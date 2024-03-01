Польские фермеры заблокировали границу с Литвой из-за украинского зерна

Польские фермеры начали блокаду границы с Литвой из-за ввоза украинского зерна

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, настроения такие, чтобы блокировать весь трафик, передает РИА «Новости».

Как объяснил Печиньский, украинское зерно въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство в режиме транзита через Польшу, после чего автомобиль направляется в Литву, а затем машины возвращается на границу и меняет документы. Он добавил, что соответственно, груз становится товаром Евросоюза и свободно въезжает в страну.

По словам Печиньского, в пятницу в 10.00 (12.00 мск), фермеры перекроют самый крупный пункт пропуска с Литвой Будзиско.

Ранее протестующие польские фермеры заблокировали движение на границе с Германией.