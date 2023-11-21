Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой

Зеленский заявил, что занимающиеся политикой военные совершают «большую ошибку»

Tекст: Антон Антонов

Зеленский отметил, что военный имеет право «заниматься политикой», но в таком случае «не может заниматься войной». По словам президента, если военный выполняет свои обязанности, думая о скором уходе в политику, о выборах, то «и на словах, и на передовой» такой военный «будет вести себя как политик, а не как военный», допуская «большую ошибку».

Как полагает Зеленский, украинские военные пошли в политику после евромайдана, поскольку «были разбиты, а их репутация и тому подобное уничтожены». Кроме того, он заявил, что в моральном отношении на Украине не наблюдается «патовой ситуации», несмотря на тяжелое положение на фронте, передает ТАСС со ссылкой на Sun.

Он также отверг идею начала мирных переговоров с Россией: «На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет». По его словам, Россия на данный момент не хочет окончания конфликта, поэтому нельзя говорить о заключении мира «любой ценой».

Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

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