Украина угодила на скамью подсудимых в Гааге

Международный суд ООН решил предметно разобраться в причинах начала СВО

Tекст: Андрей Резчиков

В пятницу Международный суд ООН в Гааге отклонил возражения России и постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска, который в феврале 2022 года был подан Украиной против России из-за проведения специальной военной операции (СВО). По словам председателя суда Джоан Донохью, суд 15 голосами против одного решил, что обладает юрисдикцией по рассмотрению дела на основании статьи 9-й Конвенции о предупреждении геноцида.

Напомним, в феврале 2022 года Украина подала в Международный суд ООН иск, касающийся интерпретации, применения и выполнения конвенции о геноциде. В нем Киев отвергает, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и проведения СВО.

Россия ставила под вопрос приемлемость иска для рассмотрения и юрисдикцию суда в отношении этого дела. Как заявляли в МИД РФ, «претензии Киева в действительности сводятся к оспариванию правомерности проведения спецоперации в соответствии с Уставом ООН, а также статуса ДНР и ЛHP», но «к этим вопросам упомянутая конвенция не имеет никакого отношения».

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал иск основанным на «извращенной логике» и подчеркивал, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.

Комментируя решение суда рассмотреть иск Украины, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев собственными претензиями посадил себя на скамью подсудимых в деле «Украина против России: толкование и применение Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него».

«Пока решение ограничено процедурным вопросом о наличии у суда юрисдикции. Однако уже на этой предварительной стадии «состряпанное» Украиной дело развалилось: все украинские заявления о том, что Россия якобы нарушила Конвенцию, «злоупотребив» ею для оправдания начала СВО, были полностью отвергнуты судом», – подчеркнула Захарова.

«В итоге на рассмотрении суда остался только один вопрос – совершала ли Украина геноцид в Донбассе. То есть Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственных претензий. Остается только поаплодировать киевским «умельцам» и их западным покровителям: они «выстрелили себе в ногу», – отметила дипломат.

Ранее на этой неделе Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по иску 2017 года. В нем говорилось, что Москва якобы нарушает Конвенцию о противодействии финансированию терроризма, поскольку предоставляет оружие и другие виды помощи «незаконным вооруженным формированиям, совершившим ряд актов терроризма на территории Украины».

Также Киев заявлял о нарушении Москвой Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации – участии России «в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова». Согласно решению суда, Москва не нарушила ни один указанный в иске пункт конвенции. Большинство претензий по конвенции о расовой дискриминации также было отклонено.

Как отмечала постпред России при ООН Мария Заболоцкая, решение Международного суда опровергло заявления Украины о том, что ДНР и ЛНР являются «террористическими организациями». «Напомним, что эта ложь легла в основу решения Киева о начале так называемой антитеррористической операции (АТО) против Донбасса», – напомнила она.

Также из решения суда следует, что «Киев принял преступное решение о развязывании войн против Донбасса». «Именно это преступное решение привело к нынешней ситуации на Украине. Не воспринял суд и обвинения в адрес России, ДНР и ЛНР о якобы причастности к катастрофе МН-17 или квалификации России в качестве «агрессора», – отмечала Заболоцкая.

В экспертной среде считают, что с учетом ранее отклоненных исков и опровержения ключевого мифа Украины о Донбассе новое дело также будет проиграно.

«По моему мнению, не может быть другого решения кроме как признать, что Россия обоснованно начала специальную военную операцию в феврале 2022 года, поскольку налицо факты геноцида мирного русскоязычного населения Донбасса после начала так называемой «АТО» в 2014 году», – отмечает Мария Ярмуш, специалист по гражданскому и международному праву.

«Киевский режим целенаправленно совершал действия, перечисленные в Конвенции о предупреждении преступления геноцида. Интересно, насколько обоснованно будет рассмотрен иск Украины. Если следовать объективным фактам, собранным доказательствам и самой Конвенции, то остается только признать, что Россия, начав СВО, защищала жителей Донбасса от геноцида», – добавила эксперт.

Ярмуш не исключает подтасовку фактов в ходе рассмотрения иска и доказательств о том, что в Донбассе якобы не было геноцида, «а киевский режим пытался сохранить целостность Украины». «То есть будут перечисляться все те аргументы, которые киевский режим озвучивает с 2014 года в обосновании истребления русскоязычного населения», – добавила специалист.

«Решение о юрисдикции – не решение по существу спора. Принято решение о том, что суд вправе рассмотреть этот спор. Когда в дальнейшем он перейдет к рассмотрению дела по существу, то ранее сделанные на этой неделе выводы по иску Украины от 2017 года, конечно, будут использованы», – уверен Алексей Исполинов, доктор юридических наук, специалист по международному праву.

Собеседник подчеркнул, что Международный суд ООН очень редко отказывает в признании своей юрисдикции. Весной 2011 года суд постановил, что не обладает юрисдикцией для рассмотрения по существу дела, возбужденного Грузией против России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. «Грузины сами накосячили и не соблюли досудебный порядок спора. Поэтому сейчас рано говорить, какой будет окончательный вердикт по иску Украины. Это будет ясно только через несколько лет», – считает спикер.

«Сегодня Россия и Справедливость одержали очередную убедительную победу в Международном суде»,

– позже отметила заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая. «По иску Украины […] суд отказал в оценке законности специальной военной операции и одновременно признал юрисдикцию над вопросом, совершил ли Киев геноцид на Донбассе», – цитирует ее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Если перевести это решение с юридического языка, – Киев своими попытками манипулировать судом и Конвенцией сам усадил себя на скамью подсудимых. Теперь суд будет рассматривать преступления, совершенные киевским режимом на Донбассе, и решать, являются ли они геноцидом. Рассчитываем, что теперь ужасная правда, на которую Запад закрывал глаза долгие годы, откроется на площадке главного судебного органа ООН, и киевский режим понесет заслуженное наказание», – заключила Заболоцкая.