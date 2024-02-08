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Новым главкомом ВСУ вместо Залужного назначен Сырский
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины, сообщается в его Telegram-канале.
«Сегодня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. У него есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию. Он также имеет успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции», – заявил Зеленский.
«Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины», – добавил президент Украины, передает ТАСС.
Ранее Валерий Залужный был уволен с поста главкома ВСУ. В четверг же глава украинского министерства обороны Рустем Умеров сообщил о решении провести кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины», – написал Умеров на своей странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской).
Залужный после встречи с Зеленским сообщил, что украинское руководство сменит подход «к стратегии».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ