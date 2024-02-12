  • Новость часаХаррис заявила о готовности занять место Байдена
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Карлсон сравнил Москву с американскими городами
    Нарышкин: G7 назначит на Украине наместника для контроля за Зеленским
    Россия ввела санкции против британских ученых
    Нарышкин рассказал о случаях перехода украинской элиты на сторону России
    Путин сообщил о завершении работы над планом социально-экономических действий
    Новый президент Финляндии рассказал о контактах с Россией
    Во Франции призвали к прекращению помощи Украине
    Осуждены снявшие скальп с жителя Подмосковья
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Тихий океан готов вскипеть новыми Перл-Харборами

    Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Правда о «Северных потоках» разобьет трансатлантическое единство

    Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Путин требует от Киева демилитаризованную зону

    От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.

    6 комментариев
    12 февраля 2024, 19:45 • Общество

    Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов

    Военные эксперты назвали цели переброски под Авдеевку самых опытных штурмовиков ВСУ

    Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Анастасия Куликова

    В Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ. Речь идет о 3-й штурмовой бригаде, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Почему именно их отправляют на этот участок фронта и какие военно-политические цели в данном случае преследует противник?

    ВСУ планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке. По данным издания Forbes, речь идет о 3-й штурмовой бригаде, которая с декабря прошлого года находится в резерве в Краматорске. Все это время подразделение якобы занималось тренировками, набирало новых людей и, по слухам, перевооружалось на БМП Bradley.

    Подчеркивается, что данное решение сопряжено с колоссальным риском для украинской армии. Кроме того, в статье отмечается, что желание Владимира Зеленского удержать населенный пункт (откуда ВСУ обстреливают Донецк – прим. ВЗГЛЯД) могло стать причиной назначения Александра Сырского на пост главнокомандующего.

    «Залужный имеет репутацию человека, прибегающего к мобильной обороне, чтобы минимизировать потери среди украинцев. Сырский, напротив, характеризуется как офицер, готовый нести большие потери в упорных, статичных боях. Возможно, продвигая Сырского, Зеленский дал понять, что намерен бороться за Авдеевку даже по высокой цене», – пишет Forbes.

    Сама 3-я отдельная штурмовая бригада (ошбр) была сформирована на основе отборных неонацистов «Азова». Об особой жестокости и крайней мотивированности боевиков этого формирования неоднократно сообщалось как во время штурма Мариуполя, так и позднее в Артемовске.

    По мнению экспертов, именно это подразделение противника обладает наиболее актуальным опытом ведения боевых действий в схожих условиях. Кроме того, 3-я ошбр имеет собственную систему рекрутинга и подготовки боевиков, что делает ее одним из наиболее боеспособных формирований ВСУ. И хотя бои за Артемовск и его окрестности изрядно «прорядили» бригаду, после чего ее вывели в тыл на восстановление – это не повод ее недооценивать.

    Отметим, что незадолго до своей отставки экс-главком ВСУ Валерий Залужный предлагал вывести из Авдеевки ВСУ. Издание Bild со ссылкой на источники отмечало, что по мнению генерала, это решение позволило бы «выровнять фронт» и облегчить оборону. Однако Зеленский не поддержал идею.

    Что касается нового главнокомандующего ВСУ, он известен несколькими громкими кличками. Среди них – «Бахмутский мясник» и «Генерал-200». Любопытно, что назначение не вызвало оптимизма даже среди западных СМИ, которые наперебой писали о жестоком стиле управления Сырского, способного отправить на смерть тысячи солдат ради достижения сомнительных тактических успехов.

    Между тем преемник Залужного уже успел обозначить ряд обновленных задач ВСУ, которые можно интерпретировать как пожелания «улучшить и углубить» присутствие украинской армии. Однако наиболее вероятным с оперативной точки зрения шагом может стать операция по деблокаде Авдеевки.

    Судя по решению направить в населенный пункт одну из лучших бригад ВСУ, данное направление действительно выбрано в качестве одного из приоритетных. Тем не менее, попытки отстоять Авдеевку будут осложнены острой нехваткой живой силы и вооружений в украинской армии. Об этом сообщало издание The Washington Post.

    Вместе с тем, США намерены продолжать поставки необходимой техники для ВСУ, пишет ТАСС. Как сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, часть контрактов, заключенных в рамках инициативы содействия безопасности Украине (USAI) предусматривают передачу вооружений на протяжении нескольких лет.

    На фоне непростой ситуации в рядах ВСУ и сообщений о переброске войск в экспертном сообществе проводят параллели с Артемовском, взятие которого заняло у России немало времени. Как и тогда, офис Зеленского принял политическое решение об удерживании укрепрайона. Данный факт в совокупности с назначением «мясника» Сырского на пост главкома ВСУ может привести к появлению новой «мясорубки»: только не «Бахмутской», а «Авдеевской».

    «Мы видим прежде всего политическое решение.

    Новому главкому и его команде нужно продемонстрировать успех, который не смог показать Залужный. Для достижения этой цели в город будет отправляться все больше солдат, причем особо мотивированных», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, не секрет, что Украина очень сильно зависит от поддержки Запада, поэтому ее руководству нужно показать достижения на фронте. ВСУ уже потеряли Артемовск и провалили контрнаступление. Если будет потеряна Авдеевка, то Европа и США могут задуматься об еще большем сокращении помощи, чего в офисе Зеленского очень боятся», – отмечает собеседник.

    «При этом сама по себе перенаправляемая бригада представляет из себя достаточно серьезную боевую силу, а ее солдаты прошли специальную подготовку. Однако, не имея превосходства ни в авиации, ни в артиллерии, это подразделение не поможет ВСУ в Авдеевке, а лишь замедлит бои за нее», – полагает Онуфриенко.

    «Переброска элитного подразделения ВСУ в Авдеевку говорит о намерении офиса Зеленского любой ценой удержать населенный пункт. Скорее всего, данное желание и стало причиной размолвки Залужного с политическим руководством страны. Сырский смотрит на это решение гораздо проще и готов взяться за его реализацию», – добавил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Складывается очередная мясорубка, которую можно сравнить с событиями, происходившими ранее в Артемовске. Зеленскому важно поддерживать положительный образ ВСУ в глазах западных партнеров. Для продолжения поставок и поддержки он должен регулярно давать США и НАТО некоторую успешную картинку», – подчеркивает эксперт.

    «Вполне возможно, что со временем важность Авдеевки в информационной сфере будет снижаться.

    Если украинская армия начнет терпеть здесь крупные поражения, то про данный населенный пункт будут говорить как о территории, удержание которой не имеет смысла. У офиса Зеленского уже есть такой опыт. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить все тот же Артемовск», – сравнивает Козюлин.

    Схожей точки зрения придерживается и Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. «Залужный говорил, что отведение украинских войск из Авдеевки было бы целесообразным. Но Зеленскому важно удерживать Авдеевку, чтобы выпросить у США новый пакет финансовой помощи. Именно с этой целью перед новым главкомом ВСУ была поставлена задача – активизировать боевые действия и перебросить туда резервы», – пояснил он.

    По его мнению, Авдеевка станет аргументом украинских властей для Конгресса США и различных общественных организаций. «Сейчас Зеленский всем будет говорить, что украинская армия удерживает этот населенный пункт и в состоянии обуздать ситуацию, но для этого нужны дополнительные средства, вооружение», – добавил военный эксперт.

    «При этом Сырский отличается исполнительностью, и приказ Зеленского будет исполняться до последнего. Однако нужно понимать, что удержание Авдеевки обойдется ВСУ куда дороже, чем это было в случае с Артемовском. Если украинское командование будет направлять в эту «мясорубку» все новые и новые силы, то потери с их стороны станут колоссальными», – указал собеседник.

    Резервы, перебрасываемые в Авдеевку, могут создать для ВС России определенные трудности, потому что противник будет предпринимать попытку частичной деблокады города.

    «В целом, на мой взгляд, ситуация будет разворачивать по тому же сценарию, как это происходило в Артемовске. Сколько противник сможет удерживать Авдеевку, столько и будет звучать из Киева заявление о важности этого населенного пункта. Когда уже российские войска выдавят их из города, тогда риторика украинского командования изменится», – уточнил военный эксперт.

    Что любопытно, в случае провала обороны Авдеевки, даже с большим количеством жертв среди военнослужащих, карьере самого Сырского этого угрожать не будет, полагает украинский политолог Владимир Скачко. «Зеленский в таком положении, что ему нужны верные и покорные исполнители, а Сырский в этом плане отличный кандидат. Поэтому последствий не будет. Разве что недовольство украинцев увеличится, но местным политикам плевать на это», – заключил он.

    Главное
    В Киеве усмотрели угрозу Украине в интервью Путина Такеру
    Вирусолог оценил опасность «аляскинской оспы» для человека
    В Польше заявили о прослушке экс-премьера страны Моравецкого
    Хакеры из Бахрейна взломали военные корабли США
    Во Франции призвали к прекращению помощи Украине
    Телеведущий развеял миф о пользе сухофруктов
    СМИ: Евгению Петросяну вставят титановую пластину

    Как Россия обошла Германию и стала первой экономикой в Европе

    Россия стала первой экономикой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности (ППС). Она не только обошла Германию, но и готовится догнать Японию. О чем говорит показатель ППС? И как России удалось достичь такого взлета? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад от бессилия ополчился на интервью Путина

    Британский премьер Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц резко высказались об интервью президента России Владимира Путина. По их мнению, российский лидер «высмеял реальные действия РФ на Украине», а некоторые аспекты беседы «смехотворны». При этом никаких доказательств своей точки зрения они не предоставили. Почему европейские лидеры прибегли к такой риторике и о чем это говорит? Подробности

    Перейти в раздел

    Санкции убедили россиян в возможностях отечественного образования

    Санкции стимулировали страну к импортозамещению и здоровому эгоизму, такими словами эксперты комментируют результаты опроса, посвященного реакции россиян на западные санкции, направленные против российского образования. Санкции в данной сфере, по мнению россиян, либо вообще не повлияли на нашу страну, либо даже способствовали росту качества отечественного образования. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Колумбия восполняет потери Украины

    Как заявил президент России Владимир Путин, основными поставщиками наемников в украинскую армию остаются Польша, США и Грузия. Но в последнее время для Киева эффективно заработал еще один канал по привлечению в ряды ВСУ живой силы – это Колумбия. Почему так сложилось? И как это прекратить? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина предложила России обмен костями

      Светское руководство Киево-Печерской лавры, назначенное украинскими властями, предложило эксгумировать тело премьер-министра Российской империи Петра Столыпина и передать его Москве «на обмен». Что Украина хочет взамен? И как относиться к таким идеям?

    • Вместо украинцев воюют колумбийцы

      В США сообщают об активной вербовке боевиков, которую представители Украины ведут в Латинской Америке. Особенно охотно на призывы Киева откликаются в Колумбии, граждане которой сотнями едут на фронт. Но почему именно Колумбии?

    • ВСУ возглавил «мясник»

      Новый главком ВСУ Александр Сырский, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на место Валерия Залужного, потерпел свое первое поражение в новой должности. На генерала, известного как «мясник», обрушились западные СМИ, припомнив ему огромные боевые потери, понесенные ради удовлетворения капризов Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............