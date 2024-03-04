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    4 марта 2024, 19:25 • В мире

    Польские фермеры бьют по больному месту Украины

    Эксперты объяснили, почему Зеленский заявил о вышедшем за пределы «экономики и морали» противостоянии на границе Польши

    Польские фермеры бьют по больному месту Украины
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Илья Абрамов

    Польские фермеры, бастующие против поставок украинской агропродукции, начали портить технику, предназначенную ВСУ. Владимир Зеленский уже поспешил пожаловаться на выход ситуации из плоскости «экономики и морали». Однако эксперты уверены, что переход конфликта в политическую плоскость произошел гораздо раньше, и теперь поляки намерены добиться выполнения своих требований – в том числе с помощью блокады военных поставок на Украину.

    Владимир Зеленский заявил, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы «и экономики, и морали». Жалобы Зеленского прозвучали после инцидента, который произошел накануне. Так, в Сети появилось видео, на котором показаны побитые якобы поляками машины, предназначенные для ВСУ. Хотя сами поляки позже заявили, что машины оказались в Польше уже побитыми.

    Кроме того, забастовки польских аграриев становятся все масштабнее и начали создавать очереди на КПП соседних стран. Как сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, к утру 3 марта около 565 грузовиков находились в очереди в ожидании проезда в сторону Словакии. На территории Венгрии около 1,3 тыс. грузовиков, еще около 300 грузовиков на территории Румынии.

    Напомним, противостояние Польши и Украины из-за экспорта агропродукции длится почти полгода и набирает обороты. Власти Польши угрожают закрыть границу для товаров с Украины. Тем временем протестующие польские фермеры стали перекрывать границу не только с Украиной, но и с Германией, а также с Литвой.

    Во второй половине февраля поляки заблокировали движение фур с военной техникой для ВСУ. Тогда Зеленский назвал происходящее издевательством, а Польшу – «помощником России». По его мнению, ситуация на КПП вызвана политическими процессами, а не экспортом украинской продукции. Газета ВЗГЛЯД писала, почему подобные действия со стороны Польши можно рассматривать как удар в тыл Украине.

    До этого акция протеста польских фермеров привела к блокировке грузовиков с военной техникой для Украины. Один из волонтеров, который занимается доставкой западных боеприпасов для артиллеристов ВСУ, жаловался, что не мог проехать границу три дня. Между тем забастовки фермеров, которые прокатились не только по Польше, но и во Франции, а также в других странах ЕС, начали вызывать опасения в ООН. Так, директор отделения продовольственной и сельскохозяйственной ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков сообщил, что события в Евросоюзе могут привести к товарному дефициту в Европе.

    Но если проблемы и возникнут, то точно не потому, что рынки Европы потеряли украинскую продукцию, считает экономист Иван Лизан: «Украина ввозила в ЕС достаточно большие объемы сельскохозяйственной продукции, в частности пшеницу, рожь, курятину и сахар. К тому же эти товары были значительно дешевле местных. Однако это не означает, что регион ждет продовольственный дефицит».

    «В Европе есть свои сахар и пшеница, которыми можно закрыть потребности. Более того, ЕС способен найти альтернативных торговых партнеров. Другое дело, что такие шаги могут привести к повышению цен на товары внутри объединения и спровоцировать еще больший кризис», – отмечает собеседник.

    «Что касается непосредственного конфликта на границе Польши и Украины, то он, на мой взгляд, практически дошел до крайней точки. Осталось только начать жечь фуры и избивать водителей. Однако этого, скорее всего, не произойдет. Польские власти стараются подыграть, как говорится, и нашим, и вашим», – подчеркивает он.

    «С одной стороны, они осторожно журят своих фермеров, когда те рассыпают украинское зерно. С другой – не разгоняют протест. Кроме того, Варшава продолжает продавливать в Еврокомиссии вопрос пошлин и квот для украинской сельхозпродукции. Вполне вероятно, что они даже добьются своего, поскольку сейчас эта мера нужна еще и другим странам ЕС», – добавляет политолог Владимир Корнилов.

    «Формально фермеры выходят на протест не с политическими требованиями. Но когда в результате этого закрываются границы, очевидно, противостояние переходит в политическую плоскость. Противостояние, конечно, не остановит поставки вооружений на Украину, но может серьезно их замедлить», – отмечает он.

    Таким образом, как считают эксперты, польские фермеры решили воспользоваться классической схемой ведения торговых войн: если правительство Зеленского не хочет или не может навести порядок с экспортом зерновых в ЕС так, чтобы продукция не попадала на рынки Польши, значит фермеры окажут давление на логистические цепочки снабжения ВСУ.

    Для Зеленского это станет ударом по самому больному месту. При этом нынешние инциденты на границе – еще не удар, но уже демонстрация силы и возможностей.

    «Зеленский прав, когда говорит, что текущее противостояние с Польшей вышло далеко за пределы экономики. Варшава имеет положительный баланс в торговле с Киевом. Однако и предыдущими, и нынешними властями Польши принято решение о поддержке местных фермеров», – указывает полонист Станислав Стремидловский.

    «Более того, и Анджей Дуда, принадлежащий к «Праву и справедливости», и правящая коалиция Дональда Туска сформировали консенсус по данному вопросу: это связано с очередными грядущими выборами. Но для Украины ситуация может стать более серьезной, и с выборами это уже никак не связано», – считает он.

    «Несмотря на все публичные заявления о поддержке Украины, в Польше могли окончательно прийти к выводу, что ВСУ проиграют на поле боя. А Варшава выступает в качестве индикатора, своего рода канарейки в шахте, по реакции которой можно судить о настроениях на Западе. Поэтому Зеленский беспокоится и пытается предотвратить худший для себя вариант с прекращением помощи», – подчеркивает он.

    «Также его может беспокоить и то, что блокировка грузов на границе Польши и Украины реально способна помешать поступлению военной техники с Запада. Такой вариант нельзя исключать, поскольку полная блокировка будет наиболее эффективным способом для фермеров добиться своих целей», – заключил Стремидловский.

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