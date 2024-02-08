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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Рецепт будущего пишется ближневосточными поварами

    Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.

    3 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Русско-японская война – горький урок на все времена

    Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.

    34 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

    30 комментариев
    8 февраля 2024, 21:12 • Видео

    ВСУ на грани

    На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

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    Европа скрыла виновника подрывов «Северных потоков»

    Швеция закрыла расследование по делу о подрывах «Северных потоков», не найдя никакой причастности собственной страны к этому делу. Эксперты уверены, что виновные не будут названы и по итогам расследований, которые еще ведутся в Дании и Германии. Между тем ущерб, который был нанесен России из-за этого теракта, вполне себе ощутимый и осязаемый, в отличие от его виновников. Подробности

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    Россия пытается разморозить Арктический совет

    В России вновь заговорили о возможном выходе из Арктического совета, но на этот раз позицию МИД поддержали в Кремле. В последние два года работа организации практически заморожена, так как остальные участники из стран НАТО фактически игнорируют законные интересы Москвы. В чем заключаются особенности Арктического совета и почему Россия заинтересована в «реанимации» этой организации? Подробности

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    Быстрое восстановление Мариуполя сильно раздражает Запад

    Мариуполь попал под пристальное внимание западных журналистов. Сперва немецкий телеканал ZDF написал о масштабных стройках, идущих в городе, затем Financial Times раскритиковала реконструкционные работы. Почему именно Мариуполь оказался в фокусе внимания зарубежных СМИ? Подробности

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    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины

    В американских элитах, говорят эксперты, рассматривается возможность выйти из украинского кризиса. И свидетельством этому, как ни парадоксально, является программная статья директора ЦРУ Уильяма Бернса. Что говорится в этом тексте и почему он крайне важен для признания правоты России в кризисе на Украине? Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • ВСУ на грани

      На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

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    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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