СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.4 комментария
Фермеры во Франции прорвались на сельхозвыставку
Протестующие фермеры прорвались на территорию проведения сельскохозяйственной выставки в Париже, где начались стычки с полицией.
В павильоне выставки президент Эманнуэль Макрон проводит завтрак с представителями профсоюзов, передает РИА «Новости».
Сейчас аграрии дерутся с полицией, в ходе драки разрушаются стенды. В ответ протестующие закидывают полицейских яйцами. Несколько человек были задержаны.
Ранее против протестующих фермеров во Франции вывели бронетехнику.