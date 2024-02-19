ЕК призвала силы безопасности Польши обеспечить транзит грузов на Украину

Tекст: Дарья Григоренко

Жилл, комментируя протесты польских фермеров на границе с Украиной, отметил, что в ЕК всегда говорили, что мирные демонстрации являются базовыми правами в ЕС, но стоит отметить, что здесь нет места насилию, и национальные власти несут ответственность за обеспечение закона и порядка, поэтому национальные власти Польши должны обеспечить права пассажиров и свободную транспортировку грузов, которая имеет ключевое значение для цепочек снабжения внутреннего рынка ЕС, передает ТАСС.

Как пишет Укринформ со ссылкой на главу организации «Международные автомобильные перевозчики Украины» Владимира Михалевича, украинские перевозчики анонсировали свою акцию протеста против действий польских фермеров, перекрывших пограничные пункты пропуска, она пройдет 20 февраля.

Отмечается, что целью проведения мирного собрания является выражение протеста перевозчиков Украины против блокирования движения грузового транспорта, которое началось с ноября 2023 года, что наносит значительные финансовые потери для отрасли международных автомобильных перевозок Украины, экспортеров и импортеров обеих стран, для экономики Украины и подрывает обороноспособность Украины в условиях военного положения.

По словам Михалевича, пока ситуацию с блокировкой не удается урегулировать на уровне министерств, правительств и президентов Украины и Польши, поэтому было принято решение о таких вынужденных действиях.

Акция начнется 20 февраля в 13:00 мск на КПП «Медыка – Шегини», «Краковец – Корчева», «Рава-Русская – Хребене». В настоящее время с польской стороны границы заблокированы все шесть КПП.

Ранее польские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной, заблокирован КПП «Краковец – Корчева». Кроме того, фермеры Польши остановили несколько украинских фур и высыпали зерно.