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Зеленский сменил командующего силами специальных операций Хоренко без ведома Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский без ведома главнокомандующего вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного назначил Сергея Лупанчука новым командующим силами специальных операций (ССО) вместо Виктора Хоренко. Указ о назначении опубликован на сайте украинского президента.
Зеленский своим указом распорядился назначить полковника Сергея Лупанчука командующим силами специальных операций вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
Другим указом Зеленский уволил с этой должности Виктора Хоренко, который занимал пост с июля 2022 года.
Как сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua», теперь уже экс-командующий силами спецопераций ВСУ Хоренко заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ. Причем, по словам Хоренко, главком ВСУ Валерий Залужный представления на увольнение не делал.
«Причины лично не знаю. Общался с главнокомандующим, который тоже объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло», – сказал Хоренко.
Ранее глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что Запад намерен сменить Зеленского на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.