фермеры критикуют решение Еврокомиссии о продлении беспошлинной торговли с Украиной и зеленую политику ЕС. Аграрии передвигаются на тракторах, при себе у них польские флаги и транспаранты. В некоторых районах ряды протестующих пополнились охотниками.

На пограничном переходе «Медыка – Шегини» митингующие перекрыли железную дорогу и высыпали украинское зерно из товарного вагона. Посол Украины в Варшаве Василий Зварич раскритиковал действия протестующих и призвал правоохранителей разобраться.

Ранее акция протеста польских фермеров привела к блокировке грузовиков с военной техникой для Украины на границе.