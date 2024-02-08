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    8 февраля 2024, 17:00 • Общество

    Как российские войска взяли «неприступный» район Авдеевки

    Как российские войска взяли «неприступный» район Авдеевки
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Новое дерзкое и удачное наступление предприняли российские войска, берущие в кольцо один из наиболее ожесточенных районов украинской обороны – Авдеевку. Прорыв был осуществлен на участке, который ВСУ считали непреодолимым, и сделано это было благодаря особой тактической хитрости. О чем идет речь?

    В среду, 7 февраля, части российской армии совершили прорыв в центральную часть Авдеевки, в глубину жилой застройки. Оборона противника была обрушена на неожиданном участке, как это ранее произошло в районе укрепрайона «Царская охота».

    Наступая с северо-востока между Коксохимом (завод АКХЗ) и старым затопленным песчаным карьером «Голубые озера», штурмовые подразделения 114-й бригады (созданной на основе бывшего батальона «Восток») и 30-й «самарской» мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии стремятся разрезать Авдеевку пополам на одном из самых узких участков города.

    Авдеевка тянется кишкой с северо-запада на юго-восток, а посередине прерывается железной дорогой. Сейчас ВС РФ с ходу заняли мост (путепровод) через основную ветку ж\д дороги юго-восточнее Коксохима и пошли дальше, расширяя плацдарм. Масштаб дерзкого наступления составил 2,5 км в ширину и до километра в глубину. Уличные бои идут вдоль улиц Чистякова (ближайшая к ж\д полотну с северной стороны), Леси Украинки, Сапронова, Першотравневой (1-го мая) и Степной.

    Подразделения ВСУ пытались контратаковать, но безуспешно. Теперь до главной артерии, по которой снабжается основной гарнизон Авдеевки – Индустриального проспекта – осталось около 400 м, которые представляют собой разрушенные склады и вспомогательные здания ж\д вокзала «Авдеевка». Под контроль ВС РФ перешла и северная часть карьера «Голубые озера». А заняв СНТ «Ивушка». российские войска вышли на окраины улицы Независимости, откуда до так называемого Старого города тоже рукой подать.

    Получается, что сам коксохимический завод отрезается от основной жилой застройки Авдеевки (по площади завод почти равен городу, просто завод квадратный, а город продолговатый). При этом гарнизон города лишается снабжения. Сейчас основные силы гарнизона ВСУ сосредоточены в высотном микрорайоне «Химик», конфигурация которого позволяет контролировать и степь на юг и юго-восток, что мешает продвижению нашей группировки у села Северное, и центр города с малоэтажной застройкой.


    Также ВСУ продолжают удерживать «старые» укреппункты на юге Авдеевки («Зенит» – база ПВО, «Чебурашка» на перекрестке трасс) и к востоку от нее, включая фильтровальную станцию. Сложно оценить, какими именно силами противник цепляется за эти позиции. Вообще передвижение ВСУ в пределах Авдеевки и подкреплений извне возможно сейчас только ночью и малыми группами, в результате чего полноценной ротации просто нет.

    Иначе говоря, перед нами существенное продвижение российских войск в Авдеевке. Что это было и как стало возможно?

    После прорыва у «Царской охоты» наступило двухнедельное затишье. В эти две недели ВСУ стремились любой ценой выбить закрепившиеся российские части с Соборной улицы и заново подойти к «Царской охоте». Украинские подкрепления концентрировались в микрорайоне «Химик», а оттуда по ночам малыми группами выдвигались на юг. Их уничтожали еще на подступах, а «Химик» постоянно подвергался бомбардировкам ФАБами и тяжелой артиллерией.

    В результате за эти две недели в десятках бессмысленных атак гарнизон Авдеевки и подкрепления с запада понесли огромные потери. Наступательные возможности ВСУ были полностью исчерпаны – и по всему периметру Авдеевки противник перешел к обороне.

    Просто надо было немного подождать. «Тактическая пауза» – очень эффективный метод, если уметь им пользоваться, и российская армия использует этот прием не в первый раз. Сейчас за две недели был сверстан новый план наступления на том участке, который противник считал непроходимым.

    ВСУ превратили в крепость сам завод Коксохим по периметру, а остальной город обороняется с помощью вынесенных за его черту нескольких укреппунктов. Одним из них считался карьер «Голубые озера», который и должен был прикрывать то направление, где и произошел прорыв. То есть по украинской логике ВС РФ сперва должны были разобраться с карьером, а затем уже думать о движении вглубь города. А получилось ровно в обратной последовательности.

    В течение нескольких дней российские войска устроили на этом направлении и в глубину города настоящий ад для противника. Но продвижение вперед было обеспечено не обычным «огневым валом», а сверхточными ударами тяжелого вооружения, включая ФАБы, которых в ВСУ очень боятся.

    Сам противник отмечает, что действия российской авиации и дальнобойной артиллерии в процессе прорыва были исключительно точными.

    Затем в прорыв пошли штурмовые группы – на данный момент главная ударная сила на всех направлениях. В глубине их продвижение поддерживали танки, которые ликвидировали аналогичную поддержку обороны со стороны ВСУ – противник пытался вводить в бой танки резерва со стороны Индустриального проспекта и из-за западного забора Коксохима.

    Особо важной целью был путепровод через полотно железной дороги – главной и единственной преграды перед Индустриальным проспектом. Штурмовым группам двух бригад удалось занять путепровод с ходу и целым. Противник был рассеян, взорвать мост ВСУ не успели. После этого штурмовые группы расширили плацдарм, получили подкрепление, а в тылу прорыва началась зачистка вокруг СНТ «Ивушка» с дальнейшим занятием северной части карьера.

    Любая штурмовая операция – сама по себе подвиг. Но сейчас дерзкий прорыв в центр Авдеевки был еще и очень глубоко продуман.

    Начиная с того, что противник вовсе не считал это направление опасным, и его удавалось две недели дезинформировать. Далее была работа разведки, в том числе авиационной, которая собрала материал для целей артиллерии и ФАБов. И затем вперед пошли штурмовые группы, сформированные из людей совсем бесстрашных, поскольку это старомодная атака на позиции врага. Пусть потрепанные артиллерией и хорошо разведанные позиции, но все-таки это малоэтажная городская застройка, по которой хаотично перемещается взбудораженный противник, а каждый подвал – опасность.

    Наши штурмовики постепенно превращаются в элиту армии, вне зависимости от того, к каким конкретно бригаде или подразделению или даже роду войск они изначально и официально принадлежат. За каждым сообщением о прорыве, даже о небольшом продвижении в Георгиевке, Новомихайловке и Богдановке, стоит труд и героизм именно штурмовых групп.

    Это, конечно, не отменяет и не умаляет заслуг всех других частей и родов войск, участвующих в операциях по прорыву. Например, саперов, эффективно снявших минные поля противника в СНТ «Ивушка», через которое и пошел прорыв. Но штурмовые отряды сейчас – это новый специфический род пехоты, формирующийся буквально на наших глазах.

    А в условиях современных боевых действий, когда взаимодействие между родами и «подвидами» войск должно быть сверхплотным, именно штурмовики становятся тем копьем, ради удара которого все и затевалось.

    Оборона Авдеевки надломана. Но противник все еще готов сопротивляться, управляемость частей ВСУ пока сохранена. Самая очевидная цель дальнейшего развития прорыва – закрытие снабжения группировки противника в жилой части Авдеевки по Индустриальному проспекту.

    Российское командование показало, что оно может выбирать нестандартные направления и организовывать неожиданные ходы. А на острие продвижения всегда будет новый род войск – штурмовики, средний возраст которых колеблется в районе 35-40 лет. Опыт невозможно остановить.

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