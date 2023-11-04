Зеленский поспорил с Залужным о «тупике на фронте»

Tекст: Вера Басилая

Зеленский заявил, что Украина находилась якобы в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он также отметил, что понимает усталость от боевых действий, но ситуация не патовая, передает ТАСС.

Главная проблема ВСУ, по мнению Зеленского, это контроль неба российской армией. А помочь ее решить сможет поставка истребителей F-16. Он призвал дождаться завершения обучения украинских пилотов. Кроме того, Зеленский в очередной раз отверг идею заморозки конфликта.

Ранее статья Залужного вызвала обеспокоенность у западных союзников Украины.

Напомним, Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе». Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.