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    8 февраля 2024, 22:30 • Вопрос дня

    Что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском?

    Что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском?
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Нечаев

    Владимир Зеленский объявил о назначении нового главкома ВСУ. Им стал теперь уже бывший командующий Сухопутными силами ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, который известен не только статусом «Героя Украины», но и несколькими кличками. Среди них: «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал».

    Сырскому 58 лет. Он родился в 1965 году в Киржачском районе Владимирской области. По национальности – русский. Официально подтвержденной информации о его родителях нет, однако отец Сырского, по некоторым данным, также является военным. При этом его брат, как выяснили журналисты ТАСС, по-прежнему проживает во Владимире, но с генералом связь не поддерживает.

    С 1980 года Сырский проживает на Украине, хотя в 1986 году он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище и начал службу как командир мотострелкового взвода. В начале 90-х Сырский начал строить строго украинскую военную карьеру: сперва командовал батальоном нацгвардии в Харьковской области (город Чугуев), а затем окончил Академию ВСУ и Национальную академию обороны Украины.

    В 2000-х стал командиром 72-й отдельной механизированной бригады (Киевская область), а во времена президентства Виктора Януковича будущий главком ВСУ отвечал за сотрудничество с НАТО и внедрение западных стандартов в украинскую армию.

    После госпереворота на Украине в 2014 году Сырский принял активное участие в боевых действиях на территории Донбасса. Считается, что именно Сырский был соучастником так называемой Дебальцевской катастрофы, или Дебальцевского котла. Сам он считает, что подконтрольные ему войска не «панически бежали», а «достойно отступили, оттянув на себя лучшие силы противника».

    За утрату Дебальцево Сырского наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени, а позже он получил звание генерал-майора. В 2017 году Петр Порошенко назначил Сырского командующим всей «Антитеррористической операцией», хотя никаких террористов, как недавно установил Международный суд ООН, в Донбассе никогда не было.

    В 2019 году при Владимире Зеленском Сырский получает новую должность командующего Сухопутными войсками, а в 2020-м – звание генерал-полковника.

    С началом СВО Сырскому доверили то, что в украинской мифологии называется «Обороной Киева». В заслугу генералу ставится «освобождение Киевской области», хотя в реальности ВС России отошли из Киевской и Черниговской областей по итогам мирных переговоров в Стамбуле, содержание которых обнулил экс-премьер Британии Борис Джонсон.

    Также в заслугу Сырскому ставится «Слобожанский контрнаступ» в Харьковской области на фоне перегруппировки российских войск в этом регионе. На этом «перемоги» генерала заканчиваются даже с точки зрения украинской пропаганды, поскольку в дальнейшем ему приходилось противостоять реально наступающим российским войскам.

    В частности, Сырский командовал оборонительными операциями ВСУ в Соледаре и Артемовске (Бахмуте). Оба города были утрачены противником в результате кровопролитных боев, из-за которых украинские солдаты наградили Сырского кличкой «Бахмутский мясник», а сама операция вошла в историю как «Бахмутская мясорубка».

    Позже стало известно, что Сырский и экс-главком ВСУ Валерий Залужный имели диаметрально противоположные взгляды на эту операцию. Залужный считал, что ВСУ следует отойти на более выгодные рубежи обороны, а Сырский всячески поддерживал миф Владимира Зеленского про «Фортецю Бахмут» («Крепость Бахмут»), поддерживая рейтинги президента и необходимый фон в западной прессе.

    В итоге Сырский «фортецю» не удержал и сточил украинские войска до такой степени, что вызвал несколько скандалов на Западе. Также скандалами оборачивались и другие решения генерала – например, сосредоточение украинских войск под Купянском в ситуации, когда их не хватало в Запорожской области. Тогда же The New York Times писала, что Сырский нарушил рекомендации Пентагона, а The Wall Street Journal обвиняла украинцев в нарушении канонов военной науки.

    К слову, еще одна кличка Сырского – «Совковый генерал». По украинской версии, он был удостоен этого прозвища за особый стиль командования, который предполагает наплевательское отношение к солдатам. Подобные подходы, ясное дело, не имеют отношения к советской военной школе, но украинская мифология на многое смотрит иначе.  

    Тем не менее запредельная личная преданность Зеленскому и готовность реализовывать его военные авантюры позволили Сырскому не только сохранить за собой пост командующего Сухопутными войсками, но и укрепить свои позиции до уровня главкома ВСУ.

    Таким образом, с 8 февраля 2024 года войсками противника командует русский по национальности генерал, который носит несколько обидных кличек и проиграл российской армии бои за все города, за которые она вела реальные сражения.

    Впрочем, назначение Сырского не стоит недооценивать. Как пишут авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», отзывы о Сырском, «аккуратно скажем, неоднозначные». «Однако даже если главкомом ВСУ назначат клинического идиота, это не значит, что украинская оборона завтра посыплется. Правильно выстроенная система исправляет ошибки руководителей. Тем более что меняют не одного Залужного, а в целом его команду – или как минимум ее часть. И это куда более важное обстоятельство», – отмечают аналитики.

    На ваш взгляд
    Как отставка Залужного отразится на боеспособности ВСУ?




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