Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
Польские фермеры заблокировали границу с Литвой из-за украинского зерна
Польские фермеры начали блокаду границы с Литвой из-за ввоза украинского зерна
Протестующие польские фермеры начинают блокаду границы с Литвой для прекращения ввоза украинского зерна, заявил координатор протеста фермер Кароль Печиньский.
По его словам, настроения такие, чтобы блокировать весь трафик, передает РИА «Новости».
Как объяснил Печиньский, украинское зерно въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство в режиме транзита через Польшу, после чего автомобиль направляется в Литву, а затем машины возвращается на границу и меняет документы. Он добавил, что соответственно, груз становится товаром Евросоюза и свободно въезжает в страну.
По словам Печиньского, в пятницу в 10.00 (12.00 мск), фермеры перекроют самый крупный пункт пропуска с Литвой Будзиско.
Ранее протестующие польские фермеры заблокировали движение на границе с Германией.