Запад создает политика на смену Зеленскому

Кто и зачем превращает главкома ВСУ Залужного в кандидата в президенты Украины

Tекст: Василий Стоякин

Американцам удалось выстроить на Украине идеальную схему сотрудничества военных и гражданских властей: за военную составляющую отвечает главком ВСУ Валерий Залужный, за политическую – президент Владимир Зеленский, за экономическую – премьер Денис Шмыгаль. Последний не имеет политических амбиций и контролируется монопартийным большинством в Верховной раде.

Зеленский и Залужный практически не вмешиваются в дела друг друга и, соответственно, почти не конфликтуют. Об их возможных противоречиях до последнего времени было известно только на уровне слухов. Правда, слухи эти опровергались украинскими источниками, что намекает на то, что они были не совсем уж беспочвенны.

Однако по мере приближения к выборам президента Украины, которые должны пройти 31 марта 2024 года, все чаще говорится о возможности участия в этих выборах главкома Залужного. И это, конечно, прямая угроза власти Зеленского. Пожалуй, впервые об этом на Украине начали говорить во второй половине прошлого года – на фоне успехов ВСУ в ходе Харьковского наступления. Однако разговоры эти имели частный характер. И только 12 ноября в эфире 5-го канала генерал Дмитрий Марченко заявил, что был бы рад, если бы Залужный принял участие в выборах – стране, дескать, нужен человек с опытом генерала де Голля.

Само по себе заявление Марченко выглядит как вброс. Марченко, конечно, боевой офицер, но сейчас он лицо неофициальное и, пожалуй, даже праздное. Более того, он с 2019 года находится под уголовным делом в связи с хищениями в управлении материального обеспечения ВСУ. И когда эта уважаемая личность начинает говорить о том, что Залужный, дескать, поборет коррупцию… Хочется верить каждому слову, но что-то мешает.

Кроме того, Марченко связан с Петром Порошенко (тот вносил за него залог после ареста) и выступает на принадлежащем Петру Порошенко 5-м канале. Порошенко до сих пор считает свой проигрыш в 2019 году исторической случайностью и надеется (без малейших, кстати, оснований), что сможет выиграть в случае столкновения популярных кандидатов.

Так что же, выдвижение Залужного – ерунда? Не будем торопиться с выводами. Есть ведь факты, которые свидетельствуют об усилении позиций генерала и о мерах со стороны офиса президента Украины, направленных на его нейтрализацию.

Во-первых, Залужный, судя по всему, является сейчас одним из наиболее популярных людей в стране. Социология на эту тему предусмотрительно не публикуется, но в частном порядке украинские социологи оценивают уровень доверия к Залужному как «больше 50%».

Рейтинги Залужного вряд ли могут быть выше рейтингов Зеленского (он слишком редко появляется в СМИ), но у него большой потенциал роста за счет того, что он именно тот человек, который отвечает за оборону. А поскольку многие украинцы уверены, что цель России – захватить всю Украину, то раз этого все еще не произошло, то это заслуга Залужного.





В то же время к нему нет тех претензий, которые выдвигаются в адрес Зеленского. Например, большинство избирателей считают украинского президента ответственным за коррупцию. Залужный тут не то чтобы вообще ни при чем, но уж точно не первое и даже не десятое лицо.

Во-вторых, Залужный раскручивается, причем раскручивается в зарубежных СМИ. Публикации такого рода нечасты, но именно поэтому очень весомы. Особенно большую роль сыграло недавнее появление статьи и интервью Залужного в лондонском журнале The Economist («тяжелая артиллерия» западной пропаганды), в которых украинский главком признал факт позиционного тупика на фронте. Политических выводов он не сделал, но они напрашиваются…

Эти выводы почувствовал Зеленский и выступил с опровержением – дескать, никакого тупика нет, как только Украина получит F-16…

Этот момент, кстати, был гораздо важнее заявления Марченко, потому что: сам президент Украины официально признал факт противоречий (пусть пока лишь в оценках) между ним и главкомом; впервые публично продемонстрировал, что может вмешиваться в дела армейского командования. Это была грубейшая ошибка политтехнологов украинского президента – Зеленский фактически заявил о наличии политической оппозиции, представленной главкомом. А значит, сделал его равновеликой себе политической фигурой.

В-третьих, против высшего украинского генералитета ведется минимум одно уголовное дело, связанное с прорывом российских войск в феврале 2022 года в Херсонской области. По сообщению Би-би-си, по этому делу опрошены командующий силами обороны Сергей Наев, бывшие начальники Генштаба страны Виктор Муженко и Руслан Хомчак и другие высокопоставленные военные, включая самого главкома Залужного.

Де-факто подтянулось еще одно «дело» – о провале контрнаступления. От его перехода в правовую стадию Залужный защищен статьей в The Economist. Да и вообще попытка привлечь его к ответственности (повторим – он очень популярен в обществе и, главное, в армии) будет иметь слишком много тяжелых последствий для Зеленского. Мы уже не говорим о западных партнерах, которые контролируют силовые структуры Украины и сделать что-то такое просто не дадут.

Тем не менее сам факт попытки привлечения к ответственности высокопоставленных военных усугубляет уже допущенную ошибку с публичной дискуссией между президентом и главкомом.

Итак, офис президента Украины сам, практически на голом месте превратил Залужного в оппозиционного политика. Вопрос – нужно ли это Залужному. Залужный никогда не демонстрировал наличия хоть каких-то политических амбиций. Даже и сейчас, когда президент Украины навязывает ему дискуссию, хранит стоическое молчание.

Он просто офицер. Один из немногих высших украинских генералов, который не служил за пределами Украины (хотя начинал, конечно, в Советской армии). В меру исполнительный, в меру самостоятельный. Молодой (50 лет), энергичный. Не без слабостей, конечно – любит красивых девочек и продвигает их по службе. Но не пойман – не вор. Судя по рассказам знающих его людей – злобный антисемит, но неясно, распространяется ли это на Зеленского (украинские нацисты вообще охотно работают шабес-гоями).

Однако мы помним, что у Владимира Зеленского тоже не было планов становиться президентом. Более того, он и в выборах участвовать не хотел – его путем нехитрого шантажа вынудил (на свою, как оказалось, голову) Игорь Коломойский.

Кто может заставить участвовать в выборах Залужного? Разумеется, не Порошенко и Марченко, а западные партнеры, которым что-то может быть нужно. Что?

Насколько можно понять, несмотря на все «победобесие» западной элиты (достаточно вспомнить Шольца, который пообещал начать переговоры с Путиным после вывода войск с территории Украины, где они, к слову, не находятся), там все более популярна идея перемирия на условиях отказа от части территорий Украины (вот, например, статья отставного адмирала Ставридиса во влиятельном СМИ Bloomberg). Выборы, скорее всего, сделают украинскую власть более послушной – и в вопросах продолжения войны, и в вопросах сотрудничества с Западом (Зеленский многих раздражает своей агрессивной политикой).

Если Зеленский выиграет – он выиграет благодаря Западу и будет более комфортен в диалоге. Если Зеленский проиграет, то выиграет Залужный – неопытный неполитик, опять же зависимый от Запада.

А как насчет территорий? Ответ в словах Марченко – генерал Шарль де Голль не только создатель Пятой республики, но и человек, отказавшийся от большинства заморских владений Франции, в первую очередь – от Алжира. Кстати, Марченко вообще в курсе?