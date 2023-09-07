История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.6 комментариев
Коломойского на Украине обвинили в организации преступной группы
НАБУ обвинил олигарха Коломойского в завладении 249 млн долларов Приватбанка и организации преступной группы
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) обвинили олигарха Игоря Коломойского в завладении 9,2 млрд гривен (24,3 млрд рублей) Приватбанка, а также в организации преступной группы из пяти человек, сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.
По данным Мосийчука, Коломойского хотят лишить прав на телеканал 1+1, права на СМИ готовятся изъять и передать Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, передает телеканал «Звезда».
Напомним, в субботу суд отправил олигарха Игоря Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей) по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. При этом он намерен подать апелляцию, а не вносить залог, сообщил его адвокат.
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