ВСУ на грани

Андрей Быстрицкий
Рецепт будущего пишется ближневосточными поварами
Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.
Дмитрий Скворцов
Русско-японская война – горький урок на все времена
Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.
Игорь Караулов
Мужские и женские мифы о Западе потускнели
За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.