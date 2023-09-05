Эксперт объяснила подоплеку новых коррупционных скандалов на Украине

Политолог Шеслер: С помощью борьбы с коррупцией Зеленский прокладывает себе дорогу к президентским выборам 2024 года

Tекст: Евгений Поздняков

«В последнее время на Украине произошел целый ряд коррупционных скандалов. А на фоне слухов о том, что выборы президента все же состоятся, тема получила новый виток обсуждения. Вполне возможно, что Зеленский, опасаясь за свое положение в будущем, решил использовать давнюю проблему государства для набора политических очков», – сказала Лариса Шеслер, руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

«С помощью борьбы с нечистыми на руку чиновниками, он пытается достичь двух целей. Во-первых, ему необходимо заручиться поддержкой населения Украины. И тут надо учесть, что украинцы всегда любили масштабные кампании по противодействию коррупции. Во-вторых, Зеленский хочет показать западным странам, что только он способен эффективно распоряжаться деньгами, которые текут в страну из Вашингтона», – отмечает собеседница.

«Интересно, что борьба за справедливое расходование средств приобретает глобальный характер. Сначала правительство Украины принялось наводить порядок в вопросах армии, в частности, «объявили охоту» на нерадивых военкомов», – подчеркнула эксперт.

Если изначально «чистки» происходили, в основном, в политических кругах, то теперь Зеленский взялся и за энергетический сектор, указывает политолог. И действительно, во вторник стало известно, что от «Укрэнерго» потребовали объяснений – по какой причине Украина в последние два месяца лета закупала электроэнергию в соседних Польше, Словакии и Румынии, а не запустила дополнительные мощности внутри страны.

«Приближается зима, а вместе с ней и начало отопительного сезона. Гражданам Украины хочется знать, готово ли государство к этому непростому периоду. Создается благоприятная почва для «дележки» сектора под возгласы о защите страны от воров во власти», – уточняет Шеслер.

«Вполне вероятно, что именно поэтому и обратили внимание на деятельность «Укрэнерго». Но подоплеку обвинений в коррумпированности стоит искать в конфликте с ДТЕК, владельцем которой является Ринат Ахметов. Его компания долгое время занималась продажей электричества внутри государства, на этом делалось немалое состояние», – акцентирует собеседница.

«Тем не менее, в «Укрэнерго» сделали выбор в пользу привлечения зарубежных ресурсов. Это совершенно нормально решение, которое ведомство приняло исходя из текущей ситуации. Однако подобная затея означает, что ДТЕК остается без крупного источника дохода, что совершенно не входило в планы руководителей предприятия», – считает эксперт.

«Возможно, Ахметову удалось привлечь на свою сторону национальную комиссию Украины для того, чтобы надавить на потенциального покупателя. Разрешение давних вопросов крупных рыночных игроков – это еще одно возможное последствие начала кампании по борьбе с коррупцией», – резюмирует Шеслер.

Ранее на Украине потребовали от «Укрэнерго» объяснить причины получения аварийной помощи от соседних стран в июле-августе. Об этом сообщают РИА «Новости». Речь идет о дополнительных мощностях, которые были переданы компании в период балансирования объединенной энергосистемы.

В «Укрэнерго» уже сообщали, что ведомство прибегло к использованию ресурсов, полученных от Румынии и Словакии в связи с рекордным потреблением электричества. Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отметила, что остается непонятным, почему в организации не попытались использовать «дополнительные источники внутренней генерации».

В настоящий момент на Украине проходит целый ряд крупных перестановок внутри государственных органов. Так, на фоне текущих изменений, Ольга Пищанская, руководитель антимонопольного комитета страны, подала заявление об отставке. Об этом сообщил глава фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, Верховная рада рассмотрит документ об увольнении во вторник. Он также отметил, что новым главой органа может стать нынешний руководитель военно-гражданской администрации подконтрольной Украине части ЛНР Павел Кириленко.

Кроме того, недавно стало известно о смене министра обороны. Алексей Резников должен уступить свой пост Рустаму Умерову. Как отметил советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенко, подобное назначение необходимо для того, чтобы «улучшить общение по чувствительным темам внутри общества и перезагрузить доверие».

Однако одно из наиболее громких обвинений в коррупции прозвучало в адрес олигарха Игоря Коломойского. Напомним, в субботу суд отправил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей) по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.



Само дело получило развитие еще в феврале. Тогда газета ВЗГЛЯД писала, что Владимир Зеленский решил принести в жертву одного из архитекторов своего президентства. Аналитики также отмечали, что Коломойский раздражает Вашингтон. К тому же в США против олигарха также ведется несколько дел. Сейчас по мнению экспертов, эта история получила новый виток и не случайно. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как арест олигарха связан с возможными выборами на Украине.