Что изменится в ВСУ при новом командующем

Tекст: Евгений Крутиков

В назначении генерала Александра Сырского на пост главнокомандующего ВСУ больше всего внимания привлекло его русское происхождение. Будущий генерал родился во Владимирской области и закончил военное училище в Москве. Но это вопрос скорее философский и морально-этический. Да, человек в 1991 году выбрал украинский паспорт. Многие так делали, поскольку считали, что сделать карьеру в «новых» армиях будет проще и быстрее, чем в разваливавшейся на глазах российской. На тот момент зарплаты в ВСУ были гораздо выше, чем в ВС РФ.

По сути, перед нами случайность. Но вряд ли будет случайностью то, что постарается привнести Сырский в действия ВСУ. Любая армия – это прежде всего административная структура. Крайне инерционная. Любые перемены достигаются в ней большим временем и большими усилиями. Поэтому ждать от Сырского каких-то изменений в ВСУ можно к лету, но не раньше.

Кроме того, Сырский – фактически соратник отставленного Залужного. Он воевал с ним бок о бок десять лет. Сырский как командующий вполне похож на командующего Залужного. Ни он, ни его окружение никогда не были замечены в каком-то самостоятельном теоретизировании и поступали они всегда строго так, как и их старший начальник.

Сырский к тому же проявил склонность к выполнению политических приказов едва ли не дословно. Например, в Артемовске командующий Сырский слишком уж дословно воспринял формулировку «фортеця Бахмут», что стоило украинским вооруженным силам несколько десятков жизней военнослужащих.

Главная разница между Залужным и Сырским в том, как к ним относятся в войсках. Залужный пользовался большим авторитетом, в том числе чисто политическим, и это показывали опросы. Это же отмечает и западная пресса. Отношение войск к Сырскому весьма скептическое, если не сказать хуже.

Зеленский приказал новому командующему ВСУ составить план кампании 2024 года и сменить тактику, поскольку прежняя не задалась. Стоит ли воспринимать эти указания всерьез? Вряд ли. Перед нами чисто политическая риторика, которая потребовалась Зеленскому для легитимизации отставки главнокомандующего в разгар боевых действий.

Сырский и его команда никакую новую тактику изобрести не могут. Всех этих людей нельзя назвать «кабинетными генералами», но ни у кого из них нет ни опыта, ни знаний, чтобы руководить крупными соединениями войск.

Все они росли на войне в Донбассе с 2014 года, терпя тогда одно поражение за другим, но руководя операциями численностью максимум в несколько батальонов. Собственно, Сырский в этом смысле скорее исключение, поскольку в период операции в Дебальцево он формально руководил действиями нескольких сводных бригад. Закончилось это, как мы помним, для ВСУ очень плачевно.

Его команда состоит из следующих офицеров. Бригадный генерал Алексей Гнатов, экс-командир 36-й бригады. Бригадный генерал Михаил Драпатый, бывший командир 58-й мотопехотной бригады. Бригадный генерал Игорь Скибюк – командир 80-й десантно-штурмовой бригады, ныне замкомандующего Десантно-штурмовыми войсками. Полковник Павел Палис – командир 93-й механизированной бригады.

Отдельной строкой проходит полковник Вадим Сухаревский, 39-летний командир 59-й мотопехотной бригады. Он уроженец Закарпатья, венгронаселенного городка Берегово, неформальной столицы венгерского района. Сухаревский считается чем-то вроде легенды и талисмана украинской армии, поскольку именно ему – тогда командиру разведроты – приписывается сомнительная честь открытия первого огня по донецкому ополчению в 2014 году под Славянском. При президенте Порошенко именно крупный и фотогеничный Сухаревский обычно возглавлял военные парады по Крещатику в День независимости Украины.

Теперь именно Сухаревский возглавит самое молодое и перспективное направление – недавно созданный новый род сил ВСУ – Силы беспилотных систем. Назначение Сухаревского – фактически первое значимое административное решение, принятое Сырским. Возможно, перед нами признак того, на что отныне будет делать радикальную ставку украинская армия. Может быть, в результате к лету дело дойдет до попыток ВСУ подготовить какой-нибудь новый локальный контрнаступ. На этот раз с упором не на бронетанковую технику, а на БПЛА.





Ранее заявленная Залужным концепция кампании 2024 года предусматривала глухую оборону с целью измотать ВС РФ в ожидании каких-то глобальных изменений или передачи новых западных вооружений. Это опасный, хотя и понятный путь, поскольку слабых точек у ВСУ много, в любой момент российские войска могут прорвать украинскую оборону. Сырский в таком случае станет новым козлом отпущения.

В пятницу Сырский публично представил новые цели, стоящие перед ВСУ. Важно то, что в его словах, по сути, нет никакой конкретики, просто пожелания «улучшить и углубить». В его заявлении фигурируют фразы «соблюдать баланс», «должны знать», «постоянное совершенствование» и т. д. и т. п. Это значит, что настоящие реформы украинских вооруженных сил новым главнокомандующим еще не осмыслены.

Кроме того, с точки зрения кадров наверняка будут сменены командиры сводных групп войск, включающие несколько бригад, действующих на едином оперативном направлении. Обозначенные выше генералы и полковники наверняка возглавят или такие оперативные направления, или даже рода войск, например, десант.

С чисто оперативной точки зрения сейчас для ВСУ напрашивается некая операция по деблокаде Авдеевки, совмещенная с оптимизацией обороны города.

Оборона Авдеевского укрепрайона почти сломлена, и для ее поддержания ВСУ требуется срочно оптимизировать позиции по условно «мариупольскому» сценарию. А именно снять части с передовых позиций, отойти к центру города и в периметр завода Коксохим. Но это политическое решение, на которое вряд ли будет получено добро от Зеленского.

Таким образом, назначение Сырского само по себе мало что изменит в оперативном положении на линии боевого соприкосновения – как минимум в обозримом будущем. Перестановки в украинском генералитете – событие прежде всего внутриполитической жизни в Киеве, а не проявление каких-то особых усилий украинской военной мысли. Однако смена команды в целом может иметь значение для управляемости ВСУ. Результаты усилий этой команды мы увидим в ближайшие месяцы. Как и то, что ей противопоставит Российская армия.