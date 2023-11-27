Зеленский натравил на Залужного «черный рот» украинской власти

Зеленский использовал против Залужного черный рот украинской власти

Tекст: Илья Абрамов

«Да, главком ВСУ не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тыс. граждан в месяц», – написала замглавы комитета Рады по вопросам обороны Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook (соцсеть в запрещена в России как экстремистская).

По ее словам, эта проблема «нарастала с лета» при планировании бюджета на 2024 год. «Мы спрашивали, что планировать? Как вы видите войну? Почему [речь идет] о создании бригады, а не о доукомплектовании существующих? Сколько это будет стоить? Что с учебой? Что с ротацией? Почему на 2024 год не заложена закупка турникетов?» – перечисляет депутат (жгут-турникет – простое, но быстрое и эффективное средство для остановки кровотечений – прим. ВЗГЛЯД).

По ее словам, «один погибший стоит государству 15 млн гривен (40 млн рублей), а турникет типа САТ – в 10 тысяч раз меньше». «Эта дискуссия была непубличной, но напряжение нарастало», – пояснила Безуглая.

«И сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может придумать никакого замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации к тому, что им нужно больше людей без какого-либо предложения по изменениям в системе ВСУ, то такое руководство должно уйти», – подчеркнула Безуглая. Она также сопроводила свой пост картинкой с ненормативной лексикой, которую можно описать словами «я не знаю, где план наступления».

В следующем посте она отметила, что планы обороны должны готовить военные: «Они обозначают риски, строят оборону и наступление». По ее словам, еще в 2021 году экс-глава КНШ ВС США Марк Милли просил обратить внимание, например, на минирование границ. «Но главком так спорил, что некоторое время отказывался общаться с американскими партнерами», – рассказывает депутат.

«Я вспоминаю Залужного, который на слушаниях в комитете всем присутствующим заявил, что дроны нам не нужны. И у нас было заложено всего несколько дронов в оборонные закупки, предоставленные в качестве предложения военным руководством. Эти документы, конечно, есть», – добавила парламентарий.

Она также посетовала на отсутствие независимой системы оценки проведенных операций ВСУ. «Ни один генерал не наказан… Мы снимаем десятки комбригов, но ни один генерал в результате служебного расследования не был понижен в звании. Но генералитет, поделенный на внутренние фракции – это каста, которая не пропускает новых людей», – отмечает Безуглая.

Депутат также раскритиковала подход командования к жизням солдат. «Если 47-й бригаде дать Bradley, но «провтыкать» для них динамическую защиту, а потом без доразведки заставить наступать по минным полям, то мы получим уничтоженные Bradley, а также убитых и раненых украинских граждан. На это не хватит ни 100, ни 300 американских машин», – продолжила парламентарий.

«Если сформировать новую бригаду из большинства новых мобилизованных, которые имели ограниченные возможности по подготовке, а потом определить эту бригаду ключевой в наступлении на укрепленные позиции россиян – то в результате получим погибших, раненых и бежавших от страха граждан. И никакие HIMARS не воспрепятствуют этому», – настаивает Безгулая.

Причем свой второй пост она сопроводила мемом, на котором Залужный собирается выдать Зеленскому вместо «Генерального замысла на 2024 год» военную настольную игру с картами и фигурками в стиле Warhammer или Warcraft, купленную в магазине. «Не ссы, не догадается», – говорит герой мема в образе Залужного.

Напомним, публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным началось в середине осени. Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

Позже в The New York Times написали о «подрыве авторитета» Залужного из-за того, что Зеленский уволил главу ССО Украины Виктора Хоренко «через голову» главкома, то есть в обход стандартной процедуры. В середине ноября в Раде уже обвиняли Залужного в провале контрнаступления. Спустя время Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой.

Что касается реакции на критику Безуглой, то она не заставила себя долго ждать. Так, например, близкий к западным структурам основатель организации StateWatch «активист» Александр Леменов пригрозил украинской власти военным переворотом, передает украинское издание «Страна». «Они доиграются. Мы потеряем еще территории», – добавил он.

В офисе Зеленского от заявлений Безуглой показательно открестились, а в волонтерской среде Банковую подвергли критике за невыполнение мобилизационных планов, дескать, именно в это «упирается любое военное командование». К вечеру понедельника, к слову, сторонники Залужного в Раде призвали снять Безуглую с позиции замглавы оборонного комитета.

«Марьяна Безуглая – это «черный рот» украинской власти (от укр. «чорнорота жінка» – женщина, которая злостно ругается, клевещет, связана с нечистой силой – прим. газеты ВЗГЛЯД).

Приказы она получает от главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Выступая против Залужного, она высказывает желание руководства страны, которое хочет держать генерала в узде. В крайнем случае обвинения в отсутствии плана могут стать поводом для отставки главкома ВСУ», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Зеленский очень сильно боится конкуренции. Он хочет получить дополнительные гарантии того, что никакой Залужный не сможет его свергнуть. Поэтому было принято решение привлечь Безуглую к информационной кампании против главкома ВСУ», – подчеркивает собеседник.

С другой стороны, разговоры об отсутствии у Украины военных планов – это чистой воды спекуляция, считает эксперт. «У ВСУ был замысел ведения боевых действий, который формировался вместе с натовскими советниками. Более того, он согласовывался с Вашингтоном, Лондоном и даже Брюсселем. Западные страны не дали бы деньги и оружие офису Зеленского, если бы тот не предоставил свою стратегию», – отмечает он.

Схожей точки зрения придерживается донецкий политолог Владимир Корнилов. «Безуглая используется партией «Слуга народа» для освещения событий, связанных с боевыми действиями. Она уже несколько дней генерирует посты против Залужного, и офис Зеленского почти никак не комментирует ее слова. Поэтому можно однозначно сказать, что депутату поручили кампанию по борьбе с главкомом ВСУ», – сказал политолог Владимир Корнилов.

По его словам, конфликт между Зеленским и Залужным достиг апогея.

«Сейчас стало понятно, что во власти останется только один из них. Страсти накаляются, и руководитель страны через Безуглую ведет информационную кампанию против генерала. Главком ВСУ, в свою очередь, пытается продвигать свою позицию через западных кураторов», – отмечает он.

«Когда Безуглая требует от Залужного план военных действий на следующий год, то мы должны понимать, что не главком ВСУ формирует стратегию. И депутат прекрасно это знает. За замысел военных действий отвечает Пентагон, а не украинское руководство», – поясняет собеседник.

При этом Россию, по мнению эксперта, внутренний конфликт в украинском руководстве полностью устраивает, «так как он ослабляет противника». «Кто выиграет в результате борьбы – все равно. Москва будет действовать по ситуации в зависимости от победителя в этом споре», – акцентировал Корнилов.

На претензии Безуглой к Залужному отреагировали и военной среде. Так, авторы отраслевого авторы отраслевого Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах» напоминают, что «любой командир любого уровня (и тем более командующий) имеет тот самый замысел». Это, собственно говоря, его работа – иметь замысел и на его основании формировать решение – на конкретный бой, на операцию и даже на целую войну», – отмечают авторы.

«Если речь идет о замысле, возникшем в голове старшего или высшего офицера, то данный офицер доводит его до очень узкой части офицеров своего штаба.

Офицеры штаба, исходя из данного замысла, создают многосоставный документ – проект решения. Рисуют на картах его графическую часть (те самые стрелочки). Пишут пояснительную записку. Прилагают схемы, таблицы, расчеты и другие подкрепляющие решение материалы», – подчеркивают эксперты.

«Затем решение во всей его полноте докладывается на утверждение вышестоящему командиру. В случае Залужного – президенту Украины (он же верховный главнокомандующий) Зеленскому. И в случае утверждения пишутся боевые распоряжения тем соединениям и частям, которые должны участвовать в выполнении операции. Все это, как легко догадаться, под грифом как минимум «совершенно секретно», – акцентируют авторы.

«Искренне желаем, чтобы стремление украинского нардепа Безуглой ознакомиться с замыслами и решениями Залужного было воплощено в жизнь. Нет сомнений, что она затем поделится своими знаниями с украинским обществом. И не только с украинским», – иронизируют аналитики.

«Одна из причин провала украинского «контрнаступа» в том, что о его замысле украинские политики и военные болтали много и публично. Причем в подробностях – от места и времени начала до конкретных частей, подразделений и видов вооружений, которые будут использованы. Пусть болтают и дальше», – резюмируют авторы.