Tекст: Валерия Вербинина

В последние дни президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд двусторонних соглашений с несколькими европейскими государствами – членами НАТО. Предмет их один и тот же – долгосрочная поддержка Украины, в первую очередь военная, но детали договоров любопытным образом различаются между собой.

Первой ласточкой стал договор с Великобританией, который сайт британского правительства именует ни больше ни меньше как «историческим соглашением о сотрудничестве в области безопасности». Согласно ему, к примеру, Великобритания обязуется предоставлять своему союзнику разведданные, помогать обеспечивать кибербезопасность, готовить военных и военврачей и развивать «сотрудничество в области оборонительного оружия».

Также британские власти предоставят Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов в сезоне 2024/25 – на 200 млн фунтов больше, чем в предыдущие два года. В области вооружения особое внимание будет уделено дальнобойным ракетам, средствам ПВО, артиллерийским снарядам и обеспечению «безопасности на море».

Из этого пакета как минимум 200 млн будут использованы с целью быстрого производства «тысяч военных дронов» для украинских военных, включая БПЛА разведки, дроны с возможностью дальнобойного наведения и морские безэкипажные катера. Данные технологии, как полагают авторы договора, существенно помогут Украине «расширить возможности для защиты своих граждан, а также уничтожать силы русских на суше и на море». Предполагается, что большая часть БПЛА, предназначенных для Украины, будет изготовлена на территории Великобритании. Это значит новые рабочие места, инвестиции в собственную экономику, что так или иначе должно положительно повлиять на ВВП страны.

В Великобритании заявляют, что страна «уже является одним из самых надежных союзников Украины, потому что мы считаем, что их безопасность является нашей безопасностью». И дабы по поводу общей безопасности не возникало никаких разночтений, британские власти обещают изыскать дополнительное финансирование для того, чтобы обучать украинцев английскому и продвигать этот язык на территории страны. Как напоминают британские власти, суммы, потраченные на Украину, включая те, что будут выделены по соглашению, составляют уже 12 млрд фунтов.

В целом же содержание текста вполне соответствует, если можно так выразиться, многовековой линии британской политики. Если за британские интересы можно заставить воевать туземцев, то туземцы должны воевать, а те, которые не воюют, пусть учат английский язык. Враг (в данном случае Россия) должен быть лишен возможности действовать на море, отсюда столько внимания к тому, чтобы с помощью украинцев попытаться уничтожить российский флот.





Следующим после британско-украинского соглашения стало соглашение с Германией, которая пообещала поддержать «полное восстановление территориальной целостности» Украины. С этой целью последней будет предоставляться долгосрочная военная поддержка, а сейчас Германия выделяет очередной транш в 1,1 млрд евро. На эту сумму будут предоставлены гаубицы, снаряды, системы ПВО Skynex, ракеты для ПВО IRIS-T. Всего в 2024 году Германия выделяет Украине военную помощь на 7,1 млрд евро.

В документе среди прочего оговорено обучение украинских военных, помощь в защите от кибератак, а также помощь в защите от «российской пропаганды», причем данному обязательству посвящено аж несколько пунктов соглашения. Если Великобританию исторически волнует господство на море, то немцам спать не дает «российская пропаганда», и они обещают приложить все силы, чтобы восторжествовала пропаганда правильная, то есть их собственная.

Третьей страной, с которой Владимир Зеленский подписал соглашение о сотрудничестве, стала Франция. В нем говорится о военном, а также невоенном сотрудничестве, необходимости защиты критически важных инфраструктурных объектов Украины, сотрудничестве в области разведки. Сообщается, что Франция поставит ПВО, артиллерию, средства разминирования. Также объявлено, что Франция в этом году предоставит военную помощь на 3 млрд евро. Срок поддержки Украины по соглашению обозначен как 10 лет.

Вскоре после подписания соглашения министр обороны Франции Себастьян Лекорню дал интервью Le Journal du Dimanche, которое по сути является развернутым комментарием к заключенному документу. Уже заголовок – «Россия демонстрирует к нам все более агрессивное отношение» – показывает, что главный виновник всех бед Франции найден.

Как заявил Лекорню, соглашение, которое заключили французские власти, «подтверждает постоянную приверженность Франции поддержке Украины. Прежде всего оно касается усиления военной поддержки как в области собственно вооружений и обслуживания того, что уже поставлено, так и в сфере военной подготовки. Франция является одной из тех европейских стран, которые подготовили более всего украинских солдат. С начала конфликта мы уже обучили более 10 тыс. человек, а в течение года рассчитываем обучить от семи до девяти тысяч. Это касается как общей военной подготовки, так и подготовки отдельных специалистов. Помощь такого рода чрезвычайно важна, так как украинская армия терпит большие потери».

По словам Лекорню, Париж сейчас испытывает беспилотники нового поколения – и, как он полагает, такими дронами в ближайшее время смогут воспользоваться вооруженные силы Украины. Кроме того, Франция собирается, как и прежде, поставлять ВСУ ракеты «земля – воздух», а также самоходные артиллерийские установки Caesar. Заводы французского концерна Nexter в этом году должны произвести 78 орудий для Украины. Не забыто и производство снарядов калибра 155 мм – французские оборонные предприятия производят каждый месяц по 3 тыс. таких снарядов для Украины.

«Мы не находимся с Россией в состоянии войны, – добавил Лекорню с явной целью успокоить французских обывателей. – Помогать Украине, стране, на которую напали, не значит быть стороной военного конфликта».

После чего все же не удержался от того, чтобы фактически процитировать известную древнюю поговорку: «хочешь мира – готовься к войне». «Важно, не отказываясь от идеала мира, избегать любой формы наивности. В каком-то смысле готовность к войне является средством к сохранению мира».

В схожей тональности на канале TF1 выступил эксперт Жан-Пьер Мольни из Института международных и стратегических отношений. Он произнес много слов о том, что надо поддерживать демократию, что Франция «заинтересована (в подписании соглашения), потому что на кону безопасность всей Европы», и тут же заявил, что «соглашение этого типа не является прямым обязательством, это не договор». Соглашения подписывают страны НАТО, но не НАТО, потому что «НАТО не может участвовать по политическим мотивам… если бы в документах значилось НАТО, это было бы как красная тряпка для Путина».

Таким образом, французские власти фактически признают наличие определенных красных линий даже в подписании подобных соглашений с Украиной. Они действуют в любом случае с оглядкой на реакцию России, соблюдают осторожность и вынуждены успокаивать сограждан, уверяя их, что Франция непосредственно в конфликт не втягивается.

Жан-Пьер Мольни добавил: «В любом случае в том, что касается военной помощи, НАТО нам не нужно. Это не НАТО производит оружие. В этом парадокс Евросоюза… Соглашения, о которых идет речь, лишь формализуют то, что уже существует фактически». Перед нами, таким образом, поддержка военных действий до последнего украинца, жизни которых не стоят ничего – сколько бы на Западе ни утверждали обратное. И поскольку украинцы с готовностью на это идут – значит, соглашение с Францией вряд ли будет последним.