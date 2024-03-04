Зеленский: Ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на границе с Польшей вышедшей за пределы экономики и морали

Tекст: Денис Тельманов

«Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», – приводит слова Зеленского ТАСС.

Он также подчеркнул, что Польше не следует использовать ситуацию на Украине «во внутренней политической борьбе».

Польские фермеры протестуют против ввоза украинской сельхозпродукции и требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины.

Ранее сообщалось, что из-за блокирования польскими фермерами границы с Украиной очереди из грузовиков увеличились на КПП на границе с Венгрией, Румынией и Словакией – около 565 грузовиков находилось в очереди в ожидании проезда в сторону Словакии. На территории Венгрии около 1,3 тыс. грузовиков, еще около 300 грузовиков на территории Румынии

Власти Польши заявили, что могут закрыть границу для товаров с Украины. Тем временем протестующие польские фермеры стали перекрывать границу не только с Украиной, но и с Германией, а также Литвой.