Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.2 комментария
Сырский назвал обновленные задачи ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Сырский назвал обновленные задачи ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам, заявив, что перед украинской армией стоят новые цели.
По его словам, важнее всего четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров, передает ТАСС.
Также Сырский отметил, что Киеву необходимо соблюдать баланс между выполнением боевых задач и восстановлением личного состава подразделений.
Кроме того, главком ВСУ добавил, что военные штабы всех уровней должны знать все «потребности фронта» и владеть ситуацией на всех участках линии боевого соприкосновения.
Более того, он подчеркнул, что интенсификация обучения и подготовки личного состава является «как никогда актуальным» вопросом.
Помимо прочего, Сырский сообщил, что армия нуждается в постоянном совершенствовании «методов ведения боевых действий», во внедрении новых технологий и в масштабировании «успешного опыта».
Напоследок главком ВСУ выразил благодарность «бывшим руководителям Вооруженных сил Украины».
В Кремле ранее заверили, что отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и замена его на Александра Сырского не повлияет на ход СВО на Украине.