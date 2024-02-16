Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?2 комментария
Польские фермеры заблокировали пункт пропуска «Краковец – Корчева»
Польские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной, заблокирован КПП «Краковец – Корчева», сообщили в государственной погранслужбе Украины.
Сообщается, что польские аграрии начали блокировку движения для грузовых транспортных средств, что может осложнить движение как на выезд из Польши, так и на въезд, передает ТАСС.
Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что перекрытие КПП может отразиться на гуманитарной помощи, доставляемой на Украину.
Ранее польские фермеры остановили несколько украинских фур и высыпали зерно.