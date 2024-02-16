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    16 февраля 2024, 20:55 • В мире

    Зеленский получил от Германии иллюзию безопасности

    Заключенное в Берлине соглашение об обязательствах в области безопасности не дает четкие гарантии защиты Украины

    Зеленский получил от Германии иллюзию безопасности
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков,
    Евгений Поздняков

    Украина и Германия заключили двустороннее соглашение в области безопасности. Документ не гарантирует защиту Украины, но расширяет ее боевой потенциал. ФРГ передаст ВСУ гаубицы, боеприпасы и средства ПВО. Похожее соглашение уже подписано с Британией, а на повестке дня договоренность с Францией и рядом других западных стран. Эксперты считают, что эти соглашения фиксируют лишь действующие договоренности, потому что НАТО не хочет вступать в прямое военное противостояние с Россией.

    В пятницу Украина и Германия подписали двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке. Это произошло во время визита Владимира Зеленского в Берлин, где он встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который назвал документ «историческим шагом». По данным немецких СМИ, в этом году Германия направит на поддержку Украины 15 млрд евро, из них более 7 млрд – на поставки оружия.

    Документ заключен сроком на 10 лет с возможностью продления не менее чем за шесть месяцев до истечения его срока действия. В соглашении говорится, что Германия стремится предоставить долгосрочную военную поддержку Украине для полного восстановления территориальной целостности страны. Однако пакт не дает гарантии обороны Украины, он нацелен исключительно на наращивание военного потенциала ВСУ.

    По данными Минобороны Германии, Берлин подготовил дополнительный пакет военной поддержки на сумму 1,13 млрд евро на закупку средств противовоздушной обороны и артиллерии. Так называемый мюнхенский пакет включает в себя 120 тыс. снарядов, артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм и дополнительные 100 ракет для средств ПВО IRIS-T SLS. В 2025 году Киеву обещано передать вторую систему ПВО SkyNext.

    Кроме того, в 2026 и 2027 годах из промышленных запасов Германия передаст ВСУ 18 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (поражает цели на расстоянии до 30 километров стандартным боекомплектом и до 100 километров усовершенствованными типами боеприпасов), запчасти и снаряды. А всего в соглашении идет речь о 36 гаубицах разного типа.

    Страны G7 заявили о планах предоставить Украине долгосрочную оборонную поддержку в кулуарах саммита НАТО в июле прошлого года. Но лидерам блока не удалось установить график присоединения Украины к альянсу, поэтому Зеленский начал вести переговоры о заключении двусторонних соглашений с каждой страной – членом НАТО по отдельности.

    В январе Украина подписала похожее соглашение сроком на 10 лет с Британией во время визита премьер-министра страны Риши Сунака в Киев. Лондон взял на себя обязательство наращивать украинский военно-морской флот. Позже Зеленский планирует заключить подобную сделку с Францией.

    В Киеве утверждают, что готовят к подписанию такие же соглашения с Канадой, Италией и Нидерландами. Одновременно возможный пакет военной помощи на сумму 60 млрд долларов задерживается в Вашингтоне с прошлого года из-за разногласий в Конгрессе.

    «Все, что фиксируется данным соглашением, Германия уже делает. Поэтому новаций документ не содержит. Новое в нем – хронологическая фиксация сроком на 10 лет. Это должно послужить сигналом долгосрочного характера поддержки, независимо от ситуации на фронте, в украинской политике, экономике и обществе», – считает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    Соколов напомнил о том, что на следующий год в Германии запланированы парламентские выборы, по итогам которых, скорее всего, правительство Шольца уйдет в отставку, и «тогда встает вопрос, будет ли новый кабинет повторять во всем действия нынешней правящей «светофорной» коалиции».

    Согласно соглашению, вся выделяемая Украине помощь должна утверждаться Бундестагом, состав которого может измениться по итогам выборов. Один из главных дискуссионных моментов – это способность Германии продолжать помогать Украине. В немецкой экономике, напомнил собеседник, накопилось достаточно проблем, есть трудности в социальной сфере. «Немецкий избиратель ожидает, что деньги должны тратиться внутри страны, а не идти на помощь Украине», – подчеркивает эксперт.

    По его словам, у Левой партии, «Альтернативы для Германии» и Союза Сары Вагенкнехт иной взгляд на формат помощи Украине: «Если по итогам выборов социал-демократы потеряют голоса избирателей и контроль над правительством, то в оказываемой Украине поддержке могут быть коррективы.

    В Бундестаге наверняка начнутся дискуссии, но пока трудно прогнозировать, как это скажется на размере помощи».

    «Британия, Франция и Германия готовы сейчас дать военные гарантии Украине, фактически возродить старый Бухарестский меморандум времен 1990-х годов. Что это будет означать на деле, пока непонятно. Выглядит так, что НАТО не хочет и не будет напрямую вступать в военное противостояние с Россией. Зато отдельные европейские страны готовы помогать и поддерживать Украину за рамками НАТО», – добавляет германский политолог Александр Рар.

    По его словам, на Западе понимают, «что наступления украинской армии на востоке Украины уже не будет». «В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заговорили о том, что в 2024 году война на Украине должна закончиться. Вопрос только – как? США дали понять своим союзникам, в том числе и Киеву, что от них можно не ждать большой поддержки Украины. Американское правительство также заявило, что пока длится война, у Киева нет шансов вступить в НАТО. Европейцы не хотят смириться с таким положением, поэтому мы и видим подобные документы», – отметил Рар.

    В то же время киевский политолог Алексей Нечаев также усомнился в долгосрочности подписанного соглашения. «Текст соглашения с ФРГ во многом повторяет логику договора с Британией. Рамка та же, но есть нюансы. Например, в разделе «Сфера применения» Германия «напоминает, что национальные бюджетные ассигнования требуют четкого разрешения немецкого Бундестага», – отметил эксперт в своем Telegram-канале.

    «А если в парламенте ФРГ сменится коалиция и согласования не будет, что тогда? Поддержка прекратится? Видимо, да. Хотя в другой части соглашения ФРГ обещает «поддерживать Украину столько, сколько потребуется», а само соглашение подписано сроком на 10 лет. Как одно коррелирует с другим и третьим – загадка, но в документе хватает подобных несостыковок и взаимоисключений.

    Перед нами, в отличие от соглашения с Лондоном, очень сырой документ. Возможно, немцы на это сознательно пошли»,

    – предположил Нечаев. «И если Британия обещала Украине помочь в ведении боевых действий в морской зоне, то Германия возглавит «коалицию возможностей» в области ПВО и ПРО. Также Германия обещает «оценить» варианты локализации военного производства на Украине, упростить логистику военных поставок, помогать в вопросах био- и химзащиты, ИТ-секторе и так далее, включая вопросы энергоустойчивости и, конечно же, экономики – ей посвящена большая часть документа», – перечисляет политолог.

    При этом в тексте напрочь отсутствует слово «гарантии», хотя министр обороны Борис Писториус уже мнит Германию страной-гарантом, а в случае «будущей агрессии» стороны обязуются в течение 24 часов начать консультации. Иными словами, немцы (как и британцы) не собираются воевать на территории Украины, но продолжат поддержку военного конфликта и дарят Зеленскому иллюзию безопасности», – делает вывод эксперт.

    «Но на месте «криворожского Черчилля» я бы немцам не доверял. В 2014 году Виктор Янукович тоже подписывал с ними гарантии, и чем это закончилось? Да и Павел Скоропадский после соглашений 1918 года недолго протянул в качестве гетмана. Про 1940-е я и вовсе молчу. Впрочем, история не раз наказывала евроукраинцев за тесное сотрудничество с немцами. И для нас это скорее плюс», – резюмировал Нечаев.

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