Фуры с военной техникой застряли на польско-украинской границе из-за фермеров

Польские фермеры заблокировали фуры с военной техникой на границе с Украиной

Tекст: Денис Тельманов

Один из волонтеров, который занимается доставкой западных боеприпасов для артиллеристов ВСУ, пожаловался украинским СМИ, что уже три дня не может проехать границу, передает ТАСС.

При этом украинские СМИ утверждают, что фермеры целенаправленно не пропустили фуру с грузом для Вооруженных сил Украины.

Акции протеста польских фермеров проходят с ноября 2023 года с требование отменить льготы для дальнобойщиков с Украины и прекратить импорт украинской аграрной продукции. Протест поддержало руководство Министерства сельского хозяйства Польши.

Сейчас заблокированы шесть КПП на границе с Украиной, сообщалось также о планах польских протестующих с 20 февраля заблокировать все погранпереходы.

Ранее Еврокомиссия призвала силы безопасности Польши обеспечить транзит грузов Украины через границу, где их блокируют польские фермеры.