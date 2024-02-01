Гаага опровергла ключевой миф Украины про Донбасс

Отказ суда ООН признать РФ страной-агрессором стал победой российской дипломатии

Tекст: Андрей Резчиков

На этой неделе Международный суд ООН в Гааге отклонил большую часть претензий Украины к России по иску 2017 года. В нем говорилось, что Москва якобы нарушает Конвенцию о противодействии финансированию терроризма, поскольку предоставляет оружие и другие виды помощи «незаконным вооруженным формированиям, совершившим ряд актов терроризма на территории Украины».

Также МИД страны заявлял о нарушении Москвой Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации – участии России «в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова». Согласно опубликованному на сайте суда решению, Москва не нарушила ни один указанный в иске пункт конвенции.

Суд постановил, что РФ не выполнила лишь «обязательства по проведению расследований» в отношении лиц, которые якобы могли финансировать «сепаратистов» в Донбассе в 2014 году. Большинство претензий по конвенции о расовой дискриминации также было отклонено. Однако председатель суда Джоан Донохью заявила о неудовлетворении тем, как Россия организовала систему обучения в Крыму после 2014 года «по отношению к школьному образованию на украинском языке».

По словам судьи, только этот момент может быть истолкован как нарушение конвенции. Однако и этот тезис выглядит сомнительным. Как писал киевский политолог Алексей Нечаев в апреле прошлого года, украинский язык в соответствии с конституцией республики стал одним из трех государственных – наряду с русским и крымско-татарским.

«Исходя из этого, школьники Крыма получили право учиться на украинском языке. Сколько сейчас пользующихся этим правом? Ответ удивит многих. По данным на 13 января 2023 года, таковых всего 197 человек (0,1%). Для сравнения: на русском языке обучается 222,8 тыс. учащихся (96,7%), на крымскотатарском – 7,3 тыс. человек (3,2%)», – отмечал эксперт.

«То есть в условиях подлинной языковой свободы и реальной демократии (которая мало кому снилась на Западе) спрос на мову составляет всего 0,1%. Зато политическая позиция региональных и федеральных властей выглядит безупречно – в отличие от наших оппонентов, в России никто ничего не запрещает. Более того, мова носит официальный статус», – добавил он.

В пятницу, как отмечает ТАСС, Международный суд ООН вынесет решение по своей юрисдикции и приемлемости дела для рассмотрения в рамках поданного Украиной иска к РФ о применении конвенции о геноциде. В иске Киев отвергает, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией ДНР и ЛНР, а также проведения СВО.

В России в свою очередь считают, что у суда нет юрисдикции рассматривать этот иск. Как указывали в МИД РФ, претензии сводятся «к оспариванию правомерности проведения специальной военной операции в соответствии с Уставом ООН, а также статуса ДНР и ЛHP», но к этим вопросам конвенция о геноциде «не имеет никакого отношения».

Что касается решения суда по иску Украины 2017 года, то, как отметила заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая, «годами повторяемые мантры о дискриминации крымских татар, притеснении крымско-татарского языка и разрушении культурного наследия оказались враньем».

Ее комментарий опубликовал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Заболоцкая сообщила, что теперь Москва ждет извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Россию в дискриминации крымских татар и украинцев. «Исходим из того, что ни одно уважающее международное право государство впредь не проголосует за клеветнические резолюции Генеральной ассамблеи», – добавила Заболоцкая.

Кроме того, дипломат отметила, что решение Международного суда также опровергает заявления Украины о том, что ДНР и ЛНР являются «террористическими организациями». «Напомним, что эта ложь легла в основу решения Киева о начале так называемой антитеррористической операции (АТО) против Донбасса», – считает она.

«Таким образом из решения суда следует, что Киев принял преступное решение о развязывании войн против Донбасса. Именно это преступное решение привело к нынешней ситуации на Украине. Не воспринял суд и обвинения в адрес России, ДНР и ЛНР о якобы причастности к катастрофе МН-17 или квалификации России в качестве «агрессора», – считает Заболоцкая.

В МИД России также считают, что опровергнутые украинские инсинуации «представляют особенную важность в свете того, что вердиктом суда Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций».

«Судьи решили не марать свое имя.

На этих украинских исках пробу уже негде ставить – от начала и до конца сплошная ложь и вымысел, перекладывание с больной головы на здоровую. В данном случае международная инстанция оказалась на правильной стороне истории», – считает Константин Долгов, зампред сенатского комитета по экономической политике, экс-зампостпреда РФ при ООН.

По словам сенатора, дистанцироваться от поддержки Украины хочет не только Международный суд, но и значительные силы на Западе. Пример тому – сложности, с которыми сталкивается Запад при выделении средств Украине, причем это касается как Соединенных Штатов, так и стран Евросоюза.

«Скорее всего, мы имеем дело с последними формами поддержки ВСУ. Главный сигнал – у международных структур и национальных правительств все меньше желания ввязываться в бой на стороне этого государства. В общем, положение Украины стремительно ухудшается», – подчеркивает он. По мнению Долгова, в этом решении не следует искать позитивных сигналов для России.

«Но оно лишний раз доказывает, что нам нужно спокойно продолжать политическую и дипломатическую разъяснительную работу с помощью фактов. Однако в первую очередь мы должны решать задачи СВО. Как только победа будет одержана, международные инстанции начнут менять ранее озвученные позиции. Наказание должно дождаться деятелей украинской власти и их пособников», – говорит собеседник.

По его словам, никакое международное решение, даже положительное, «не заменит достижения основных целей в рамках СВО». «На Западе растет понимание бесперспективности поддержки Зеленского. К американским президентским выборам в ноябре ситуация для ВСУ станет совсем плохой. А после них ухудшится еще больше», – прогнозирует Долгов.

«Решение Международного суда – это очень положительный сигнал для российской дипломатии»,

– считает политолог Лариса Шеслер. «Все больше стран Азии, Глобального Юга не придерживаются мнения Запада относительно конфликта РФ с Украиной и смотрят на это более объективно», – сказала она. Решение суда вызвало широкую дискуссию в украинских СМИ. «Для Зеленского это также серьезный сигнал о том, что международное сообщество прекращает единогласно одобрять все претензии к Москве», – пояснила собеседница.

Впрочем, уверена председатель СППУ, «Украина на этом не остановится» и продолжит подавать иски в различные инстанции с целью «превратить Россию в страну-изгоя на международной арене». «Но это очень неудачная и порочная стратегия», – акцентирует она.

«Чем дальше они пойдет по этому пути, и чем яростнее страны Запада будут отстаивать ее интересы, тем с большим подозрением к этому будут относиться страны Латинской Америки, Азии и Африки. Для них очевидно: если страны с западной идеологией так активно поддерживают ВСУ, значит в этом что-то не так, и Украина просто является проводником колониальной политики Вашингтона и Брюсселя», – резюмирует Шеслер.