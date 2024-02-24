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На сельскохозяйственной выставке в Париже ранены восемь полицейских
На сельскохозяйственной выставке в Париже ранены восемь полицейских во время нападения фермеров на павильон с Макроном
Восемь полицейских получили ранения в Париже в ходе обеспечения безопасности на выставке сельского хозяйства, когда несколько сотен разъяренных фермеров прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон, где находился президент Франции Эммануэль Макрон.
«Префект полиции Парижа Лоран Нуньез говорит о восьми раненых, в том числе двух получивших серьезные повреждения», – заявил префект полиции Парижа Лоран Нуньез, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro.
Отмечается, что французские силовики задержали в ходе выставки шесть человек, в том числе трех за нападение на представителей государственной власти.
Для обеспечения безопасности выставки сельского хозяйства в Париже в ходе визита президента Эммануэля Макрона были задействованы более 1 тыс. полицейских.
Ранее сообщалось, что протестующие фермеры прорвались на территорию проведения сельскохозяйственной выставки в Париже, где президент Эманнуэль Макрон проводил завтрак с представителями профсоюзов.