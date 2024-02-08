За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.

Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.

Европа скрыла виновника подрывов «Северных потоков» Швеция закрыла расследование по делу о подрывах «Северных потоков», не найдя никакой причастности собственной страны к этому делу. Эксперты уверены, что виновные не будут названы и по итогам расследований, которые еще ведутся в Дании и Германии. Между тем ущерб, который был нанесен России из-за этого теракта, вполне себе ощутимый и осязаемый, в отличие от его виновников. Подробности Перейти в раздел

Россия пытается разморозить Арктический совет В России вновь заговорили о возможном выходе из Арктического совета, но на этот раз позицию МИД поддержали в Кремле. В последние два года работа организации практически заморожена, так как остальные участники из стран НАТО фактически игнорируют законные интересы Москвы. В чем заключаются особенности Арктического совета и почему Россия заинтересована в «реанимации» этой организации? Подробности Перейти в раздел

Быстрое восстановление Мариуполя сильно раздражает Запад Мариуполь попал под пристальное внимание западных журналистов. Сперва немецкий телеканал ZDF написал о масштабных стройках, идущих в городе, затем Financial Times раскритиковала реконструкционные работы. Почему именно Мариуполь оказался в фокусе внимания зарубежных СМИ? Подробности Перейти в раздел

Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины В американских элитах, говорят эксперты, рассматривается возможность выйти из украинского кризиса. И свидетельством этому, как ни парадоксально, является программная статья директора ЦРУ Уильяма Бернса. Что говорится в этом тексте и почему он крайне важен для признания правоты России в кризисе на Украине? Подробности Перейти в раздел

Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности Перейти в раздел

ВСУ на грани На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

Ирландцы готовы отделиться от Британии Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

Грузины не дали взорвать Воронеж Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России? Перейти в раздел