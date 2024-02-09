Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.0 комментариев
Сын нового главкома ВСУ оказался сторонником российской операции в Сирии
Сын нового главкома ВСУ Антон Сырский выступал в поддержку российской операции в Сирии
Старший сын нового главкома ВСУ Антон Сырский проживает в австралийском Сиднее, где получал высшее образование, и любит вечеринки и ночные клубы.
Информацию на страницах Сырского в соцсетях проанализировало РИА «Новости».
Отмечается, что все публикации в своих соцсетях Антон Сырский делал на русском языке.
В 2019 году на своей странице он публиковал карикатуру с большим медведем в цветах российского флага, который ступает по пескам с надписью «Сирия». От могущественного зверя прячутся трое мужчин, которые являются представителями «Исламского государства*» (ИГ, запрещенная в РФ организация), ЦРУ и оппозиции САР.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ