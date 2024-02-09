Главнокомандующий ВСУ Сырский назвал обновленные задачи ВСУ

Tекст: Александра Юдина

По его словам, важнее всего четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров, передает ТАСС.

Также Сырский отметил, что Киеву необходимо соблюдать баланс между выполнением боевых задач и восстановлением личного состава подразделений.

Кроме того, главком ВСУ добавил, что военные штабы всех уровней должны знать все «потребности фронта» и владеть ситуацией на всех участках линии боевого соприкосновения.

Более того, он подчеркнул, что интенсификация обучения и подготовки личного состава является «как никогда актуальным» вопросом.

Помимо прочего, Сырский сообщил, что армия нуждается в постоянном совершенствовании «методов ведения боевых действий», во внедрении новых технологий и в масштабировании «успешного опыта».

Напоследок главком ВСУ выразил благодарность «бывшим руководителям Вооруженных сил Украины».

В Кремле ранее заверили, что отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и замена его на Александра Сырского не повлияет на ход СВО на Украине.