Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.10 комментариев
Суд арестовал Коломойского с возможностью внесения залога
Суд в Киеве арестовал украинского бизнесмена Коломойского с возможностью внесения залога
На Украине суд отправил бизнесмена Игоря Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей), сообщили украинские СМИ.
Суд в Киеве постановил отправить Коломойского под стражу до 31 октября, но с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен(более 1,2 млрд рублей). Украинские СМИ сообщают, что такой меры пресечения добивалась прокуратура, пишет «Московский комсомолец».
Ранее служба безопасности Украины (СБУ) обвинила украинского олигарха Игоря Коломойского в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества.
Напомним, 1 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) и бюро экономической безопасности (БЭБ) провели в доме Коломойского обыск по делу о махинациях в «Укртатнафте».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленский принес архитекторов своего президентства в жертву США.