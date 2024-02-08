  • Новость часаЗалужный уволен с поста главкома ВСУ
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    Как российские войска взяли «неприступный» район Авдеевки
    Байден заявил об отступлении США с Украины
    Умирающий солдат ВСУ записал прощальное видео для родных на русском языке
    Китайские спортсмены приедут на проводимые Россией Игры будущего
    Путин поручил увеличить финансирование отечественной науки
    Разведка Британии назвала предпосылки для начала глобального военного конфликта
    В Киеве переименовали проспект, где находится посольство России
    Фантаст Перумов высказал свое мнение об СВО и критике России из-за рубежа
    ФИФА призвали отстранить сборную Израиля от международных матчей
    Мнения
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Рецепт будущего пишется ближневосточными поварами

    Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.

    3 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Русско-японская война – горький урок на все времена

    Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.

    32 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

    30 комментариев
    8 февраля 2024, 19:43 • Новости дня

    Министр обороны Украины объявил о решении сменить руководство ВСУ

    Министр обороны Украины Умеров объявил о решении сменить руководство ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава украинского министерства обороны Рустем Умеров сообщил о решении провести кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ), написан он у себя в соцсетях..

    «Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины», – написал Умеров на своей странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской).

    При этом Умеров не уточнил, отправлен ли в отставку главком ВСУ Валерий Залужный, но поблагодарил его за «все достижения и победы».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Залужным вопрос смены руководства ВСУ.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    7 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    В Киеве захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР

    В Киеве заявили, что хотят вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР

    В Киеве захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Фонд госимущества Украины (ФГИУ) создает рабочую группу по «возврату украинской доли зарубежных активов советского наследия».

    ФГИУ и МИД Украины будут совместно работать над возвратом имущества, которое, по мнению Киева, «после распада СССР было несправедливо и незаконно захвачено Россией», передает ТАСС.

    В фонде не уточняется, о каких именно объектах Украины идет речь, а также об их количестве и местонахождении.

    Ранее болгарская прокуратура сообщила о планах «вернуть в собственность государства» российский храм в Софии.

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    8 февраля 2024, 15:54 • Новости дня
    Умирающий солдат ВСУ записал прощальное видео для родных на русском языке
    Умирающий солдат ВСУ записал прощальное видео для родных на русском языке
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ получил тяжелое ранение в боях за Андреевку в Донецкой народной республике (ДНР). Боец решил, что скоро умрет, поэтому записал прощальное видео для родных и друзей.

    Украинский телеканала ТСН опубликовал видео, которое записал военный с позывным «Гиря», и добавил, что солдат принимал участие в операции возле Андреевки в ДНР. На его глазах погибли сослуживцы, а затем ранение получил и он сам, передает «Московский комсомолец».

    Военный сообщил, что истекает кровью и чувствует, что «просто засыпает». «Так получилось, я очень сильно теку. Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой, сказать, что я вас всех любил», – рассказал он. Отмечается, что солдат сделал запись на русском языке.

    В конце видео украинский военный закрывает глаза и говорит, что, может быть, где-то встретится со своими родными. При этом, по данным украинских СМИ, «Гирю» нашли, он еще был жив, его успели доставить в больницу.

    Ранее пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, как на позициях в Авдеевке в ДНР украинские солдаты ждали спасения российскими войсками.

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    8 февраля 2024, 12:59 • Новости дня
    Установлены личности причастных к удару по Лисичанску командиров ВСУ

    СК России установил отдавших приказ об ударе по Лисичанску командиров ВСУ

    Установлены личности причастных к удару по Лисичанску командиров ВСУ
    @ Администрация Лисичанска/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Следственный комитет России установил командиров ВСУ, отдавших приказ нанести удар по Лисичанску, при котором погибли 28 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

    По данным СК, атака, предварительно, была произведена третьим дивизионом 107-й реактивной бригады ВСУ под командованием Е. Родина, передает ТАСС.

    Обвинение будет предъявлено Родину и командиру третьего дивизиона С. Савченко в ближайшее время.

    Напомним, ВСУ нанесли удар с помощью РСЗО по Лисичанску, погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок.

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    8 февраля 2024, 11:34 • Новости дня
    В Совфеде предупредили о грабительских планах Украины на зарубежные активы СССР

    Сенатор Климов: Претензии Украины на зарубежные активы СССР юридически ничтожны

    В Совфеде предупредили о грабительских планах Украины на зарубежные активы СССР
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Претензии Украины на собственность СССР юридически ничтожны, так как Россия взяла на себя долги республик Союза и лишь она имеет право на советские активы. Тем не менее Москве не стоит расслабляться, так как попытки конфисковать имущество еще будут продолжаться. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее на Украине захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР.

    «В юридическом отношении претензии Украины на советские активы ничтожны. Россия имеет полное право на собственность СССР, так как выплатила долги за все республики, входившие в состав Союза, включая УССР и Прибалтику. Однако никакой благодарности от этих стран Москва так и не получила», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «Претензии Украины на советские активы – это пиар-акция ее руководства. Офис Зеленского понимает неправомерность этих требований. Однако из-за снижения зарубежной финансовой помощи властям страны стало сложнее воровать, и теперь они пытаются изобрести все новые способы для получения денег», – отмечает собеседник.

    «Поэтому России не следует расслабляться. Грабительские попытки конфискации нашего зарубежного имущества еще могут произойти. Поэтому Москва должна быть готова к принятию ответных мер на такие действия», – резюмировал Климов.

    Ранее на Украине захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР, которые после распада Советского Союза якобы были несправедливо и незаконно захвачены Россией. Для достижения этой цели фонд госимущества страны создает рабочую группу. О каких именно объектах идет речь, а также об их количестве и местонахождении не сообщается.

    Любопытно, но на фоне этого Украина старательно пытается уничтожить все, что связано с наследием СССР. Так, в конце января Львовская область первой на Украине отчиталась о сносе всех советских монументов. Глава военной администрации региона Максим Козицкий отметил, что за 2023 год в регионе снесли 312 памятников.

    В середине декабря в Киеве снесли памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец». По сути, он являлся надгробным, так как располагался на месте захоронения экипажа, защищавшего Дарницкий железнодорожный узел от солдат Белой армии. В августе в столице Украины демонтировали герб СССР с монумента «Родина-мать». Вместо него был установлен трезубец, а сам памятник переименовали в «Украину-мать».

    2 апреля 1993 года правительство России заявило о взятии на себя всех обязательств бывших советских республик по погашению внешнего долга СССР взамен на их отказ от доли в зарубежных активах СССР, напоминает ТАСС. Сделка получила название «нулевой вариант». Так, России достался весь внешний долг в размере 96,6 млрд долларов.

    В соответствии с соглашением между правительствами России и Украины, подписанным 9 декабря 1994 года, РФ определялась правопреемницей бывшего СССР по внешнему долгу и активам, включая и зарубежную собственность. Документ определил, что на Украину приходится 16,37%, или 12,1 млрд долларов долга.

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    8 февраля 2024, 14:32 • Новости дня
    В США рассказали об уничтоженных ВС России запасах ВСУ в зоне спецоперации

    Армия России нанесла точные удары по складам с остатками вооружений ВСУ, пишет газета New York Post.

    Отмечается, что российские войска уничтожают то, что Киев пытается сохранить и сэкономить, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что ударам также подвергаются украинские военные машины, оборудование и другие запасы. Ситуацию осложняет и отсутствие помощи со стороны США.

    Ранее ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 310 военных и танк.

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    8 февраля 2024, 13:46 • Новости дня
    На Украине убили заммэра Никополя

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Никополе в Днепропетровской области Украины обстреляли автомобиль заместителя мэра, он погиб, ведется расследование, сообщил офис украинского генпрокурора.

    Преступление произошло на одной из улиц города в четверг, неизвестные расстреляли автомобиль из неустановленного огнестрельного оружия, сообщили в офисе, передает ТАСС.

    В машине был замглавы города, он погиб. Произошедшее квалифицировали как умышленное убийство.

    Не сообщается имя погибшего, по данным украинских СМИ, речь идет о Виталии Журавлеве. Согласно неофициальной информации, Журавлева убили из-за продолжающейся с 2017 года войны с местной группировкой.

    Украинская нацполиция заявила, что на место прибыло руководство полиции Днепропетровской области. Ведется розыск и задержание подозреваемых.

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    8 февраля 2024, 09:59 • Новости дня
    Шольц предупредил Киев об угрозе нехватки вооружений

    Шольц: Киев может скоро столкнуться с недостатком вооружений

    Шольц предупредил Киев об угрозе нехватки вооружений
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Несмотря на помощь со стороны Евросоюза и США, Украина вскоре может столкнуться с серьезным недостатком оружия и боеприпасов, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц в статье для американской газеты The Wall Street Journal написал, что ряд финансовых обязательств по поддержке киевского режима, которые взял на себя Запад, уже истекли, а некоторые, по его словам, необходимо продлить, передает ТАСС.

    Издержки поражения Киева, как отметил канцлер, «сведут на нет» все вложения со стороны западных стран.

    Также он заявил, что США и ЕС будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс в конфликт на Украине.

    Шольц добавил, что не считает, что Запад находится в состоянии войны с Россией, и сказал, что ЕС и США не ищут конфронтации с российской стороной.

    Ранее в Минобороны Германии заявили, что немецкая промышленность дошла до пределов возможного по производству и поставкам боеприпасов киевскому режиму.

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    8 февраля 2024, 17:30 • Новости дня
    Украинские военные начали дезертировать из ВСУ из-за остановки помощи США

    NYT: Из-за остановки помощи США украинские военные остались без боеприпасов и дезертируют

    Украинские военные начали дезертировать из ВСУ из-за остановки помощи США
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Остановка военной помощи со стороны США спровоцировала рост дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет американская газета The New York Times.

    Как заявил капитан ВСУ, член разведывательного подразделения Олег Войцеховский, количество дезертиров невелико, но их поток постоянен, пишет NYT, передает РЕН ТВ.

    В статье отмечается, что украинские военные испытывают неуверенность относительно будущих поставок боеприпасов со стороны Запада.

    Ранее бывший агент британской секретной разведывательной службы MI6 Аластер Крук предрек рост дезертирства в рядах ВСУ.

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    8 февраля 2024, 09:12 • Новости дня
    На Западе заметили конфликт между ВСУ и мирными гражданами Украины

    Spectator: На Украине назрел конфликт между ВСУ и гражданским населением

    Tекст: Ольга Никитина

    На Украине разрыв между военными, принимающими участие в боевых действиях, и гражданскими, которые отчаянно сопротивляются отправке на фронт, стал «шире, чем когда-либо», пишут британские СМИ.

    В статье журнала Spectator говорится, что украинские военные, с одной стороны, не понимают, почему подкрепления, в которых ВСУ нуждаются так остро, не прибывают в больших количествах.

    Мирные жители, с другой стороны, стараются избегать отправки в зону боевых действий, воспринимая как «билет в один конец», передает канал «360» содержание публикации.

    Как сообщила журналистка Светлана Моренец, Украину покинули около 25 тыс. мужчин призывного возраста, еще свыше 18 тыс. поймали на границе.

    Между тем Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.

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    8 февраля 2024, 17:38 • Новости дня
    В Киеве переименовали проспект, где находится посольство России
    В Киеве переименовали проспект, где находится посольство России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Киеве переименовали в честь ВВС Украины Воздухофлотский проспект, где находится здание посольства России. Теперь он носит название Воздушных сил Украины, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    Он также сообщил, что в ходе заседания Киевсовета также рассмотрят вопрос дерусификации ряда других улиц украинской столицы, передает ТАСС.

    Новые топонимы тоже будут связаны с вооруженными силами страны. Ранее в Киеве переименовали библиотеки имени Горького, Маяковского и Симонова.

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    8 февраля 2024, 11:50 • Новости дня
    В Раде решили пересмотреть положения скандального законопроекта о мобилизации

    В Раде пообещали пересмотреть некоторые положения скандального законопроекта о мобилизации

    Tекст: Александра Юдина

    Некоторые положения нового законопроекта об ужесточении мобилизации подлежат к пересмотру, сообщил руководитель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

    По его словам, для того чтобы сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан, необходимо пересмотреть ряд положений. В частности, нормы по блокированию личных счетов граждан являются неприемлемыми, передает ТАСС.

    Также Арахамия заверил, что депутаты пересмотрят положения законопроекта, касающиеся инвалидов и ухаживающих за ними.

    Кроме того, руководитель фракции подчеркнул, что в профильном комитете будут «искать компромисс» относительно аспирантов, так как в соответствии с новым законопроектом обучающихся на контрактной основе аспирантов можно будет призвать на службу.

    Ранее Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.

    Британские СМИ тем временем заметили, что на Украине разрыв между военными, принимающими участие в боевых действиях, и гражданскими, которые отчаянно сопротивляются отправке на фронт, стал «шире, чем когда-либо».

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    8 февраля 2024, 08:08 • Новости дня
    Украинское посольство стало открыто набирать наемников в Париже

    Дипломат Мешков: Париж игнорирует запросы по набору наемников дипмиссией Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Посол России в Париже Алексей Мешков рассказал, что дважды задавал французской стороне вопрос о законности продолжающегося в открытую набора наемников в их стране, который осуществляет украинское диппредставительство, однако в Париже ответов так и не дали.

    Мешков сказал РИА «Новости», что соответствующая публикация посольства Украины в Париже остается на официальном сайте дипломатического представительства, а также на его страницах в социальных сетях. В сообщении описаны навыки кандидата, приложена длинная анкета, уточнил он, добавив, что французская сторона в последнее время мало думает о дипломатии и ответов не дает.

    Баннер со словами «Сражайтесь за Украину, запишитесь в легион волонтеров сейчас» размещен на главной странице посольства Украины во Франции. Иностранцев в возрасте от 18 до 60 лет призывают «присоединиться к международному легиону обороны Украины». В анкете спрашивается об опыте участия в боевых действиях и про уровень владения оружием.

    Ранее Госдума приняла обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Коментарии (12)
    8 февраля 2024, 14:12 • Новости дня
    ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 310 военных и танк
    ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 310 военных и танк
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки Южная группировка ВС России смогла улучшить позиции на Донецком направлении, а также поразить живую силу и технику 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, сообщило российское министерство обороны.

    Украинские подразделения поражены у Клещеевки и Андреевки в ДНР, украинская сторона на этом направлении потеряла до 310 человек, танк и четыре машины, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, польская САУ Krab, гаубица Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Угледара и Макаровки в ДНР.

    Украинская сторона на этом направлении потеряла свыше 155 человек, две бронемашины, САУ «Акация», САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила пять атак украинских штурмовиков 30-й, 44-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад и 13-й бригады нацгвардии Украины у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР). ВСУ потеряли до 30 человек и гаубицу М777.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила две атаки украинских штурмовиков 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения у Ямполовка (ДНР) и у Серебрянского лесничества. Украинские военные потеряли до 230 человек, три бронемашины.

    На Херсонском направлении поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Токаревки и Золотой Балки в Херсонской области. Там украинская сторона потеряла до 25 человек. При контрбатарейной борьбе поражены: машина РСЗО HIMARS и САУ Krab.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.

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    8 февраля 2024, 18:56 • Новости дня
    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot

    NYT: В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot

    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский военно-транспортный Ил-76 с украинскими пленными действительно сбили из американского ЗРК Patriot, подтвердили официальные лица США на условиях анонимности, сообщает New York Times.

    Публичных заявлений от официальных американских чиновников на тему ЗРК Patriot и сбитого им Ил-76 не планируется, но в частном порядке они подтвердили, что самолет действительно сбили ракетой этого комплекса, пишет New York Times, передает ТАСС.

    Источники пояснили, что комплекс, из которого сбили самолет над Белгородской областью, киевскому режиму передал партнер из Европы.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76.

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    8 февраля 2024, 13:52 • Новости дня
    В США рассказали о нехватке личного состава ВСУ

    The Washington Post: У пехоты ВСУ нехватка личного состава, боевой дух падает

    В США рассказали о нехватке личного состава ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ испытывают нехватку военнослужащих в сухопутных силах, отмечается падение боевого духа военных, пишет The Washington Post со ссылкой на самих украинских военнослужащих.

    Издание цитирует замкомандира батальона ВСУ, который заявил, что украинские войска сталкиваются с кадровыми проблемами, так как идет война, именно пехота гибнет при обороне, передает ТАСС.

    Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и в других подразделениях украинской армии. Как пишет газета, нехватка кадров в ВСУ привела к невозможности осуществлять ротацию, что «сильно сказывается на психике» личного состава.

    Ранее WSJ сообщала, что украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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