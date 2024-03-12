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    12 марта 2024, 17:30 • В мире

    Почему Париж отрекся от идеи защищать Украину французами

    Почему Париж отрекся от идеи защищать Украину французами
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Pressl Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    «Нет и речи о том, чтобы посылать на Украину наземные войска в статусе комбатантов», – заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Такими словами он фактически поставил точку в бурной дискуссии последних дней, вызванной агрессивной риторикой Эммануэля Макрона. Что заставило официальный Париж признать «красные линии», обозначенные Москвой?

    Сделав заявление о возможной отправке французских войск на Украину, президент Макрон, судя по всему, имел основания считать, что его предложение будет поддержано как внутри страны, так и за ее пределами. Однако эффект от его заявления получился не тот, на который рассчитывали французские власти. Общество испугалось – если называть вещи своими именами, а у партнеров Франции инициатива Макрона не вызвала ожидаемого энтузиазма.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо придерживаться общего подхода по таким вопросам, как ввод войск, и добавил, что у НАТО нет планов по отправке войск на Украину. А президент США Джо Байден в ежегодном послании Конгрессу заверил присутствующих, что не будет отправлять американские войска в зону конфликта.

    По последнему опросу, 79% французов выступают против отправки войск на Украину – и если Макрон своим громким заявлением рассчитывал набрать очки для своей партии, которая через три месяца будет баллотироваться в Европарламент, то он лишь усугубил ситуацию. Раньше его партия отставала в опросах от лидирующего «Национального объединения» на 10%, а теперь разрыв увеличился до 12,5%.

    Что особенно знаменательно, растет число отступников среди бывших сторонников партии президента – их количество выросло разом на 7% и достигло 17%. Между тем в политике утрата поддержки среди своего электорального ядра считается одним из наиболее тревожных признаков. Разумеется, 17% еще не 100, но сама тенденция весьма знаменательна, тем более что оппозиционные силы во Франции увидели в заявлении Макрона явный промах и не замедлили им воспользоваться, чтобы укрепить свои собственные позиции.

    «Война с Россией была бы безумием», – написал глава левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон.

    Социалист Оливье Фор язвительно проехался по «настораживающей президентской легкомысленности» и тоже обозвал его действия «безумием». Глава коммунистов Фабьен Руссель заявил, что «Макрон подталкивает Францию и всю Европу к эскалации военных действий, которая является чрезвычайно опасной».

    «Эммануэль Макрон пытается изображать великого воина, но столь беспечно он говорит о жизнях наших детей», – написала Марин Ле Пен, а ее соратник по «Национальному объединению» Жордан Барделла заметил: «Роль Франции заключается в умении представлять компромиссные решения. Грозить перспективой ввязаться в конфликт с ядерной державой слишком чревато, да к тому же попахивает безрассудством».

    Учитывая обстоятельства, французские власти решили внести некоторые коррективы и прежде всего – успокоить взбудораженное общество.

    Сначала перед встревоженной общественностью предстал французский министр обороны Себастьян Лекорню, который заверил народ, что «нет и речи о том, чтобы посылать на Украину наземные войска в статусе комбатантов». По его словам, речь идет лишь о помощи в разминировании и в присутствии инструкторов, поскольку «ситуация сейчас не та, что была два года назад».

    Также в сотрудничестве заинтересованы промышленные круги. «Мы хотим производить оружие на украинской территории... Мы предложили построить французские или европейские заводы на Украине, и по данному поводу в Европе существует консенсус», – говорит Лекорню. Речь идет о разных видах вооружений, в том числе о беспилотниках и, возможно, о производстве снарядов.

    Таким образом, фактически официальный Париж дал понять, что услышал предупреждения Кремля по данному поводу. «Это опасная линия, очень опасная», – говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Макрон сказал: "Больше нет красных линий, больше нет ограничений" в плане поддержки Украины", – заявлял по этому поводу зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. – Тогда это означает, что у России больше не осталось красных линий для Франции».

    Затем 11 марта вышло интервью Зеленского, которое он дал французскому каналу BFM и газете Le Monde, и глава Украины сразу же, что называется, зашел с козырей. «Ваши дети не будут умирать на Украине», – заявил он. Отметим отдельно, что французы на Украине уже умирают (хотя французское правительство отрицает, что это кадровые военные).

    «Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории», – продолжал Зеленский, не упустив момент для того, чтобы подчеркнуть свою роль спасителя Европы (хотя ей, во-первых, ничто не угрожает, а во-вторых, если бы она и попросила кого-нибудь себя спасти, то это были бы совсем другие силы).

    И вообще, если верить этому интервью, Киеву не нужно присутствие иностранных войск на своей территории.

    Но «почему бы не обсудить присутствие технического персонала, который мог бы работать на Украине», добавил Зеленский. Также он упомянул, что танки «Леопард» и гаубицы «Цезарь» приходится отправлять в Европу, если требуется их ремонтировать.

    Как заметил Зеленский, он тем не менее «понимает», что имел в виду Макрон своими словами, которые вызвали такой резонанс, и собирается обсудить с ним дальнейшие детали в ходе визита на Украину, который французский президент обещал нанести в марте. Речь, по словам Зеленского, может идти об обучении или о ремонте западной техники на территории Украины, а также о перспективах совместного производства некоторых видов вооружений.

    Как подчеркивает Le Journal de Dimanche, «таким образом, Зеленский внес ясность в ситуацию, и его уточнения, как представляется, устраняют для Франции риск стать стороной конфликта».

    Одновременно Зеленский заверил французскую аудиторию, что «продвижение российских войск остановлено». По его словам, «ситуация на фронте лучше, чем в предыдущие три месяца». Как сообщил Зеленский, украинцы возводят фортификационные сооружения на протяжении сотен километров. По его словам, «три линии обороны» уже возведены на севере, востоке и юге Украины, цель которых – замедлить продвижение российских войск.

    «Защита Украины – это защита Европы и защита Франции», – заявил Зеленский, повторяя свою привычную мантру. Однако подобная риторика уже не оказывает прежнего действия, что видно даже по комментариям к статье.

    «Это что, новый генерал французской армии? – спрашивает пользователь, подписывающийся как Кристиан Панот. – За кого себя принимает этот гротескный персонаж?». «Даже Зеленский не желает французских войск, – язвит пользователь с ником Лаэ. – Какое унижение для нашего великого полководца. Правда, он всегда может послать войска в Марсель, где они точно нужны». Марсель стал ареной для кровавых разборок соперничающих банд, которые торгуют наркотиками, но проправительственные СМИ неохотно пишут о происходящем, иначе возникнет слишком много неудобных вопросов к властям.

    12 марта в Национальной ассамблее обсуждается заключенное с Украиной десятилетнее соглашение. Президент «Национального объединения» Жордан Барделла еще до начала обсуждения заявил, что его партия воздержится от голосования по стратегии помощи киевским властям. В принципе «Национальное объединение», по его словам, поддерживает идею помощи Украине, но «не желает воевать с Москвой».

    Тем не менее, поскольку соглашение уже подписано, голосование по нему носит скорее символический характер, хотя «макрония» (так во Франции называют собственный режим) «надеется на достижение весьма гипотетического консенсуса и в противном случае готовится к тому, чтобы обличать своих противников в симпатиях к Кремлю».

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