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    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    16 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    17 комментариев
    5 ноября 2023, 12:45

    NYT: Зеленский подорвал авторитет Залужного

    NYT: Разногласия между Зеленским и Залужным сыграют на руку России

    NYT: Зеленский подорвал авторитет Залужного
    @ president.gov.ua

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение Владимира Зеленского уволить главу ССО Виктора Хоренко свидетельствует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также обостряет противоречия с главкомом ВСУ Валерием Залужным, пишет The New York Times.

    «По словам американских военных, офицеры армии США, работавшие с генералом Хоренко, были удивлены известием о его отставке. Согласно конституции Украины, президент имеет право назначать и увольнять главу спецназа, хотя он напрямую подчиняется главкому ВСУ. Похоже, что увольнение Хоренко подорвало авторитет генерала Залужного», – отмечают в The New York Times.

    В Раде, по данным издания, данное решение Зеленского сочли ошибкой, а ее последствия сыграют на руку России. «Слухи о напряженности между президентом и главкомом циркулировали уже больше года, но ранее не выливались в публичные разногласия», – добавляют в NYT.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный. Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.


    4 ноября 2023, 13:47
    В офисе Зеленского заявили о панике на Западе из-за статьи Залужного

    В офисе Зеленского осудили Залужного за раскрытие ситуации на фронте СМИ

    В офисе Зеленского заявили о панике на Западе из-за статьи Залужного
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist о тупике на фронте вызвала обеспокоенность у западных союзников Украины, заявил замглавы офиса президента страны Игорь Жовква.

    «Мне поступил звонок от одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: «Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?». Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?» – приводит слова Жовквы RT.

    В связи с этим в офисе президента Украины выступают против того, чтобы военные говорили о ситуации на фронте со СМИ.

    Напомним, Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе». Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.

    Коментарии (15)
    5 ноября 2023, 00:59
    Минобороны рассказало о результатах ракетного удара ВСУ по Керчи

    В результате ракетного удара ВСУ поврежден корабль на судостроительном заводе в Керчи

    Минобороны рассказало о результатах ракетного удара ВСУ по Керчи
    @ Судостроительный завод имени Б.Е.Бутомы/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины выпустили по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи 15 крылатых ракет, средства ПВО сбили 13 из них, сообщило Минобороны России.

    В результате ракетного удара поврежден корабль, который находился на заводе, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что система ПВО отработала в районе судостроительного завода в Керчи, часть обломков украинских ракет упала на территории одного из сухих доков, никто не пострадал.

    Коментарии (28)
    5 ноября 2023, 05:54
    Экс-советник Кучмы заявил о госперевороте в Киеве

    Бывший советник Кучмы Соскин обвинил нынешние власти Украины в госперевороте

    Экс-советник Кучмы заявил о госперевороте в Киеве
    @ Dominika Zarzycka/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешние власти Украины совершили антиконституционный переворот, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин заявил, что Верховная рада «разгромлена», а фракции Юлии Тимошенко и Петра Порошенко – «растоптаны». По его словам, в «парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение».

    Как заявил Соскин, произошла «узурпация власти». Он объявил офис президента Украины антиконституционным органом. По его словам, простая «канцелярия» лишает граждан Украины их прав. Он считает, что президенту страны Владимиру Зеленскому нужно объявить импичмент, но этого не делают, так как Украина стала страной «стационарного бандита», передает РИА «Новости».

    Напомним, Соскин заявил, что все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены, резервы «бросают на растерзание», нужно пять лет, чтобы подготовить новую армию.

    Коментарии (9)
    4 ноября 2023, 17:35
    Песков описал отношения Украины и США метафорой про такси и счетчик

    Песков: США платят за несчастную Украину как в такси по счетчику

    Песков описал отношения Украины и США метафорой про такси и счетчик
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина является несчастной страной, за которую решают США, и платят, как «в такси по счетчику», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Знание» в рамках международной выставки-форума «Россия» в Москве.

    Песков напомнил, что раздававшая «печеньки» во время Евромайдана исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CNN призналась, что Вашингтон с 1991 года потратил 5 млрд долларов на то, чтобы «помочь более сильному демократическому правительству прийти к власти на Украине», пишет РБК.

    По словам Пескова, если за Украину думает другая страна, какое правительство должно быть и платит, как в такси по счетчику, чтобы обеспечить приход такого правительства к власти, то такая страна несчастна.

    Также Песков заявил, что для киевского режима наступили тяжелые времена, он все больше раздражает мир и не может больше доминировать со своим иждивенчеством, передает ТАСС.

    Он обратил внимание, что на фоне событий на Ближнем Востоке у многих меняются приоритеты, особенно это отразилось на Украине. По его словам, страны Запада «готовы платить Украине, но в расчете на результативность», а в Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя и убедили в этом Запад, сейчас это невозможно.

    Ранее американский телеканал NBC заявил, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.

    Коментарии (13)
    4 ноября 2023, 16:42
    Зеленский поспорил с Залужным о «тупике на фронте»
    Зеленский поспорил с Залужным о «тупике на фронте»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте, сообщили украинские СМИ.

    Зеленский заявил, что Украина находилась якобы в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он также отметил, что понимает усталость от боевых действий, но ситуация не патовая, передает ТАСС.

    Главная проблема ВСУ, по мнению Зеленского, это контроль неба российской армией. А помочь ее решить сможет поставка истребителей F-16. Он призвал дождаться завершения обучения украинских пилотов. Кроме того, Зеленский в очередной раз отверг идею заморозки конфликта.

    Ранее статья Залужного вызвала обеспокоенность у западных союзников Украины.

    Напомним, Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе». Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.

    Коментарии (17)
    5 ноября 2023, 00:30
    ВСУ сообщили о российском ударе «Искандером» по украинским военным

    ВСУ подтвердили российский удар «Искандером» по построению украинских солдат на Запорожском направлении

    ВСУ сообщили о российском ударе «Искандером» по украинским военным
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Центр стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины сообщил в соцсетях, что в пятницу на Запорожском направлении российские войска нанесли удар «ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады».

    В ВСУ признали, что в результате удара есть погибшие и получившие ранения.

    Как сообщают украинские СМИ, военные ВСУ обвиняют в случившемся офицера, который выстроил в одном месте для «торжественного награждения личного состава» большое число солдат.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «ракетным ударом уничтожены десятки боевиков», а также публикуют кадры результатов удара.

    Напомним, в Министерстве обороны России сообщили, что войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих.

    Коментарии (12)
    5 ноября 2023, 07:58
    Российские военные не дали ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой

    При попытке ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой российские военные добили его «Ланцетом»

    Российские военные не дали ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой
    @ Philipp Schulze/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Под Авдеевкой украинские военные предприняли попытку эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, но по нему нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет», сообщил источник в Южной группировке российских войск.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что поджечь Leopard 2 удалось бойцам 114-й отдельной мотострелковой бригады. Экипаж покинул танк, к нему поехала украинская техника для эвакуации, но ее отогнали минометами.

    «Мы же решили «Ланцетом» окончательно уничтожить танк, попытались попасть в БК (боекомплект), но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден», – рассказал источник.

    Минобороны России опубликовало в четверг видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении.

    Коментарии (7)
    4 ноября 2023, 15:39
    На Украине признали семикратное преимущество России по FPV-дронам

    Украинский эксперт: Россия имеет семикратное преимущество над ВСУ по FPV-дронам

    На Украине признали семикратное преимущество России по FPV-дронам
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По FPV-дронам Россия имеет преимущество над ВСУ примерно в семь раз, при этом по дронам DJI Mavic между сторонами сохраняется паритет, сообщил украинский военный эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов.

    По его словам, Украина наращивает производство дронов. Однако открытым остается вопрос, как долго страна сможет выдержать этот темп с учетом санкций Китая на комплектующие беспилотников, заявил эксперт украинскому порталу «Молния».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о жалобах украинских военных и западных СМИ на то, что Россия добивается господства в технологиях производства и применении БПЛА. В результате активное использование дронов позволяет ВС РФ менять сценарий боевых действий в свою пользу.

    Коментарии (10)
    5 ноября 2023, 04:59
    Вспышка гепатита А произошла в пятом регионе Украины

    Вспышка гепатита А произошла в Днепропетровской области Украины

    Вспышка гепатита А произошла в пятом регионе Украины
    @ Ricardo Rubio/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской области Украины выявлено 32 случая гепатита А, сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней. На Украине это пятый регион, где произошла вспышка данного заболевания.

    В октябре в Винницкой области гепатит А обнаружили у 60 человек, в том числе 14 детей, в регионе объявили чрезвычайную ситуацию, передает РИА «Новости».

    Сейчас число заболевших достигло 219, передает ТАСС.

    В ноябре случаи гепатита А выявили в Ивано-Франковской, Закарпатской и Тернопольской областях.

    Напомним, вспышки заболеваемости гепатитом А уже происходили на Украине в предыдущие годы.


    Коментарии (7)
    5 ноября 2023, 07:48
    Украинский генерал заявил о планах ВСУ атаковать российские регионы зимой

    Украинский генерал Баранов заявил о намерении ВСУ атаковать российские регионы беспилотниками зимой

    Украинский генерал заявил о планах ВСУ атаковать российские регионы зимой
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Антон Антонов

    Зимой вооруженные силы Украины собираются активно использовать беспилотники для атак на российские регионы, заявил начальник главного управления боевых ударных систем генштаба ВСУ Сергей Баранов.

    Баранов сообщил о планах ВСУ «извлечь выгоду из опыта», полученного «за предыдущие годы». ВСУ хотят с помощью беспилотников «нанести сокрушительный удар по русским», когда ситуация на линии соприкосновения станет «более статичной», передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

    При этом Украина ожидает «многочисленных контратак», направленных против энергетической инфраструктуры. Баранов сказал, что Украине конфликт «обходится дорого», а «русские осторожны, у них много людей и много ресурсов». По его словам, Россия «долгое время готовилась» к такому масштабному конфликту. Он попросил у Запада боеприпасы, отметив, что для «успеха» ВСУ должны расходовать столько же боеприпасов, сколько и Россия.

    Напомним, военное командование Украины признало поражение в кампании 2023 года. Главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва» и заявил о тупике на фронте.

    Коментарии (14)
    4 ноября 2023, 14:34
    В Сети раскритиковали фон дер Ляйен из-за ее заявлений в Киеве

    Интернет-пользователи раскритиковали главу ЕК фон дер Ляйен из-за ее заявлений в Киеве

    Tекст: Александра Юдина

    Пользователи соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) раскритиковали очередной визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину и призвали ее уйти в отставку.

    На своей странице в соцсети она написала, что рада вернуться для обсуждения пути вступления Украины в ЕС, однако в комментариях получила призыв уйти в отставку, передает РИА «Новости».

    Так, пользователь уточнил, сообщили ли президенту Украины Владимиру Зеленскому, что «все кончено».

    Комментатор Ryan O'Reilly в свою очередь добавил, что в ЕС не нужны ни фон дер Ляйен, ни Украина.

    «Только не с моими деньгами», – подчеркнул Cloudy.

    А пользователь Georgia V заявила, что глава ЕК – «лицемерка, и ей уже пора уйти в отставку».

    «Украина уже проиграла. Совершенно оторваны от реальности», – резюмировали комментаторы.

    Ранее стало известно, что глава ЕК прибыла с визитом в столицу Украины. Ожидается, что фон дер Ляйен обсудит финансовую поддержку для восстановления Украины.

    Коментарии (3)
    5 ноября 2023, 11:03
    СМИ: Зеленский разочаровался из-за утечки данных о возможном визите в Израиль

    Times of Israel: Зеленский может не приехать в Израиль из-за утечки данных в СМИ

    СМИ: Зеленский разочаровался из-за утечки данных о возможном визите в Израиль
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский может отменить запланированный визит в Израиль из-за утечки информации о нем, сообщили СМИ.

    Как пишет Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата, Зеленский «разочарован», потому что «хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он ступит на израильскую землю», передает Lenta.Ru.

    Источник Channel12 уточнил, что утечка данных наносит ущерб не только безопасности президента, но и доверию между чиновниками и отношениям двух стран, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта. Информации о дате визита пока нет, добавил он.

    3 ноября источник в правительстве Украины заявил, что сообщения о запланированном визите Владимира Зеленского в Израиль на следующей неделе не соответствует действительности.

    Ранее СМИ сообщили, что украинский лидер прибудет в Израиль, предположительно, 6 или 7 ноября, для встречи с израильским руководством, в частности с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

    В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании посетить Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной, однако в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен.

    Коментарии (5)
    4 ноября 2023, 18:21
    ПВО сбила украинские ракеты в районе судостроительного завода в Керчи

    Глава Крыма Аксенов: Система ПВО отработала в районе судостроительного завода в Керчи

    Tекст: Вера Басилая

    Система ПВО отработала в районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи, часть обломков упала на территорию одного из сухих доков, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Керчь. По его словам, системы противовоздушной обороны отработали в районе судостроительного завода им. Бутомы, обломки сбитых ракет упали на территорию одного из сухих доков, пострадавших нет.

    Глава Крыма призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

    Ранее воздушная тревога была объявлена в Севастополе.

    Коментарии (0)
    5 ноября 2023, 05:27
    Литва выступила против мирного соглашения между Россией и Украиной

    Глава МИД Литвы Ландсбергис выступил против мирного соглашения между Россией и Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Если мирное соглашение между Россией и Украиной будет достигнуто, следующие поколения европейцев проклянут нынешние правительства, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

    Ландсбергис в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) утверждает, что для Москвы такое соглашение якобы станет «временем для перевооружения». Министр заявил, что есть риск «упустить возможность положить конец многовековой имперской агрессии Кремля», а также гарантировать «будущее многих континентов». «Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы для них роем», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, СМИ сообщали, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.

    Отметим, что ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее.

    Коментарии (6)
    4 ноября 2023, 14:41
    ВС России нанесли удар по арсеналу с ракетами ВСУ в Черниговской области

    ВС России нанесли удар по арсеналу с ракетами и боеприпасами ВСУ в Черниговской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные поразили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Прилуках Черниговской области, а в Серебрянке ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах.

    Так, в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ, а в Серебрянке ДНР – командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ.

    Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов HIMARS, сбито 43 украинских беспилотных летательных аппарата в Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные с 28 октября по 3 ноября произвели 15 ударов высокоточным оружием и дронами по складам с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ.

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