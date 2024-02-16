Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?2 комментария
Украина и Германия подписали соглашение об обязательствах в области безопасности
NTV: Зеленский и Шольц подписали соглашение об обязательствах в области безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали двустороннее соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке, сообщил канал NTV.
Шольц сообщил газете Sueddeutsche Zeitung, что Германия направит только в текущем году на поддержку Украины 15 млрд евро, из них более 7 млрд евро на поставки оружия Киеву, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Зеленский в пятницу посетит Францию и Германию, где он планирует провести переговоры с Шольцем и Макроном, а в субботу принять участие в Мюнхенской конференции, где у него, в частности, запланирована встреча с вице-президентом США Камалой Харрис.