Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов

Военные эксперты назвали цели переброски под Авдеевку самых опытных штурмовиков ВСУ

Tекст: Евгений Поздняков,

Анастасия Куликова

ВСУ планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке. По данным издания Forbes, речь идет о 3-й штурмовой бригаде, которая с декабря прошлого года находится в резерве в Краматорске. Все это время подразделение якобы занималось тренировками, набирало новых людей и, по слухам, перевооружалось на БМП Bradley.

Подчеркивается, что данное решение сопряжено с колоссальным риском для украинской армии. Кроме того, в статье отмечается, что желание Владимира Зеленского удержать населенный пункт (откуда ВСУ обстреливают Донецк – прим. ВЗГЛЯД) могло стать причиной назначения Александра Сырского на пост главнокомандующего.

«Залужный имеет репутацию человека, прибегающего к мобильной обороне, чтобы минимизировать потери среди украинцев. Сырский, напротив, характеризуется как офицер, готовый нести большие потери в упорных, статичных боях. Возможно, продвигая Сырского, Зеленский дал понять, что намерен бороться за Авдеевку даже по высокой цене», – пишет Forbes.

Сама 3-я отдельная штурмовая бригада (ошбр) была сформирована на основе отборных неонацистов «Азова». Об особой жестокости и крайней мотивированности боевиков этого формирования неоднократно сообщалось как во время штурма Мариуполя, так и позднее в Артемовске.

По мнению экспертов, именно это подразделение противника обладает наиболее актуальным опытом ведения боевых действий в схожих условиях. Кроме того, 3-я ошбр имеет собственную систему рекрутинга и подготовки боевиков, что делает ее одним из наиболее боеспособных формирований ВСУ. И хотя бои за Артемовск и его окрестности изрядно «прорядили» бригаду, после чего ее вывели в тыл на восстановление – это не повод ее недооценивать.

Отметим, что незадолго до своей отставки экс-главком ВСУ Валерий Залужный предлагал вывести из Авдеевки ВСУ. Издание Bild со ссылкой на источники отмечало, что по мнению генерала, это решение позволило бы «выровнять фронт» и облегчить оборону. Однако Зеленский не поддержал идею.

Что касается нового главнокомандующего ВСУ, он известен несколькими громкими кличками. Среди них – «Бахмутский мясник» и «Генерал-200». Любопытно, что назначение не вызвало оптимизма даже среди западных СМИ, которые наперебой писали о жестоком стиле управления Сырского, способного отправить на смерть тысячи солдат ради достижения сомнительных тактических успехов.

Между тем преемник Залужного уже успел обозначить ряд обновленных задач ВСУ, которые можно интерпретировать как пожелания «улучшить и углубить» присутствие украинской армии. Однако наиболее вероятным с оперативной точки зрения шагом может стать операция по деблокаде Авдеевки.

Судя по решению направить в населенный пункт одну из лучших бригад ВСУ, данное направление действительно выбрано в качестве одного из приоритетных. Тем не менее, попытки отстоять Авдеевку будут осложнены острой нехваткой живой силы и вооружений в украинской армии. Об этом сообщало издание The Washington Post.

Вместе с тем, США намерены продолжать поставки необходимой техники для ВСУ, пишет ТАСС. Как сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, часть контрактов, заключенных в рамках инициативы содействия безопасности Украине (USAI) предусматривают передачу вооружений на протяжении нескольких лет.

На фоне непростой ситуации в рядах ВСУ и сообщений о переброске войск в экспертном сообществе проводят параллели с Артемовском, взятие которого заняло у России немало времени. Как и тогда, офис Зеленского принял политическое решение об удерживании укрепрайона. Данный факт в совокупности с назначением «мясника» Сырского на пост главкома ВСУ может привести к появлению новой «мясорубки»: только не «Бахмутской», а «Авдеевской».

«Мы видим прежде всего политическое решение.

Новому главкому и его команде нужно продемонстрировать успех, который не смог показать Залужный. Для достижения этой цели в город будет отправляться все больше солдат, причем особо мотивированных», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Кроме того, не секрет, что Украина очень сильно зависит от поддержки Запада, поэтому ее руководству нужно показать достижения на фронте. ВСУ уже потеряли Артемовск и провалили контрнаступление. Если будет потеряна Авдеевка, то Европа и США могут задуматься об еще большем сокращении помощи, чего в офисе Зеленского очень боятся», – отмечает собеседник.

«При этом сама по себе перенаправляемая бригада представляет из себя достаточно серьезную боевую силу, а ее солдаты прошли специальную подготовку. Однако, не имея превосходства ни в авиации, ни в артиллерии, это подразделение не поможет ВСУ в Авдеевке, а лишь замедлит бои за нее», – полагает Онуфриенко.

«Переброска элитного подразделения ВСУ в Авдеевку говорит о намерении офиса Зеленского любой ценой удержать населенный пункт. Скорее всего, данное желание и стало причиной размолвки Залужного с политическим руководством страны. Сырский смотрит на это решение гораздо проще и готов взяться за его реализацию», – добавил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«Складывается очередная мясорубка, которую можно сравнить с событиями, происходившими ранее в Артемовске. Зеленскому важно поддерживать положительный образ ВСУ в глазах западных партнеров. Для продолжения поставок и поддержки он должен регулярно давать США и НАТО некоторую успешную картинку», – подчеркивает эксперт.

«Вполне возможно, что со временем важность Авдеевки в информационной сфере будет снижаться.

Если украинская армия начнет терпеть здесь крупные поражения, то про данный населенный пункт будут говорить как о территории, удержание которой не имеет смысла. У офиса Зеленского уже есть такой опыт. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить все тот же Артемовск», – сравнивает Козюлин.

Схожей точки зрения придерживается и Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. «Залужный говорил, что отведение украинских войск из Авдеевки было бы целесообразным. Но Зеленскому важно удерживать Авдеевку, чтобы выпросить у США новый пакет финансовой помощи. Именно с этой целью перед новым главкомом ВСУ была поставлена задача – активизировать боевые действия и перебросить туда резервы», – пояснил он.

По его мнению, Авдеевка станет аргументом украинских властей для Конгресса США и различных общественных организаций. «Сейчас Зеленский всем будет говорить, что украинская армия удерживает этот населенный пункт и в состоянии обуздать ситуацию, но для этого нужны дополнительные средства, вооружение», – добавил военный эксперт.

«При этом Сырский отличается исполнительностью, и приказ Зеленского будет исполняться до последнего. Однако нужно понимать, что удержание Авдеевки обойдется ВСУ куда дороже, чем это было в случае с Артемовском. Если украинское командование будет направлять в эту «мясорубку» все новые и новые силы, то потери с их стороны станут колоссальными», – указал собеседник.

Резервы, перебрасываемые в Авдеевку, могут создать для ВС России определенные трудности, потому что противник будет предпринимать попытку частичной деблокады города.

«В целом, на мой взгляд, ситуация будет разворачивать по тому же сценарию, как это происходило в Артемовске. Сколько противник сможет удерживать Авдеевку, столько и будет звучать из Киева заявление о важности этого населенного пункта. Когда уже российские войска выдавят их из города, тогда риторика украинского командования изменится», – уточнил военный эксперт.

Что любопытно, в случае провала обороны Авдеевки, даже с большим количеством жертв среди военнослужащих, карьере самого Сырского этого угрожать не будет, полагает украинский политолог Владимир Скачко. «Зеленский в таком положении, что ему нужны верные и покорные исполнители, а Сырский в этом плане отличный кандидат. Поэтому последствий не будет. Разве что недовольство украинцев увеличится, но местным политикам плевать на это», – заключил он.